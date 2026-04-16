Bitcoin fonlama oranlarında 2023’ten bu yana en olumsuz seviye, fiyat 75.000 doları aşarken dikkat çekti

Kripto para piyasasında önemli bir gösterge olan Bitcoin’in fonlama oranlarında dikkat çekici bir hareket yaşanıyor. Bitcoin, 75.000 dolar civarında seyrederken, fonlama oranları 2023’ten bu yana en düşük seviyelere geriledi. Fonlama oranları, sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki periyodik ödemeleri gösteriyor. Bu oranların negatife dönmesi, piyasada ağırlıklı olarak düşüş yönlü pozisyonların öne çıktığı anlamına geliyor.

Fonlama oranları tarihi dipte

Glassnode’un yedi günlük hareketli ortalama verilerine bakıldığında, fonlama oranlarının yaklaşık -0,005% seviyesine indiği görülüyor. Bu gösterge, piyasada oldukça nadiren karşılaşılan aşırı kötümser bir beklentiye işaret ediyor. Geçmişte de benzer seviyelere gelindiğinde, Bitcoin’in fiyatında lokal diplerin oluştuğu dönemler yaşanmıştı.

Fonlama oranının pozitif olması long pozisyon açanların short pozisyon açanlara ödeme yaptığı, negatif olması ise tam tersi bir ilişkiyi yansıtıyor. Negatif fonlama oranlarının derinleşmesi, piyasada çok sayıda yatırımcının fiyatın düşeceğine yönelik pozisyon aldığına işaret ediyor.

Tarihsel örneklerle benzerlikler

Mart ve nisan aylarında fonlama oranlarındaki negatif seyir sürerken, Bitcoin düşük 60.000 dolar seviyelerinden yükselerek 75.000 dolara kadar çıktı. Tarihte de piyasa dipleriyle örtüşen benzer hareketler görüldü. 2020 yılındaki pandemi satışında, fonlama oranları aniden negatife dönerken Bitcoin fiyatı 3.000 dolara kadar gerilemişti. 2021’de Çin’in madencilik yasağı kapsamında fiyatlar 30.000 dolara inmişti ve yine o dönemde fonlama oranları tarihsel olarak en düşük seviyelere yaklaşmıştı.

2022 Kasım’ında yaşanan FTX çöküşü sürecinde de benzer bir tablo oluştu; Bitcoin yaklaşık 15.000 dolardan tepki verdi. Yine 2023’te Silicon Valley Bank krizinde fonlama oranlarının negatife kaydığı dönemde, fiyat 20.000 doların altına kısa süreliğine sarktı ama ardından hızlı bir toparlanma geldi.

Fonlama oranlarının kalıcı biçimde negatif bölgede kalması, çoğunluğun kısa pozisyonda olduğunu ve piyasadaki tedirginliğin yüksek seyrettiğini gösteriyor. Buna karşın, fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürmesi, yükselişin kısa pozisyonlardan besleniyor olabileceğine işaret ediyor.

Piyasa ve yatırımcı psikolojisi

Yakın dönemde de Ağustos 2024’te yaşanan “yen carry trade” çözülmesi ve Nisan 2025’teki “Liberation Day” satışında fonlama oranlarının negatife kaydığı ve fiyatların geçici dip yaptığı gözlendi. Bu tür dönemlerde açılan kısa pozisyonların fazlalığı, fiyatın yukarı yönlü sıçrama potansiyelini artırıyor.

Analistlere göre fonlama oranlarının uzun süreli olarak negatif kalması, piyasa katılımcılarının risk konusunda temkinli davrandığını ve mevcut yükselişin gücünü tam olarak benimsemediğini gösteriyor. Yatırımcılar riskten kaçınmaya çalışırken, negatif fonlama ortamında oluşan kısa pozisyonlar genellikle kısa vadeli panik alımlarıyla kapanarak yukarı hareketin tetikleyicisi olabiliyor.

Sonuç olarak, Bitcoin fiyatındaki yükselişin fonlama oranlarındaki negatiflikle beraber ilerlemesi, geçmiş döngülerde gözlenen dip ve toparlanmaların tekrar edebileceğine dair görüşleri güçlendiriyor. Piyasadaki çoğunluğun karamsarlığa kapıldığı bu ortamda, Bitcoin’in hareketi yakından izleniyor.