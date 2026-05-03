ETH aralığında hafta sonu direnci $2.365 olarak öne çıktı

Ethereum (ETH), haftanın sonuna yaklaşırken kritik bir karar bölgesine ulaşmış durumda. Popüler kripto para birimi, kısa vadede 2.290 ile 2.365 dolar arasındaki direnç sınırı etrafında dalgalanıyor. Grafik analiz firması MCO Global DE tarafından paylaşılan 1 saatlik ETH/USD grafiğine göre, ETH bu aralıktaki ilk direnç testini gerçekleştiriyor. Cuma günü görülen toparlanmaya rağmen uzmanlar, yükselişin henüz güçlü bir ivme kazanmadığını belirtiyor.

Fibonacci seviyeleri ve haftasonu görünümü

Grafiklerde dikkat çeken kırmızı direnç kutusu, önemli Fibonacci seviyeleri ile de örtüşüyor. 2.290 dolarda yüzde 38,2, 2.312 dolarda yüzde 50, 2.334 dolarda yüzde 61,8 ve 2.365 dolarda ise yüzde 78,6 seviyeleri dikkat çekiyor. Bu alan önümüzdeki günlerde ve özellikle hafta sonunda fiyat hareketlerinin belirleyicisi olacak gibi görünüyor. MCO Global DE’ye göre, ETH’nin bu bölgenin üzerine çıkması durumunda sırada sarı düşüş trendi çizgisi bulunuyor. Söz konusu trend çizgisi, son haftalarda fiyat üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Uzmanlar, ETH’nin mevcut yükselişi koruması halinde kısa vadede üst aralıklara ilerleyebileceğini aktarıyor. Ancak, 2.365 dolar seviyesinin net biçimde aşılmadığı sürece alıcıların temkinli davranacağı ve fiyatların ya direnç bölgesinde yatay seyredeceği ya da geri çekilebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Ethereum’da yukarı yönlü kırılım gerçekleşmediği takdirde, aşağıda destek olarak izlenen alanlar önem kazanacak. Grafikte aşağı yönlü olası hedefler arasında 2.240, 2.178, 2.119 ve 2.037 dolar seviyeleri sıralanıyor. Buralar geçtiğimiz hafta karşılaşılan dip seviyelerin yakınına işaret ediyor.

Orta menzil durumu ve üst bant olasılığı

Castillo Trading tarafından paylaşılan 2 saatlik ETH/USD grafiği ise fiyatın aralık ortasında denge aradığına dikkat çekiyor. Orta menzil seviyesinde mücadele eden ETH’nin, bu bölgeyi teknik anlamda güçlü bir destek haline getirmesi gerekiyor. Castillo Trading’e göre, bu seviyede tutunulursa ETH tekrar üst banda doğru hareket edebilir ve burada ‘primli’ fiyat bölgesi olarak nitelendirilen seviyeleri deneyebilir.

Mavi kutu olarak tanımlanan destek bölgesinin hemen üzerinde fiyat yatayda kalmaya devam ediyor. Eğer alıcılar bu bölgede üstünlüğü sağlamaya devam ederse, üst bantta 2.600 dolar hedeflenebilir. Daha güçlü bir yükseliş ise kırmızı nPOC seviyesine karşılık gelen 2.735 dolara doğru ivme kazandırabilir.

Bu aşamada, Ethereum için orta menzilin destek olarak korunması, yükseliş beklentisi açısından kritik önemde bulunuyor. Aksi takdirde, fiyatın tekrar alt aralıklara çekilmesi olası. Yeni bir satış dalgasında, aşağı yönlü takip edilmesi gereken seviyeler arasında 2.082, 2.057, 1.903 ve 1.826 dolar yer alıyor. En alt destek ise 1.800 dolar civarında bulunuyor.

MCO Global DE grafiğinde, “ETH fiyatı kısa vadeli direnç bölgesi içinde kalmaya devam ederse, hafta sonunu bu bantta geçirmesi ve üst aralık için geçerli bir kırılım beklenmesi öngörülüyor.” yorumu yer aldı.

Özellikle kripto yatırımcılarının yakından izlediği Ethereum için, orta vadede belirleyici olabilecek bu teknik düzeylerin fiyat hareketlerine ne yönde yansıyacağı dikkatle takip edilecek.