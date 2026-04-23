Cardano’da 2026 fon talebi yarıya düştü, dev transfer için topluluk oylamaya gitti

Cardano’nun arkasındaki özel mühendislik şirketi Input Output, yeni bütçe döneminde topluluk hazinesinden geçen yıla kıyasla çok daha düşük bir fon talep etti. Şirket, Cardano blokzincirinin gelişimini sürdüren ana ekiplerden biri olmasına rağmen, 2026 yılı için topluluk hazinesinden tahsil etmeyi planladığı tutarı 46,8 milyon dolara çekti. Bu rakam, 2025’teki 97,5 milyon dolarlık talepten yaklaşık yarısı kadar.

Ana projeler: Leios ve Pogun

Input Output’un dokuz farklı teklifinin büyük kısmı, özellikle Cardano’nun işlem kapasitesini artırmayı hedefleyen Leios konsensüs yükseltmesini kapsıyor. Leios’un hayata geçmesiyle ağın saniyede 1.000’i aşkın işlem kapasitesine ulaşabileceği, böylece Solana ve en hızlı Ethereum layer-2 çözümlerine rakip olmasının amaçlandığı belirtildi. Leios, haziran ayında test aşamasına geçecek; yıl sonuna kadar tam entegrasyon planlanıyor.

Diğer önemli teklif ise Pogun adında yeni bir sistemin geliştirilmesini içeriyor. Pogun ile birlikte, Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans uygulamalarının Cardano ağına taşınması mümkün olacak. Böylece bitcoin sahipleri, varlıklarını merkezi bir aracıya devretmeden Cardano üzerinden borç alabilecek veya gelir elde edebilecek. Pogun’ın kredi bileşeninin ikinci çeyrekte yayımlanması hedefleniyor.

Topluluk fonunda köklü değişim

Cardano’da tıpkı diğer büyük blokzincirlerde olduğu gibi, geliştirme için ayrılan fonlar topluluk havuzundan, ağdaki işlem ücretleriyle biriktiriliyor. Fona ilişkin kararlar ise ADA sahiplerini temsilen seçilen ve DRep adı verilen yaklaşık 1.000 delege tarafından veriliyor. Bu oylamada Input Output, geleneksel olarak aldığı payı azaltarak bağımsızlığını artırmak ve topluluktan gelecek yıllarda daha az destek almak üzere ilk somut adımını atıyor. Şirket, yıllar içinde topluluk fonuna olan bağımlılığı azaltarak geliştirme işlerinin giderek daha fazla bölünüp uzman ekiplerce yapılmasını hedefliyor.

2026 sonunda, Input Output bünyesinde hâlen yürütülen çalışmaların büyük bölümünün VacuumLabs ve Midgard Labs gibi dış mühendislik grupları tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Öneriler arasında Cardano’nun akıllı kontrat performans iyileştirmeleri, geliştirici araçlarında yenilikler ve API hizmetlerinin genişletilmesi de var.

Oylama süreci ve Cardano’da yeni dönem

Tekliflerin her biri için ayrı yöneticiler atanmış ve ödemeler belirli kilometre taşlarına ulaşıldıkça yapılacak şekilde planlanmış durumda. Yani fonlar, bir inşa projesinde olduğu gibi tamamlanan aşamalara göre kademeli olarak serbest bırakılacak. Oylama ise 24 Mayıs’a kadar sürecek. Bu süreç, Cardano topluluğu ve DRep delegelerinin Input Output’a geçmişte olduğu kadar kolay onay verip vermeyeceğini de tartıya çıkaracak.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da bu hafta voterlara doğrudan bilgi vermek için bir video paylaşmayı planlıyor; böylece delegeler tekliflerin detaylarına dair doğrudan bilgi sahibi olacak.

Geçen yıl alınan yüksek fon onayının ardından Cardano Foundation’ın hibe yönetimini devralması ve Intersect adlı kuruluşun yazılım geliştirme sorumluluğunu üstlenmesi, Input Output’un gelişim fonundaki etkisini bir miktar dengeledi. Yeni yapı ile birlikte, başvuran diğer ekipler de artık hibelerden pay alabiliyor.

Ayrıca, Input Output ekosistemdeki büyümeye de işaret etti. Kısa sürede dolaşıma giren yeni Cardano stablecoin’i USDCx’in toplam arzı 14,6 milyona ulaştı. Cardano ağına yatırılan toplam varlık miktarı ise 137,5 milyon dolardan 142,7 milyon dolara yükseldi.

Sonucunda, DRep delegelerinin hangi projeleri onaylayacağı, Cardano topluluğunun yeni dönemde Input Output dışı çözümlere ne kadar açık olduğunu gösterecek.