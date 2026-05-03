Btc kısa vadede 79.537 dolarlık direnç bölgesine yaklaştı

Bitcoin, günlük grafikte önemli bir direnç bölgesine ulaştı. Deneyimli analistlerin paylaştığı teknik görünüme göre, BTC fiyatı, Şubat ayında gördüğü dip seviyeden toparlandıktan sonra, bir süredir fiyatı etkileyen uzun vadeli trend çizgelerine yeniden yaklaşmış durumda. Fiyat, daha önce aşağıda kalan “mıknatıs” olarak gösterilen eğik destek çizgelerinin üzerine çıkarak kritik bir aralığa yerleşti. Bu bölge, geçmiş rallilerin de yavaşladığı noktaya denk geldiği için piyasada dikkatle izleniyor.

Kritik Direnç Testi ve Olası Senaryolar

Analistlerin işaret ettiği direnç bölgesi, özellikle 79.537 dolar civarındaki seviye. Son yükseliş hareketi, kısa vadeli direnç hattına yaklaşıldığını gösteriyor. Eğer fiyat bu noktada net bir atılım gerçekleştirirse, bir sonraki ana direnç seviyeleri olarak 0,618 Fibonacci trend çizgisi (sarı renkte) ve daha yukarıda 0,75 trend çizgisi (kırmızı renkte) öne çıkıyor.

Bir saatlik BTC/USD grafiği üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, son yükselişin üç dalgadan oluştuğu ve bu yapının fiyatı aşağıya çekebilecek klasik bir düzeltme formunu işaret ettiği görüldü. Eğer Bitcoin 79.537 dolarlık direnci geçemezse, ilk etapta daha alt destek bölgeleri olan 72.936, 71.345, 69.785 ve 67.626 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Daha derin bir geri çekilmede ise 64.974 dolar civarındaki genel destek öne çıkıyor.

Teknik Gelişmeler ve Yatay Seyir İhtimali

Analistler, grafiklerin sağ tarafında kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadeli hareketli ortalamalara doğru yükseldiği “boğa kesişimi” sinyali aldıklarını belirtti. Bu teknik gelişme, eğer fiyat bu aralıkta tutunmaya devam ederse, toparlanma hareketine ek destek sağlayabilecek bir unsur olarak görülüyor.

Öte yandan, fiyatın mevcut gri bant aralığına sıkışması, kırılım gerçekleşmeden önce bir süre daha yatay hareketlerin sürebileceğine işaret ediyor. Eğer BTC yukarı yönlü net bir hamle yapamazsa, analistler, fiyatın bir süre daha bekle-gör havasında kalmasını ve yeni denemelerin ilerleyen günlere sarkmasını bekliyor.

Güncel teknik analiz paylaşımında, “Fiyat, ana direnç bölgesinin üzerinde net bir hareket yaparsa, sıradaki önemli ‘mıknatıs’ anlamındaki direnç seviyelerine odaklanılabilir. Ancak kırılım gelmezse ve aşağı yönlü senaryo öne çıkarsa, sırayla daha düşük destek bölgelerine yeniden testler görebiliriz.” yorumu yer aldı.

Alternatif Senaryolar ve Destek Seviyeleri

Yine grafikte alternatif bir senaryo da öne çıkarıldı. Buna göre, Bitcoin’in 77.115 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde yükseliş ivmesi korunabilir. Fiyat, ana direnç hattı olan 79.537 doları aşabilirse, analistler bu durumda yukarıda 86.000 dolar üzerindeki yeni direnç bölgesine kadar hareket olabileceğini değerlendiriyor.

Bu alternatif yükseliş ihtimali, özellikle kısa vadede fiyat hareketlerinin sık sık yön değiştirdiği dönemlerde gündeme geliyor. Benzer şekilde, fiyatın güçlü bir şekilde yükselmesi için hem teknik göstergelerin hem de genel piyasa koşullarının fiyatı desteklemesi gerekiyor.

Sonuç olarak, Bitcoin şu anda hem kısa hem uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir bölgeye yaklaşmış durumda. Yeni bir ralli için fiyatın 79.537 dolar direncini aşması, aksi durumda ise kademeli geri çekilme ihtimalinin gündemde olması bekleniyor.