Cardano Rekora Doymuyor: ADA Yükselişini Üç Ana Başlıkta İnceliyoruz

Cardano’nun fiyatı 9 Aralık’ta %19’un üzerinde bir artış yaşadı ve fiyat 0,64 dolara yükselerek son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Popüler altcoin sadece Aralık ayında %75’lik bir artış gösterdi. Peki yazının yazıldığı sırada 0,59 dolardan işlem gören ADA için yatırımcıların dikkat etmesi gereken veriler neler? Birlikte inceliyoruz.

ADA Neden Yükseliyor?

Cardano cephesinde yaşanan son dönemdeki kazançlar dikkat çeken herhangi bir temele eşlik etmedi. Bunun yerine bu ay Bitcoin‘i yükselişini yakalayan altcoin’ler arasında yer aldı. Özellikle Bitcoin’in kripto piyasasındaki hakimiyetinin 6 Aralık’ta görülen zirvesinden bu yana %3,5 oranında gerilemiş olması, birçok yatırımcının altcoinlerde kar fırsatları aramak için Bitcoin tarafında satış yaşanmasına neden oldu.

Bu sermaye rotasyonları kripto piyasasında yaygın olarak görülür ve yatırımcılar genellikle güçlü bir fiyat rallisinin ardından Bitcoin’den elde ettikleri kazançları realize ederek kazançlarını daha küçük ve daha riskli kripto varlıklarına aktarır. Bu durum Bitcoin’in pazar payının da düştüğü Kasım ayı başlarında altcoin’lerin nasıl performans gösterdiğine benziyor.

TVL Seviyesinde Rekor Kırıldı

Cardano fiyatındaki artış blockchain ekosistemi genelinde yatırılan toplam ADA miktarında yaşanan kayda değer artışla da uyumlu. 9 Aralık’ta Cardano’nun merkezi olmayan uygulamalarında (dapps) kilitlenen toplam değer (TVL) 765,22 milyon ADA ile rekor seviyeye ulaştı.

Cardano ağında bir borç verme ve borç alma protokolü olan Lenfi, ADA rezervlerinde %90’lık bir sıçrama yaşadı. TVL’nin yükselmesi, ADA token’ın etkin bir şekilde aktif dolaşımdan kalkmasını sağlar ve bu da ADA’nın mevcut rallisinde olduğu gibi talebin yüksek kalması durumunda fiyatı artırabilir.

Short Likidasyonları Devam Ediyor

Cardano’nun 9 Aralık’ta yaşadığı yükseliş, 2,30 milyon dolar değerindeki long likidasyona karşılık yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki short pozisyonların likidasyon ile aynı zamana denk geldi. Bir gün önce ADA/USDT paritesinde 1,27 milyon dolar değerinde long pozisyona karşılık 6,91 milyon dolar değerinde short pozisyon tasfiye edildi.

Bir short pozisyon tasfiye edildiğinde platform pozisyonu kapatmak için varlığı mevcut piyasa fiyatından otomatik olarak geri satın alır. Bunun nedeni ise yatırımcının ödünç aldığı varlığı başlangıçta satmış olması ve şimdi geri vermek için kendisinin geri satın alması gerekmesidir. Birçok short pozisyon yaşanan önemli fiyat artışlarında aynı anda likide edilirse bu piyasada önemli miktarda alım yapılmasına ve ADA fiyatının artmasına neden olur.