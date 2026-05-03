Solana vakfi post kuantum güvenlik adımını duyurdu ethereum l2’lerde endişe arttı

Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, blokzincirlerin güvenliğiyle ilgili kuantum bilgisayar tehdidini gündeme taşıdı. 2 Mayıs 2026’da sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, mevcut Ethereum Layer 2 çözümlerinin kuantuma karşı güvenli olmadığını belirtti. Yakovenko, Solana ekosisteminin bu tehdide yönelik geliştirdiği yeni teknolojilere de işaret etti.

Kuantum tehdidi ve blokzincir güvenliği

Anatoly Yakovenko, geliştirici kökenli bir lider olarak Solana blokzincirinin kurucu vizyoneri konumunda yer alıyor. Solana olarak, blokzincir güvenliğinde öne çıkan son risklere karşı uzun vadeli çözümler geliştirmek için önemli yatırımlar yapan bir ekip yönetiyor.

Geçtiğimiz günlerde Solana Vakfı, post-kuantum kriptografi alanında kritik bir aşama kaydedildiğini duyurdu. Bu bağlamda Solana’daki teknik ekipler arasında yer alan Anza ve Firedancer’ın, Falcon adı verilen dijital imza algoritmasını post-kuantum güvenliği için tercih ettiği ve bu teknolojinin ilk uygulamalarının GitHub üzerinden paylaşıldığı açıklandı.

Blokzincir analistlerine göre, Ethereum Layer 2 çözümlerinin kullandığı mevcut güvenlik standartları, gelişmiş kuantum bilgisayarların saldırılarına karşı yeterli korumayı sağlayamayabilir. Layer 2 cüzdanlarının büyük bölümü secp256k1 eğrisine ve Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması’na (ECDSA) dayanıyor.

Kamuya açık anahtarların işlem esnasında görünür hale gelmesi, gelecekte kuantum bilgisayarların bu anahtarları kırabileceği anlamına geliyor. Uzmanlar, saldırganların “şimdi topla, sonra şifreyi çöz” yöntemini kullanarak işlem verilerini ilerideki bir tarihte kuantum teknolojisiyle çözümleyebileceğini belirtti.

Mevcut şifreleme protokollerini tehdit eden kuantum teknoloji, yalnızca Ethereum ekosistemiyle sınırlı değil; Solana ve Bitcoin gibi büyük ağların da benzer risklerle karşı karşıya olduğu dile getiriliyor. Şu an için, bu tehditlerin orta ve uzun vadeli olduğu, ancak tüm blokzincirlerin temelde aynı savunmasızlıklara sahip bulunduğu aktarılıyor.

Solana’nın stratejik yaklaşımı ve yol haritası

Solana Vakfı, ağı yeni nesil kuantum saldırılarına hazırlamak üzere aşamalı bir geçiş planı hazırladığını açıkladı. Hazırlanan yol haritasında, yenilikler öncelikle cüzdan düzeyinde araştırma ve güncellemelerle başlayacak, ardından daha geniş protokol güncellemelerine ilerleyecek.

Geliştirici ekipler, Falcon dijital imza algoritmasının performansı ve kısa imza boyutları sayesinde, Solana ağının yüksek işlem hacmi ve verimlilik hedeflerinden taviz verilmeyeceğini belirtti. Ancak, henüz Solana ağında ani bir protokol değişikliğine gidilmeyecek; gelişmeler, kuantum bilgisayarlardaki ilerlemelere paralel olarak kademeli biçimde sisteme aktarılacak.

Solana Vakfı’ndan yapılan resmi açıklamada, “Yol haritamız hızlı değişimlerden ziyade, önce araştırma ve cüzdan düzeyinde güncellemeler, ardından gerekirse protokolde daha geniş çaplı dönüşümler öngörüyor” ifadesine yer verildi.

Layer 2 tartışmaları ve sektör etkisi

Yakovenko, Ethereum Layer 2 çözümlerinin ekonomik yapısına da dikkat çekti. Farklı rollup’lar ve zincir üstü katman çözümlerinin likiditeyi böldüğünü, kullanıcı topluluklarını parçaladığını belirtti. Bu durum, ana zincir üzerindeki etkileşimi ve gelir dağılımını da olumsuz etkileyebilir.

Ethereum ekosistemindeki bazı isimler ise Layer 2 sistemlerinin, ağın uzun vadeli büyümesi için kaçınılmaz olduğunu savundu. Kısa vadede bazı dezavantajlar getirse de performans ve ölçeklenebilirlik açısından önemli bir rol oynadığı görüşü de sektör içinde karşılık buluyor.

Blokzincir geliştiricileri, güvenlikte yeni bir seviye yakalamak için post-kuantum kriptografi çözümlerini test etmeye başladı. Buna karşın, aktif ve büyük ağlarda tamamen yeni kriptografik standartlara geçişin teknik olarak karmaşık ve zaman alıcı olduğu vurgulanıyor.

Sonuç olarak, kuantum bilgisayarlar yaygınlaştıkça merkeziyetsiz blokzincir ekosisteminin güvenliği, sektör genelinde yeni tartışmalar ve teknik gelişmelerle yön bulacak gibi görünüyor.