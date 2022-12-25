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Beklenen Oldu! Dogecoin İçin Elon Musk Dopingi!

DOGE yatırımcılarının beklediği hareket geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Devamı gelir mi?
22:52
25 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Özellikle marjin işlemlerle ilgilenen yatırımcılar bugünlerde bildirimlerini açmış malum paylaşımı bekliyordu. Günler önce Elon Musk’ın Shiba Inu cinsi köpeğiyle yapacağı Noel paylaşımın özellikle DOGE fiyatında anlık bir yükselişe neden olabileceğini söylemiştik. Birkaç dakika önce paylaşım geldi ve DOGE yükseldi.

Dogecoin Noel Paylaşımı

Tesla hisseleri bu denli değer kaybetmeden kısa süre önce dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk uzun süredir Dogecoin’e açık desteğini ifade ediyor. İnternetin fenomen meme’i Shiba Inu cinsi köpeği kendine maskot seten Dogecoin, Musk tarafından yapılan paylaşımlarla ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Elon Musk bildiğiniz üzre Shiba Inu cinsi bir köpek almış ve onu kişisel Twitter hesabında özel günlerde paylaşmaya başlamıştı. Cadılar Bayramı veya Noel dönemi DOGE yatırımcılarının Musk paylaşımlarıyla anlık yükselişler aradığı dönemler oldu.

Bugün yine aynı şey yaşandı. Beklenen Noel paylaşımının gelmesiyle birlikte DOGE fiyatı anlık olarak yükseldi. Ancak piyasadaki genel negatif hava bu yükselişin büyük ölçüde sınırlı kalmasına neden oldu. Aşağıda Elon Musk’ın Shiba Inu cinsi köpeğiyle yaptığı Christmas paylaşımını görüyorsunuz.

Dogecoin Yorum

Dogecoin fiyatı yapılan paylaşımın ardından aşağıdaki anlık yükselişi yaptı. Ancak kısa süre önce Bitcoin’de gelen yüksek CDD verisi ve hacimsiz piyasa ilerleyen saatlerde sürpriz düşüşlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Yanıltıcı olsa da yüksek CDD verileri daha önce de açıkladığımız gibi genelde satışları beraberinde getiriyor. Belki bugün istisna olur, kim bilebilir ki?

Shiba Coin de benzer bir mini yükseliş yaşadı. Ancak boğa piyasalarında fiyatı %20’nin üzerinde hareket ettiren Elon Musk, ayı sezonunda aynı performansı gösteremiyor. DOGE yazı hazırlandığı sırada 1,40 TL ve 0,07518 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi Musk desteğiyle 387 milyon dolara çıktı ve son 24 saatte %122 oranında arttı. Yaklaşık 10 milyar dolarlık piyasa değeri olan meme token kralı en büyük sekizinci kripto para konumundadır. Öte yandan genel piyasalarda Bitcoin hakimiyeti artarken altcoinlerin kümülatif değeri 805 milyar dolara kadar geriledi. Son 24 saatin toplam işlem hacmi de Noel tatili nedeniyle 20 milyar doların altına düştü. Yarın da tatil devam edeceği için hacmin düşük kalması bekleniyor.

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