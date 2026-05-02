Cardano, 0.25 dolar desteğinde tutundu, 0.257 dolara odaklanıldı

Cardano’nun (ADA), piyasalardaki genel zayıf seyire rağmen 0.25 dolar seviyesinde destek bularak dikkat çektiği bildiriliyor. Kripto para, geçtiğimiz günlerde kısa vadeli önemli bir destek bölgesine yaklaşırken, teknik göstergeler alıcıların bu bölgeyi korumak için çaba gösterdiğini ortaya koyuyor.

Fiyat Hareketleri ve Teknik Görünüm

Brave New Coin verilerine göre ADA, şu anda yaklaşık 0.25 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0.62 civarı artış gösterdi. Cardano’nun piyasa değeri 9.19 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 280 milyon dolar seviyesinde ölçüldü. Her ne kadar ADA, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.09 dolardan yüzde 90’dan fazla aşağıda işlem görse de, mevcut bölge piyasada alım ilgisinin yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede 0.24–0.25 dolar aralığı, ilk güçlü destek noktası olarak görülüyor. ADA, bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa, 0.38 ve ardından 0.50 dolara doğru kademeli bir toparlanma şansı yakalayabilir.

AltWolf takma adlı analist, ADA’nın 1 saatlik grafikte 200EMA çizgisini test ettiğine ve yatay destek bölgesine tutunmaya çalıştığına dikkat çekti. Analiste göre, bu bölge alıcılar açısından önemli bir eşik oluşturuyor.

200EMA genellikle kısa vadeli trendlerin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece, yukarı yönlü momentumun güçlenme ihtimali artıyor. ADA’nın mevcut görünümünde, fiyatın 0.25 dolarda dengesini koruması ve yukarıda sırasıyla 0.29–0.30 dolara yönelmesi beklenebilir.

0.257 Dolarlık Direncin Önemi

Kripto para analisti Crypto Tony, ADA için 0.257 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtti. ADA bu seviyenin hemen altında işlem görüyor, bu nedenle çıkışın onaylanması için bu eşiğin aşılması gerekiyor.

Grafiklere bakıldığında, ADA’nın alt seviyelerden toparlandığı ve kısa vadeli direnç bandına geri döndüğü görülüyor. 0.257 doların üstünde kalıcı bir kapanış gerçekleşirse, alıcılar kontrolü tekrar ele alabilir. Bu noktadan sonra 0.266 dolardaki direnç incelenmeli; bu seviye de aşılırsa, fiyatın 0.28–0.30 dolara doğru hareket etmesi mümkün.

Crypto Tony’ye göre “ADA’nın kısa vadeli güç kazanımı için 0.257 dolar üzeri kapanış görmemiz gerekiyor; aksi halde fiyat yalnızca bir toparlanma sürecinde kalabilir.”

Fiyat 0.257 doların üzerine çıkmadıkça, Cardano’nun bir geri dönüş başlattığı kesinleşmiş sayılmıyor.

Cardano Ağında Aktivite Güçleniyor

Fiyat kadar önemli bir diğer gelişme ise Cardano ağındaki toplam kilitli varlık miktarının (TVL) yılın en yüksek seviyesine ulaşması oldu. The Crypto Basic tarafından rapor edilen verilere göre, Cardano’nun TVL’si 1 Nisan’da 559.4 milyon ADA’ya çıkarak ocaktaki bir önceki rekor olan 545 milyon ADA’yı geride bıraktı. Son dönemde ise bu rakam 538.44 milyon ADA düzeyinde ölçüldü; bu, yüzde 41.7’lik bir artışa denk geliyor.

Kripto ekosisteminde fiyatlar zayıf seyretse bile, ağ üzerindeki hareketliliğin artması uzun vadeli büyüme beklentilerine işaret olarak yorumlanıyor. ADA, teknik olarak 0.25 dolar civarında taban oluştururken, kullanıcı ve uygulama tarafındaki canlılık da dikkat çekiyor.

Uzun Vadeli Senaryo ve Toparlanma İhtimali

Teknik analizlerde, ADA’nın uzun süreli düşüş trendinin ardından 0.20–0.25 dolar bandında güç topladığı çoğu grafikte öne çıkıyor. Buradaki hareket, mevcut fiyat aralığında uzun vadeli alım yönünde birikim yaşandığı anlamına gelebilir. Ancak asıl yükseliş sinyali, ADA’nın ana düşüş trend çizgisinin üzerine çıkması ve 0.30 dolar üzerinde güçlenmesiyle oluşabilir.

Böyle bir hareket sonrası 0.40 ve 0.50 dolar civarı daha büyük hedefler olarak gündeme gelebilir. Ancak şu başlıkta, net bir trend değişimi henüz teyit edilmedi. ADA için 0.24–0.25 dolar bölgesinin korunması ve 0.257’den net bir yükseliş hamlesi gelmesi bekleniyor.

Cardano zinciri, merkeziyetsiz uygulamalar için platform oluşturan ve sürekli geliştirilmeye devam eden, bilimsel yaklaşımla tasarlanmış bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son dönemdeki artan ağ aktivitesi, Cardano topluluğunun ve geliştiricilerinin projeye bağlılığının sürdüğünü gösteriyor.

CryptoAppsy verilerine göre ADA, şu anda 0.25 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu destek hattı yatırımcılar açısından belirleyici bir seviye olmaya devam ediyor.