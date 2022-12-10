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Toplam kripto para piyasası değeri 853,8 milyar dolar seviyesinde ve Bitcoin hakimiyeti yüzde 38,6 civarında seyrediyor. FTX olayının piyasayı sarsmasından sonra net bir toparlanma olmadığını ifade edebiliriz. Lider kripto para birimi Bitcoin yazının kaleme alındığı sırada 17.145 dolardan işlem görüyor. Peki popüler altcoin’lerde son durum ne?

Ethereum Grafikleri

Yazının kaleme alındığı sırada 1.263 dolardan işlem gören piyasa değeri bakımından en büyük altcoin Ethereum (ETH) son 24 saat içinde %1,5 oranında düşüş yaşadı. Son 1 ayda ise popüler altcoin’in %4,5 oranında yükseliş yaşadığı ifade edilebilir.

Ethereum şu anda 16 Kasım 2021’de görmüş olduğu 4.891 dolarlık rekor seviyesinin yaklaşık olarak %75 altında işlem görüyor. Analistlere göre ETH 2.0 güncellemeleri Ethereum fiyatı üzerinde uzun vadede etkili olabilir. Bir sonraki Bitcoin blog ödülü yarılanması sonrasında ise yeni bir rekorun gelebileceği düşünülüyor. Blog ödülü yarılanmasının 2024 yılında gerçekleşeceğini belirtmekte fayda var.

Bunlara ek olarak grafiklere bakıldığında şu anda ETH için 1.300 doların direnç seviyesi olduğu ifade edilebilir. Eğer ETH bu seviyenin üzerine hamle yaparsa analistlere göre 1.380 doların testi görülebilir. Ancak 1.075 dolarlık desteğin kırılması ETH’da daha büyük bir düşüş tetikleyebilir ve 1.000 dolarlık önemli seviye test edilebilir.

XRP Fiyatında Son Durum

SEC ile davası hala devam eden XRP, yazının kaleme alındığı sırada 0,3864 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde %1,1 oranında geri çekilen altcoin 2021 yılındaki boğa koşusu sırasında yeni bir rekor kıramamıştı. XRP son rekorunu 4 Ocak 2018 tarihinde 3,84 dolar ile kaydetti.

Analistlere göre XRP fiyatı SEC davasına bağlı gibi görünüyor. Uzman isimler XRP-SEC arasındaki davanın 2023 yazına kadar sonuçlanmasını bekliyor. Bu noktada ise Ripple davayı kaybetse ve kendisine tazminat çıksa bile bunu ödeyebilecek güçte olduğu ve bunun için de aleyhte verilecek bir kararın bile XRP’ye nefes aldıracağı ifade ediliyor.

Solana Fiyat Analizi

Piyasanın bir diğer popüler ismi olan Solana (SOL), yazının kaleme alındığı sırada 13,6 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanlar rekorunu 6 Kasım 2021 tarihinde 260 dolar ile kıran SOL, şu anda bu fiyatın yaklaşık olarak %95 altında işlem görüyor.

Solana’da yaşanan kesinti sorunları analistlere göre fiyatın baskılanmasına sebep oluyor olabilir. Buna ek olarak SOL’ün 4 saatlik grafiklerine bakıldığında 14,9 doların tepe ve 10,9 doların dip seviye oluşturduğu ifade ediliyor. Bu noktada analistlere göre SOL için 15 dolar ana direnç seviyesi ve 10 dolar ana destek seviyesi olarak işlem görüyor.