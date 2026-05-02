Petrol Enflasyonu Kalıcı Tutuyor, Kripto Likiditesi Zayıflıyor

Bu hafta piyasaların ana değişkeni, tek bir jeopolitik başlıktan iki yönlü bir yapıya kaydı: Hürmüz kaynaklı tansiyonun soğuması ve Fed fiyatlamasının yeniden şekillenmesi. Boğazın kapalı kalması sekizinci haftasına girerken, ham petrol son iki haftada yüzde 27’den fazla yükseldi. Buna rağmen altın aynı dönemde yaklaşık yüzde 6 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq tüm zamanların zirvelerine yakın seyrini korudu.

Piyasalar Hürmüz Riskini Geride Bırakırken Petrol Enflasyonu Kalıcı Tutuyor

Bu fiyatlama, piyasanın Hürmüz meselesini gerçek bir kuyruk riski olarak görmediğini gösteriyor. Sermaye hâlâ teknoloji ve yapay zeka odaklı büyük şirketlerin bilanço beklentilerine yöneliyor. Japonya’da çekirdek TÜFE’nin yeniden beklentilerin üzerinde gelmesi, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi ve yenin değer kazanmasını sağladı. ABD Adalet Bakanlığı’nın Powell’a yönelik kişisel soruşturmayı sonlandırması ve FOMC’nin yeniden Fed’in yönlendirme takvimine odaklanması da makro çerçeveyi değiştirdi.

Hafif dolar gücü ve FOMC öncesi VIX’teki hareketle birlikte fiyatlama rejimi, “olay odaklı jeopolitik şok” anlatısından “enerji kaynaklı kalıcı enflasyon ve kenarda bekleyen pasif merkez bankası” yapısına döndü.

CoinEx Research’e göre riskli varlıklardaki toparlanma, gerçek enerji arzı normalleşmesinin önüne geçmiş durumda. Altındaki eş zamanlı zayıflık ise sermayenin jeopolitik korunma satın almadığını, bunun yerine olayın kontrolden çıkmayacağı ve teknoloji bilançolarının güçlü kalacağı varsayımını fiyatladığını gösteriyor.

Hürmüz geçişleri ve Orta Doğu enerji altyapısındaki onarım gecikirse, petrol kaynaklı kalıcı enflasyon uzun vadeli tahvil faizlerini ve doları sıkı bir seviyede tutabilir. Fed faizleri sabit tutsa bile, riskli varlıklarda yeni bir trend hareketi başlatmak için gereken güvercin sinyali verilemeyebilir. Bu “enflasyon tabanı, yüksek faiz ve güçlü DXY” kombinasyonu doğrudan kripto piyasasına yansıyor. Beta kanalı makro baskı altında kalırken, Bitcoin’in göreceli dayanıklılığı yeni bir alımdan çok yapısal pozisyonlanmanın sonucu gibi görünüyor. Bağımsız bir hareket için daha güçlü bir katalizöre ihtiyaç var.

Bitcoin ETF Akışları Tersine Dönerken Stablecoin Arzı Duraklıyor

Bu hafta, kripto piyasasında likidite tarafında ilk zayıflık sinyali görüldü. Spot Bitcoin ETF’leri, üç hafta üst üste toplamda yaklaşık 2,6 milyar dolarlık net girişin ardından yaklaşık 350 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Haftalık stablecoin ihracı da önceki haftaki 2,1 milyar dolarlık büyümeden hafif net çıkışa döndü. İki ana fonlama kanalı aynı anda yavaşlıyor.

Türev piyasasında tablo daha net. Açık pozisyon büyüklüğü, nisan ortasındaki yaklaşık 62 milyar dolarlık zirveden yüzde 10’dan fazla geriledi. Fonlama oranları birkaç gündür düşük ve negatif bölgede kalırken, yukarı yönlü hareketi kovalayan uzun kaldıraç belirgin şekilde ortada yok. Bitcoin’in ima edilen volatilitesi ise yılın en düşük seviyelerine doğru sıkışmayı sürdürüyor.

Bir önceki bölümdeki kurguya göre okunduğunda, Bitcoin’in 14 günlük dönemde altından iyi performans göstermesi fakat ABD hisselerinin gerisinde kalmasıyla birlikte bu veriler tek bir sonuca işaret ediyor: Son iki haftalık trendi destekleyen dış talep sessizce zayıflıyor.

CoinEx Research’e göre kripto piyasası, “teyit” aşamasından “ayrışma” aşamasına geçişin erken döneminde bulunuyor. Makro görünüm hâlâ kalıcı enflasyon ve sıkı faiz koşullarıyla sınırlı. Ancak son haftalarda kriptonun güçlü performansını destekleyen iki kanal, yani ETF net girişleri ve stablecoin net ihracı, aynı anda yavaşlıyor. Marjinal dış talep zayıflamaya başladı.

Türev piyasalardaki kaldıraç çözülmesi, yeni kısa pozisyonlardan değil; uzun pozisyonların pasif şekilde tasfiye edilmesinden kaynaklanıyor. Fonlama oranlarının kalıcı biçimde zayıf kalması, uzun pozisyonların kaldıraçla hareketi kovalamaya isteksiz olduğunu gösteriyor. İma edilen volatilitedeki sıkışma ise yakın vadeli beklentinin panik satıştan ziyade yeni bir katalizör beklediğine işaret ediyor. Piyasada güçlü bir yön konsensüsü henüz oluşmuş değil. Dış likidite dalgası geri çekildikçe, kriptonun beta kanalı geçen haftaya kıyasla daha hızlı daralıyor. Bitcoin’in dayanıklılık alanı giderek daralıyor.

Altcoinler Zayıflarken Solana Tek Başına Talep Çekiyor

Altcoinler bu hafta genel olarak zayıfladı ve Bitcoin’in gerisinde kaldı. Risk iştahı eğrinin başına, yani daha büyük ve likit varlıklara doğru sıkışmaya devam ediyor. Solana ise geniş tabanlı satış baskısına rağmen özel sermaye çeken tek altcoin ekosistemi olarak öne çıkıyor.

Göreceli güç açısından bakıldığında, Bitcoin son 14 günde yaklaşık yüzde 2 geri verirken, Altcoin Endeksi’nin yani TOTAL3’ün düşüşü yüzde 3,1’e genişledi. ETH/BTC paritesi ise yüzde 5,3 geriledi.

Solana, bu hafta anlamlı net stablecoin girişi kaydeden tek L1 ağı oldu. Ethereum ana ağı ise en derin net çıkışı yaşadı. Avalanche, Mantle, Aptos ve Hyperliquid gibi ikinci katman L1 ve L2 ağlarında da paralel çıkışlar görüldü.

Solana’nın kurumsal ve uyum odaklı anlatısı son iki haftada somut ilerleme kaydetti. Nisan ayının sonlarında Falcon’ın kuantuma dayanıklı imza şeması devreye alındı, İsrail’in BILS adlı egemen stablecoin’i Solana üzerinde resmen başlatıldı ve bazı Avrupa bankalarının zincir üstü döviz pilot çalışmaları ilerlemeye devam etti.

Önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken iki başlık var: Solana’daki net stablecoin girişinin devam edip etmeyeceği ve SOL’ün Bitcoin karşısındaki fiyat gücünün daha da belirginleşip belirginleşmeyeceği.

Makro rejim, Hürmüz kaynaklı olay riskinden enerji fiyatlarının beslediği kalıcı enflasyon görünümüne kaydı. Riskli varlıklardaki toparlanma, gerçek arz normalleşmesinin önüne geçmiş durumda ve altındaki zayıflık bu iyimserliği desteklemiyor.

Kripto piyasasında ise ETF girişleri ve stablecoin ihracı birlikte yavaşlıyor. Bu durum Bitcoin’in göreceli dayanıklılığını yeni talepten çok önceki pozisyonlanmaya bağımlı hale getiriyor. Altcoinlerde çözülme sürerken, Solana özel stablecoin talebi yakalayabilen tek ekosistem olarak ayrışıyor.

CoinEx Hakkında

2017 yılında kurulan CoinEx, kullanıcı odaklı tasarlanmış ödüllü bir kripto para borsasıdır. Sektörün önde gelen madencilik havuzlarından ViaBTC tarafından hayata geçirilen platform, kullanıcı varlıklarının yüzde 100 korunmasını amaçlayan rezerv kanıtı uygulamasını yayınlayan ilk kripto borsaları arasında yer aldı.

CoinEx, 200’den fazla ülke ve bölgede 10 milyonu aşkın kullanıcıya profesyonel düzeyde özellikler ve hizmetler sunmaktadır. Platformda 1.400’den fazla kripto para desteklenmektedir. CoinEx ayrıca ekosistemini güçlendiren ve kullanıcı faaliyetlerini teşvik eden yerel token’ı CET’e de ev sahipliği yapmaktadır.