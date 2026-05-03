Ripple CTO’su David Schwartz kripto düzenlemesi için netlik isterken yeni projelere engel olunmaması gerektiğini savundu

Kripto para dünyasında ABD’de gündeme gelen düzenleme tartışmaları büyürken, Ripple’ın uzun süre teknik direktörlüğünü üstlenen ve şirketin önemli isimlerinden biri olarak tanınan David Schwartz, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Schwartz, sektörde düzenleyici netlik talebine destek verirken, bu sürecin gelecek nesil projelerin önünü kapatmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Ripple ve Cardano cephesinden karşılıklı açıklamalar

Son dönemde ABD’de öne çıkan CLARITY Act adlı yasal düzenleme girişimi, kripto endüstrisinde yankı uyandırdı. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, düzenlemenin mevcut büyük projeleri öne çıkardığına dikkat çekerken, yeni girişimlerin daha ciddi engellerle karşılaşabileceğini dile getirdi. Ripple tarafında ise David Schwartz, sektörde yıllardır süren belirsizliğin bitirilmesinin önemli bir adım olacağını ifade etti.

Şirketin eski CTO’su olarak Schwartz, kripto paraların net bir yasal statüye kavuşmasının, özellikle XRP gibi önemli projelerin geleceği için kritik olduğunu belirtti. Ona göre böyle bir hamle, piyasalara istikrar getirebilir, kurumsal yatırımcıları çekebilir ve uzun süredir devam eden hukuki baskıları azaltabilir.

Öte yandan, Schwartz’ın bu konudaki temkinli yaklaşımı dikkat çekti. Özellikle şu andaki ilerlemenin, kripto ekosisteminin yarını pahasına olmaması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımda, inovasyonun yalnızca şimdiki büyük oyuncular için değil, henüz ortaya çıkmamış fikirler ve gelecek projeler için de sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Düzenleyici netlik ve sektörün geleceği

Charles Hoskinson ise, yasa teklifinin ‘erken hareket eden’ yani sektörün başından beri var olan projelerin avantaj kazanmasına yol açabileceğine işaret etti. Bu projeler net bir yasal çerçeveye erken ulaşırken, yeni geliştirilen dijital varlıkların daha sıkı kurallara tabi olmasının inovasyonu yavaşlatabileceği düşünülüyor.

Hoskinson ayrıca, düzenlemelerin geniş bir tanımla uygulanması durumunda Ethereum, XRP ve Cardano gibi büyük projelerin de aynı kategoriye alınabileceğini, bunun ise aralarındaki temel farkların göz ardı edilerek kripto dünyasında önemli problemlere yol açabileceğini belirtti.

“Kapıyı bir daha açılmamak üzere kapatmak istemiyorum. Düzenleme yapılırken sektörün kendine has yenilikçi ruhu korunmalı ve yeni projelerin önü kesilmemeli,” ifadeleriyle Schwartz, hem yasal netlik arayışına hem de inovasyonun sürdürülebilirliğine işaret etti.

Piyasa beklentileri ve kripto vizyonu

Düzenleme konusu sektör genelinde tartışılırken, Schwartz ise piyasalarda dolaşan abartılı fiyat tahminlerine de değindi. Özellikle zaman zaman XRP’nin 10.000 dolar gibi uçuk seviyeleri göreceği yönündeki spekülasyonlardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Ona göre, kripto piyasalarının mevcut yapısı bu büyüklükte bir değerlemenin mümkün olmadığını gösteriyor.

Sonuç olarak, hem düzenleyici çerçeve arayışı hem de piyasa beklentileri, kripto endüstrisinin önündeki yol haritasını şekillendirecek gibi görünüyor. Sektör temsilcileri, kripto dünyasının yalnızca bugünün kazananlarıyla değil, gelecekte yarışa katılmak isteyen yeni projelerle güçleneceğini vurguluyor.