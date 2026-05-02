Ethereum Foundation 10 bin ETH’yi BitMine’e sattı işlem tutarı 22.9 milyon dolar

Ethereum Foundation, BitMine Immersion Technologies şirketine 10 bin adet ETH satışı gerçekleştirerek kasasına yaklaşık 22.9 milyon dolar aktardı. Satış, ortalama 2.292 dolar fiyat üzerinden yapıldı. Ethereum Foundation, Ethereum’un arkasındaki merkeziyetsiz geliştirme ve topluluk yatırımlarını yöneten en büyük kurumlardan biri olarak biliniyor. Satışın, Vakfın temel operasyonları, protokol araştırma-geliştirme faaliyetleri, ekosistem yatırımları ve topluluk hibe programları için finansman sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Satış serisinin detayları

Yapılan son işlem, bir önceki haftada tamamlanan 10 bin ETH’lik benzer bir satışın hemen ardından geldi. Önceki haftaki işlemde Ethereum başına 2.387 dolar üzerinden toplamda yaklaşık 23.87 milyon dolar değerinde satış yapılmıştı. Mart ayında ise Vakıf, BitMine’e 5 bin ETH satışını 2.043 dolar ortalama fiyattan gerçekleştirmişti. Son satışlarla birlikte, sadece son yedi gün içerisinde toplam yaklaşık 47 milyon dolar değerinde ETH, BitMine’in portföyüne geçti.

Ethereum Foundation’ın cüzdan hareketleri, geçtiğimiz hafta 17.035 ETH’yi stake’ten çekmesiyle de dikkat çekti. Çekilen ETH’lerin mevcut değeri yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde olurken, Vakıf daha önce belirlediği 70 bin stake edilmiş ETH hedefini şimdilik rafa kaldırmış görünüyor.

Topluluk tepkileri ve eleştiriler

Son dönemde arka arkaya gelen satışlar, kripto para ekosisteminde tartışma yarattı. Bazı topluluk üyeleri, Vakfın bu kadar kısa sürede neden 46 milyon dolarlık kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve geliştiricilerin neden doğrudan ETH ile ödeme almadıklarını sorguladı. Eleştirilerin ardında, Vakfın şeffaflık konusunda daha fazla adım atması beklentileri yer aldı.

“2 haftada 46 milyon dolara neden ihtiyacınız var? Ne kadar harcıyorsunuz ve bunun için hangi gerekçeyi sunuyorsunuz? Kimse doğrudan ETH ile ödeme almıyor mu?” diyerek tepkisini gösteren topluluk üyeleri oldu.

Ethereum Foundation, geçtiğimiz yıl benzer satışlar nedeniyle eleştirilmiş ve bir süre satışları sınırlamayı taahhüt etmişti. Ancak daha sonra elindeki varlıkların bir bölümünü stake ederek bu baskıyı dengelemeye çalıştı.

BitMine’ın ETH birikimi büyüyor

BitMine Immersion Technologies, son dönemde Ethereum varlıklarını hızla artırıyor. Şirket, şu anda yaklaşık 5 milyon adet ETH ile en büyük Ethereum rezervine sahip kurum konumunda bulunuyor. Bu seviyeye, yılı içindeki en büyük haftalık alımını gerçekleştirip 101.901 ETH ekleyerek ulaştı. BitMine’ın yönetim kurulu başkanlığını Tom Lee üstleniyor; Lee, piyasada kripto para yatırımları ve risk yönetimi alanındaki görüşleriyle tanınıyor.

Şirketin ETH portföyünün yaklaşık yüzde 83’lük bölümünde, yani yaklaşık 4.19 milyon adet ETH, şu an aktif olarak stake ediliyor. Bu oran geçtiğimiz hafta yüzde 70 civarındaydı; kısa süre içinde ciddi bir artış söz konusu oldu ve bu durum BitMine’ın Ethereum’un ağ güvenliğine katkısını güçlendirdi.

ETH’nin güncel fiyatı yaklaşık 2.303 dolar seviyesinde seyrediyor. Fiyat son 24 saatte önemli bir değişim göstermedi. Ancak Ethereum, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kaydedilen 4.953 dolarlık tüm zamanların en yüksek değerine kıyasla yüzde 53’ten fazla gerilemiş durumda. CryptoAppsy verilerine göre, ETH şu anda 2.303 dolar civarından işlem görüyor.