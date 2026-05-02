Ethereum kritik 2.340 dolar direncine yaklaştı fiyat atılımı bekleniyor

Ethereum son günlerde 2.300 dolar civarındaki bölgedeki seyrini sürdürüyor ve fiyatlar artık sert şekilde gerilemiyor. Piyasanın kısa vadede karar arifesinde olması, yatırımcıların dikkatini yeniden Ethereum’un önemli teknik seviyelerine çevirdi.

2.340 Dolar Seviyesi ve Teknik Görünüm

CryptoAppsy verilerine göre Ethereum şu anda 2.307 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte neredeyse yatay seyrediyor. Hacim ise 7,26 milyar doları aşıyor. Teknik analizciler, özellikle 2.265-2.275 dolar destek bölgesinden gelen tepkinin fiyatı yeniden yukarı taşıdığını belirtiyor. Bu tepkiyle beraber fiyat, 2.340 dolar direncine yaklaştı ve bu seviye şimdi ilk ciddi yükseliş testi olarak öne çıkıyor.

Trader Symba, Ethereum’da kısa vadeli pozitif ayrışmanın net biçimde görüldüğünü aktardı. RSI göstergesinin de toparlanması, piyasanın güç kazandığına işaret etti. Buna rağmen, fiyat 2.340 doların altında kaldığı sürece son hareket, yalnızca toparlanma denemesi olarak kalıyor.

“Ethereum 2.265-2.275 dolar bölgesindeki desteği kaybetmeyerek yukarı döndü ve şimdi alıcıların 2.340 doları aşıp aşamayacağı belirleyici olacak.”

Analistler, kısa vadede bu eşiğin aşılması halinde fiyatın 2.400 dolara, hatta daha yukarısına ilerleyebileceğini düşünüyor.

CME Gap ve Yukarı Yönlü Potansiyel

Bir diğer önemli teknik gösterge ise CME vadeli işlemler tablosundan kaynaklanıyor. Trader CryptoJack Ethereum fiyatında mevcut seviyenin üzerinde 2.400-2.650 dolar aralığında boşluk olduğunu vurguladı. CME gap olarak bilinen bu tür boşlukların zamanla fiyat tarafından doldurulması bekleniyor.

Ethereum’un 2.340 dolar üzerinde gücünü koruması halinde, 2.400-2.650 dolar aralığı yeni hedef bölgesi olacak. CME gap’ler, kripto piyasasında yatırımcıların aktif biçimde izlediği göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

“CME tablosundaki fiyat boşluğunun yukarı hareketi çekebileceği ve bu aralığın önemli bir direnç bandı olacağı öngörülüyor.”

Kısa Pozisyonların Tasfiyesi ve Olası Hızlı Yükseliş

Türev piyasalardaki pozisyonlanma da fiyat hareketleri açısından dikkatle takip ediliyor. Analist Max Crypto, Ethereum fiyatı yüzde 20 yukarı hareket ederse 8 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilebileceğine dikkat çekti.

Şu anda piyasada Ethereum’a karşı açılan çok sayıda kısa pozisyonun olması, ani bir yükselişte bu pozisyonların zararla kapanmasına ve ekstra alış baskısı oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu nedenle 2.340-2.400 dolar bandının üzerinde gerçekleşecek bir kırılma, Ethereum’da öngörülenden hızlı bir yükselişe neden olabilir.

Düşüş Riski ve Kritik Destekler

Kısa vadede teknik göstergelerin güçlenmesine rağmen, Ethereum’un güvenli bölgede olduğu kesin değil. Analist Ted Pillows, Bitcoin’in güçlü performansına rağmen Ethereum’un halen geride kaldığını belirtti. Fiyat, 2.300 dolar yakınında dirençle karşılaşırken, mevcut destek kaybedilirse aşağı yönlü hareket yeniden hız kazanabilir.

Eğer ETH 2.265 doların altına gerilerse, 2.150-2.100 dolar aralığı gündeme gelebilir. Daha derin bir düşüşte ise 1.700-1.600 dolar bölgesi yeniden tartışılabilir hale geliyor. Bu senaryo özellikle kripto piyasası genelinde veya hisse senetlerinde yeni bir düzeltme yaşanırsa olası görünüyor.

“Ethereum halen 2.300 dolar seviyesinde tutunmaya çalışsa da, altında kapanışlar düşüş riskini artırabilir.”

Son olarak, Ethereum için 2.265-2.275 dolar bölgesinden gelen alıcı tepkisi, kısa vadeli iyimserliği destekliyor. Ancak asıl belirleyici olan direnç, 2.340 dolarda bulunuyor. Bu seviye aşılır ve fiyat kalıcı şekilde bu bandın üzerinde tutunursa, hem teknik görünüm hem de hacme bağlı olarak daha güçlü bir atak mümkün olabilir.