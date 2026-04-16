Bitcoin ve altcoinlerde son durum 16 Nisan

Jeopolitik risklerin tırmanmaması kripto paralar için rahatlamayı beraberinde getirdi. Bitcoin 74 bin doların üzerinde kalmaya devam etse de henüz 76 bin dolar direnci aşılamadı. ETF cephesindeki alıcılar güçlenirken ABD borsaları rekor kırıyor. Trump ise Warsh Fed koltuğuna oturması için gün sayıyor çünkü ara seçimlere kadar faizlerin düşmeye başlaması şart.

ABD piyasaları ve İran

ABD-İran ateşkesine dair hafta boyunca olumlu haberler gördük üstelik bunlar İran tarafından yalanlanmadı. İkinci tur görüşmelerin yeniden Pakistan’da yapılması bekleniyor. Önümüzdeki Salı gününe kadar ateşkesin uzatılması veya müzakerelerden kalıcı sonuç çıkması şart. Tam da bu yüzden hafta sonunda göreceğimiz haberler çok daha önemli olacak.

İran ve Rus petrolü için ABD’nin tanıdığı kısa süreli muafiyet 19 Nisan tarihinde sona erecek. Bu gelişme de ateşkesin uzayabileceği veya uzun vadeli anlaşma göreceğimiz yönünde beklentiyi yansıtıyor. Piyasalar bu beklentiyi fiyatladığından aksi yönde gelişmeler risk piyasalarında hızlı düşüş, petrolde aynı hızda yükseliş getirebilir ve ABD muafiyet dahil alternatif yol arayışına girer.

Petrol %1,35 artışla 96 dolarda güne devam ediyor. Şimdilik 97 doların altında kalması olumlu ancak 93 dolar seviyesi düşüş için önemli bir eşik olduğundan sevinmek için erken. Fed’den Musalem petrolün 95 dolar civarında oyalandığı ortamda yıllık enflasyonun %3’te kalacağı

S&P 500 tarihinde ilk kez 7 bin seviyesini aşarken NASDAQ 24 bin puan eşiğini geride bıraktı.

Bitcoin ve altcoinler

İki gündür BTC ETF akışı yeniden pozitife döndü. İki günde 590 milyon doların üzerinde giriş olması kurumsal yatırımcıların iştahının arttığını gösteriyor. Üstelik ETH ETF akışı da pozitif. Muhtemelen Pazartesi günü haftalık ETF akış raporu son zamanların en iyi tablolarından birini çizecek.

70 günü aşkın süredir sıkıştığı kanalda oyalanan Bitcoin ilk defa bu kadar uzun süre direnç bölgesinde kalıcılık sapladı. 76 bin doların kırılacağına dair umutları artıran bu hareket eğer haber akışı korkuyu tekrar körüklemezse 80 bin dolar üzerinde yeni zirvelerin önünü açacak.

Balinaların iştahı yeniden arttı, 2013 yılından bugüne en büyük alım dalgası son 30 günde yaşandı. Toplam alım 270 bin BTC’yi aşarken borsa rezervleri 2017 Aralık seviyesinin bile altına indi. Bu da alıcıların varlıklarını büyük ölçüde soğuk cüzdanlara taşıdığını gösteriyor.

En büyük 100 kripto para arasında sadece EDGE %20’nin üzerinde kazanç elde etti. CHZ, FIL Coin gibi kripto paralar da güne çift haneli kazançla devam ediyor.