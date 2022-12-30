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  •   Ethereum İçin Kırmızı Alarm! 23 Milyar Dolarlık Değer Yatırımcıya Ne İpucu Veriyor?

Ethereum İçin Kırmızı Alarm! 23 Milyar Dolarlık Değer Yatırımcıya Ne İpucu Veriyor?

Ethereum'da bu değerin sadece 23.1 Milyar dolara düşmesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Bu durum yatırımcıya ne anlatıyor olabilir?
22:20
30 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Veriler, ayı piyasasının Ethereum merkezi olmayan finansını (DeFi) da sert bir şekilde vurduğunu ve sektörde kilitli toplam değerin %76 oranında azaldığını gösteriyor. Bu durum 2023 yılına yansıyacak mı?

DeFi’de Kilitli Toplam Değer 23,1 Milyar Dolar

Merkeziyetsiz Finans (ya da en yaygın bilinen adıyla DeFi) blockchain üzerinde gerçekleştirilen her türlü finansal hizmeti kapsar. Blok zincirindeki diğer varlıklar gibi DeFi de halka açık ve işlerin yapılması için herhangi bir merkezi taraf içermez (işlemler eşler arası olduğundan).

Kilitlenen toplam değer (TVL) ise kullanıcılar tarafından şu anda DeFi protokollerine yatırılan toplam sermaye miktarını ölçen bir metrik olarak karşımıza çıkar. Aşağıdaki grafik, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen DeFi’nin TVL’sinin 2022 yılı boyunca nasıl değiştiğini göstermekte.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, Ethereum DeFi TVL’si bu yılın başında 95 milyar doların üzerindeydi. Ancak, kripto piyasasının geri kalanında olduğu gibi, ayı piyasası derinleştikçe sermaye sektörden çıktı. Arcane Research’ün yıl sonu raporuna göre, şu anda bu metrik yalnızca 23 milyar dolarlık bir değere sahip ve bu da ETH DeFi’nin yıl içinde yaklaşık %76’lık bir düşüş yaşadığı anlamına geliyor.

Grafiklerde Aksine Bir Görünüş

Bununla birlikte, Ethereum DeFi’nin hakimiyeti (tüm blok zincirlerdeki toplam DeFi TVL’nin yüzde payı) aslında bu yıl %2’den fazla bir artış yaşadı. Grafikten bu artışın Terra LUNA’nın çöküşüyle aynı döneme denk geldiği anlaşılıyor ve bu da hakimiyet artışının Terra DeFi uygulamalarından çıkan sermayeden kaynaklandığını gösteriyor.

Rapor, DeFi için kötü bir yıl olsa da, sektörün kripto kredi piyasalarındaki kaotik ve çalkantılı zamanlara dayandığını ve geçen yıl merkezi kripto borç verenlerin aksine ihtiyaç duyulan şeffaflık ve güvenilirliği sunduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte, DeFi’nin bu yıl kendi kaosuyla karşı karşıya kaldığı da doğru olabilir. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, 2022 yılında DeFi ve köprü ile ilgili toplam 3 milyar dolar tutarında birçok saldırı gerçekleşti.

Raporda, DeFi token sahipleri arasında uygun gelir paylaşımının önümüzdeki yıl ivme kazanacağına inanıldığı belirtiliyor. Şu anda hiçbir token yatırımcılara anlamlı bir değer sağlamıyor (bir yönetişim token’ı olarak hareket etmenin yanı sıra) ve bu nedenle sahipler için gelir hakları, önümüzdeki yıl DeFi kullanımını canlandırmaya yardımcı olabilecek etmenlerden birisi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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