16 Nisan: Günün takvimi, kripto paralar ve operasyon açıklaması

  • ABD Savaş Bakanı Hegseth: ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan trafiği kontrol ediyor çünkü ABD'nin donanması var, İran'ın ise artık yok.
  • ABD Genelkurmay Başkanı: İran limanlarına giren veya çıkan gemilere, durdurma ve el koyma amacıyla çıkılacak. Bu ablukaya uymazsanız, güç kullanacağız. 13 gemi geri dönme konusunda akıllıca bir seçim yaptı.
  • TSMC'nin güçlü satış tahminleri, yapay zeka çiplerine olan talebin devam ettiğini gösterdiğinden borsayı destekledi. Kripto paralar için de olumlu havayı besledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto para yatırımcıları görüşmelerin başarıya ulaşacağına dair umutlar artarken daha iştahlı hale geldi. BTC 74.700 doların üzerinde ve ABD Hürmüz ablukasını devam ettiriyor. Hem Savaş Bakanı hem de General Caine bu operasyonun devam edeceğini açıkladı. Ablukaya “gizli filo” da dahil yani Çin’in uzun vadeli çözüm için daha fazla çaba harcayıp İran’ı ikna etmesi gerekiyor.

İçindekiler
1 Hürmüz Boğazı ablukası
2 Günün takvimi

Hürmüz Boğazı ablukası

ABD Savaş Bakanı Hegseth ekonomik öfke ismi verilen operasyonun başladığını ve bunun ne zaman biteceğinin belli olmadığını söyledi. ABD donanması Hürmüz Boğazındaki trafiği kontrol ediyor ve İran şimdilik gerilimi artırmamak için kendi tarafında trafiği sınırlandırdı. Eğer anlaşma olursa gizli filo veya alternatif çözümlere gerek kalmayacak ve bu İran’ın da işine gelecek. Savaş Bakanın açıklamasının önemli satırbaşları şöyle;

“ABD “her zamankinden daha güçlü bir şekilde yeniden silahlanıyor”. İran, Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiğini söylemeyi sever ama donanması yok.

Ticari gemilere ateş açmakla tehdit etmek kontrol değildir, korsanlıktır. Enerji endüstrisi ‘henüz’ yok edilmedi, ABD ablukası ihracatı durduruyor

ABD Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ve çıkan trafiği kontrol ediyor çünkü ABD’nin donanması var, İran’ın ise artık yok.

ABD, ne kadar sürerse sürsün ablukayı sürdürecek. ABD, “ekonomik öfke” operasyonunu başlatıyor.”

ABD Genelkurmay Başkanı Caine ise şunları söyledi;

“ABD güçleri anında harekete geçmeye hazır. Abluka, İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan tüm gemiler için geçerlidir.

Yaptırımlar İran’ın karasularında ve uluslararası sularda uygulanacak. ABD, İran’a destek sağlamaya çalışan her geminin peşine düşecek. Buna İran petrolü taşıyan gizli filo gemileri de dahildir.

İran limanlarına giren veya çıkan gemilere, durdurma ve el koyma amacıyla çıkılacak. Bu ablukaya uymazsanız, güç kullanacağız. 13 gemi geri dönme konusunda akıllıca bir seçim yaptı. Bu sabah itibarıyla, ABD ordusu hiçbir gemiye çıkmadı.”

Günün takvimi

Teknoloji hisselerine yönelik yeniden canlanan talep, Washington ile İran’ın iki haftalık ateşkesi uzatabileceği yönündeki artan umutların da etkisiyle ABD hisse senetlerini yeni zirvelere taşıdı. TSMC’nin güçlü satış tahminleri, yapay zeka çiplerine olan talebin devam ettiğini gösterdiğinden borsayı destekledi.

Bugün önemli bir veri açıklanmayacak ancak hem Avrupa hem ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmalarını takip edeceğiz. Yazı hazırlandığı sırada Fed’den Williams’ın Bank of New York Metropolitan Club’da açılış konuşması başlıyor. 16:00’da ECB’den Schnabel konuşacak.

Fed’den Miran, Washington Ekonomi Festivali’nde küresel makroekonomi hakkında açıkklama yapacak. 18:40’da ECB’den Lane, BoE’den Taylor Washington’da konuşma yapacak. 19’da SNB’den Tschudin, Zürih’teki Para Piyasası Etkinliğinde, Kocher, Radev ve Villeroy Washington’da açıklama yapacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
