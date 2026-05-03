Bitcoin nisan ayında %12’ye yakın değer kazandı, sıradaki hedef mayıs getirileri

Bitcoin, son bir yılın en yüksek aylık performansını nisan ayında yakaladı ve piyasada dikkatler mayıs ayının potansiyeline çevrildi. Kripto para piyasasının önde gelen ismi olarak bilinen Bitcoin’in bu yükselişi, analistlerin geleceğe dönük beklentilerini de yeniden şekillendirdi. Tarihsel verilere bakıldığında, Bitcoin’in mayıs aylarında ortalama %8 getiri sağladığı görülüyor.

Nisanda yeşil tablo, piyasalara nefes aldırdı

Nisan ayının sonunda kayıtlara geçen %11,87’lik yükseliş, Bitcoin’in son 12 ayda yakaladığı en iyi ayı işaret etti. CoinGlass verilerine göre, bu rakam 2025 nisanındaki %14,08’lik rekorun biraz altında kalsa da tarihsel nisan ortalaması olan %12,98’in de az gerisinde kaldı. Piyasadaki iyileşme havası, Coin Bureau’nun kurucusu Nic Puckrin’in X platformundaki değerlendirmesinde şu ifadelerle yansıdı:

“Tüm zamanların en yüksek seviyeleri için daha çok yolumuz var, ama en azından tablo yeniden yeşile döndü.”

CoinGlass’ın sağladığı istatistiklere göre Bitcoin, tarihsel olarak mayıs aylarında ortalama %7,78 getiri sunmuş durumda.

Kripto piyasalarında algının kırmızıdan yeniden yeşile dönmesi, traderların moral bulmasına yol açtı. Deneyimli kripto yatırımcısı Daan Crypto Trades, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, arka arkaya farklı renkli kapanışlara dikkat çekti:

“Nisan bitti, mayıs geldi. Art arda yaşanan beş ay süren kırmızı mumların ardından, Bitcoin iki ay üst üste yeşil kapattı. Bu piyasaya az da olsa rahatlama getirdi.”

Beklentiler yine tarihsel döngülere bağlanıyor

Kripto para kullanıcıları, Bitcoin’in aylık getirisiyle ilgili olarak sürekli geçmiş verilerle bugünü karşılaştırmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, Bitcoin’in fiyat hareketlerinde tarihin tekrar ettiğine dair güçlü bir inancın var olduğuna işaret ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, yılın başında 66.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve şu anda 78.190 dolar ile ekim ayındaki 125.100 dolarlık rekor seviyesinin yaklaşık %38 aşağısında bulunuyor. Analist Jelle, piyasada önümüzdeki hafta hareketliliğin yeniden hız kazanacağını öne sürdü.

Piyasa duyarlılığı ise hala temkinli. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, cuma günü “Korku” seviyesine işaret eden 39 okunmasını gösterdi. Bu tablo, kripto yatırımcılarının temkini elden bırakmadığını gösteriyor.

Analistlerde görüş ayrılığı: Düşüş mü, yeni rekorlar mı?

Bitcoin’in kısa vadeli geleceğiyle ilgili analistler arasında görüş birliği bulunmuyor. Kripto analiz şirketi CryptoQuant, nisandaki yükselişin ana kaynağının vadeli işlem yatırımcıları olduğunu ve bunun ardından önümüzdeki aylarda fiyatlarda bir gerileme olabileceği uyarısında bulundu.

Diğer yandan, piyasada yükselişten yana olanlar da var. MN Trading Capital’in kurucusu Michael van de Poppe, Bitcoin’in psikolojik 100.000 dolar seviyesinin üstüne çıkabilmesi için özel bir hikaye ya da katalizöre gerek olmadığını düşünüyor. Van de Poppe, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Fiyatı yukarı taşıyacak özel bir hikaye gerekmiyor.”

Bitcoin, 100.000 dolar seviyesinde son olarak 13 Kasım’da işlem gördü. Bu tarih, 10 Ekim’de yaşanan 19 milyar dolarlık büyük piyasa likidasyonunun hemen sonrasına denk geliyor.