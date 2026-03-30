Chainlink yükselişi sonrası yatırımcının gözü kritik direnç seviyelerinde

Son veriler, Chainlink’in uzun süredir devam eden düşüş trendinin ardından fiyatını dengelemeye çalıştığını gösteriyor. Yatırımcılar, bu tabanın daha güçlü bir yükseliş için sağlam bir zemin oluşturup oluşturamayacağını yakından izliyor. Chainlink’in fiyatı hala tarihi zirvesinin oldukça altında seyrediyor ancak son toparlanma, destek ve direnç noktaları ile potansiyel çıkış seviyelerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Uzun vadeli taban güçleniyor

Piyasa analistleri, Chainlink’in fiyat hareketinde uzun vadeli bir taban testinin öne çıktığını belirtiyor. Grafik verilerinde, fiyatın yukarı yönlü hareketlerden önce iki hedef seviyenin dikkat çektiği görülüyor. Bu seviyelerden biri 25,52 dolar, diğeri ise 47,96 dolar olarak öne çıkıyor. Bu noktalar, mevcut fiyatların üzerinde bulunsa da, destek kalıcı olduğu sürece potansiyel hedefler olarak gösteriliyor.

Don Wedge, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Chainlink’in çok önemli bir güncelleme evresinde olduğunu aktardı. Fiyatın, daha önce birçok kez dip olarak çalışmış geniş bir mavi destek alanı içinde hareket ettiğini ifade etti. Grafikler; tekrar eden düşüşlerin, aynı bölgeye temas ettikten sonra toparlanma denemeleriyle sonuçlandığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların Chainlink’in uzun vadede sağlam bir taban oluşturup oluşturmadığına odaklandığını gösteriyor.

Kısa vadede toparlanma sinyalleri

Piyasaya ilişkin son veriler, Chainlink’in son düşüşe rağmen kısa vadede alıcı bulduğuna işaret etti. LINK, 10 Mayıs 2021’deki 52,70 dolarlık zirvesinden bu yana yüzde 83,55 oranında gerilemiş durumda. Ancak fiyatın yeniden günlük aralığın üst bölgesine yaklaşması, teknik olarak kritik destek alanının üzerinde kalmasına imkan tanıdı.

Zincir üstü veriler ve piyasa raporlarına göre, Chainlink gün içinde 8,67 dolar seviyesindeydi ve son 24 saatte yüzde 1,78 artış gösterdi. Grafiklerde en düşük 8,29 dolar, en yüksek 8,70 dolar seviyesi izlendi; bu da kısa süre içinde 0,41 dolarlık toparlanmayı gösteriyor. Piyasa büyüklüğü 6,13 milyar dolar olarak kaydedilirken, işlem hacmi ise 270,97 milyon dolara ulaştı. Dolaşımda bulunan LINK miktarı ise 708,10 milyon olarak belirtildi.

Teknik göstergeler yeni dirençleri öne çıkarıyor

Teknik verilere bakıldığında; MACD göstergesi kısa vadede zayıf kaldı, ancak aşırı olumsuz bir tabloya işaret etmiyor. MACD değeri -0,12 seviyesindeyken, sinyal çizgisi -0,06 ve histogram -0,06 civarında. Bu veriler, günlük yükselişe rağmen ivmenin kararsız kaldığına işaret ediyor.

Destek seviyesi 8,30 ile 8,40 dolar aralığında bulunurken, direnç noktası ilk olarak 9,07 dolarda başlıyor; ardından bir sonraki önemli direnç olarak 9,83 dolar dikkat çekiyor.

TradingView verilerine göre; LINK/USDT paritesi, gün içerisinde 8,42 dolardan açıldı, 8,92 dolarda zirve yaptı, 8,40 dolarda dip gördü ve 8,87 dolardan günü tamamladı. Bu kapanış gün içinde yüzde 5,34’lük bir yükselişe işaret ediyor. Bollinger Bantları’na göre üst bant 9,83 dolar, orta bant 9,07 dolar, alt bant ise 8,30 dolar seviyesinde bulunuyor. Kapanış fiyatı orta bandın altında gerçekleştiğinden, fiyat hareketinde iyileşme olsa da, ilk önemli direnç henüz aşılmış değil.