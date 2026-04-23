Bitcoin 79.388 dolardan döndü, piyasalarda ani geri çekilme dikkat çekti

  • 🚨 Bitcoin 79.388 doları gördükten sonra sert şekilde düşüşe geçti.
  • Piyasanın büyük kısmında yatay ve negatif seyir hakim olurken, sadece Bitcoin artıda kaldı.
  • Kurumsal ilgi tartışılırken, altcoin’lerde satış baskısı devam etti.
  • 🔎 Kritik veri: Eğer $BTC 76.000 dolar altına inerse, yeni bir yukarı hareket için ekstra olumlu haber veya sermaye girişi şart.
Kripto para piyasasında son 24 saatte belirgin dalgalanmalar yaşandı. Bitcoin, Çarşamba akşamı 79.388 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Fakat bu seviyeden sonra hızlı bir düzeltme geldi ve Bitcoin fiyatı Perşembe sabahı itibarıyla 77.794 dolara geriledi. Bitcoin’deki hareketlilik yalnızca bu kripto para ile sınırlı kalmazken, piyasanın geneline de yansıdı.

Piyasa Hareketleri ve Bitcoin’in Ayrışması

Toplamda yaklaşık 1.900 dolarlık bir aralıkta işlem gören Bitcoin, Perşembe sabahı 77.464 dolar ile günün en düşük seviyesini gördü. Son 24 saatte yüzde 0,4’lük bir artış kaydeden Bitcoin, haftalık bazda ise yüzde 4 yükselmiş durumda. Diğer büyük kripto paralarda ise tablo farklı. Ether yüzde 0,7 gerileyerek 2.344 dolardan işlem görürken, XRP yüzde 1,7 düşüşle 1,42 dolara, Solana yüzde 1,5 kayıpla 85,83 dolara ve BNB yüzde 0,6 azalışla 635 dolara kadar indi. Haftanın genelinde ise Bitcoin dışında öne çıkan bir altcoin olmadı; büyük coin’lerin çoğu pozitif veya negatif yönde yüzde 2 içinde kaldı.

Kripto para piyasasında genellikle yükselişler tek bir varlık yerine farklı coin’lerde eş zamanlı yaşanırken, bu kez dikkat çeken fark Bitcoin’in tek başına yükselmesi oldu. Uzmanlar, rallinin sadece bir coinde görülmesini, yatırımcı ilgisinin dar olmasıyla ilişkilendiriyor.

Küresel Gelişmeler ve Siyasi Etkiler

Kripto piyasasını etkileyen bir diğer önemli unsur da jeopolitik gelişmeler oldu. Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde seyrini sürdürürken, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası ve İran’ın Boğaz’ı kapalı tutması piyasada belirsizliği artırdı. Ayrıca, İran ordusunun su yolundan geçen ticari gemilere ateş açtığı bildirildi. Bu gelişmelerin küresel finans piyasalarına ve kripto paralara dolaylı etkilerinin sürebileceği öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın 7 Nisan’da ilan ettiği ateşkes ise hala yürürlükte. Ancak Başkan Yardımcısı JD Vance’ın İslamabad ziyareti, İran’ın heyet göndermemesi nedeniyle iptal edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın İran’dan gelecek teklif için kesin bir süre vermediğini açıkladı.

Uzman Görüşleri ve Piyasa Beklentileri

Piyasanın mevcut durumuna ilişkin farklı görüşler dile getiriliyor. Bitpanda CEO’su Lukas Enzersdorfer-Konrad, Bitcoin’in 80.000 dolara yaklaşan hareketini sektör için olgunluk ve kurumsal yatırımcı desteğiyle açıklarken, katı regülasyonların da güven sağladığını vurguladı.

“Bitcoin’in bu seviyelere yükselmesini, dijital varlık piyasasının güçlendiğine ve daha fazla kurumsal ilgiyle desteklendiğine işaret olarak yorumluyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Ancak piyasadaki bazı çevreler, yükselişin altcoin’lere sıçramaması ve özellikle vadeli işlemler piyasasında 47 gündür devam eden negatif fonlama oranlarına dikkat çekiyor. Bu, son dönemde spot piyasadan ziyade türev piyasada satış baskısının öne çıktığına işaret ediyor.

Uzmanlara göre, Bitcoin fiyatı 76.000 doların altına sarkarsa, son zirve olan 79.388 doların bir sonraki yukarı hareket öncesi kısa vadeli tepe olabileceği belirtiliyor. Yeni bir yükseliş trendi için ya İran ile ilgili olumlu gelişmeler ya da piyasaya yeni sermaye girişini tetikleyecek pozitif sinyallerin ortaya çıkması gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump ailesinin desteklediği DeFi projesinde 1 milyar dolarlık dava ve sert suçlamalar!

Tesla ilk çeyrekte 11.509 BTC ile pozisyonunu değiştirmedi, büyük değer kaybı yaşandı

Sıcak Gelişme: 22 Nisan Beyaz Saray açıklamaları

Bu yükseliş kriptoda son büyük short fırsatı mı?

Bitcoin 79.000 dolar eşiğini geçti, altcoinler rallide hızlandı

Bitcoin’de 79.000 dolar sonrası ilk: MSTR hissesi hızla toparlandı

GSR ilk kripto ETF’sini Nasdaq’ta başlattı, bitcoin, ether ve solana’yı tek fonda topladı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

Trump ailesinin desteklediği DeFi projesinde 1 milyar dolarlık dava ve sert suçlamalar!
Kripto Para
Believe kurucusu Pasternak’a şok tutuklama, platformun token’ı yüzde 99,7 düştü
DEFI Kripto Para Hukuku
XRP vadeli işlemlerinde blok alım kararı: Coinbase TAS özelliğiyle yeni dönem başlıyor
RIPPLE (XRP)
Tesla ilk çeyrekte 11.509 BTC ile pozisyonunu değiştirmedi, büyük değer kaybı yaşandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP’de 1,41 dolar seviyesi kritik direnç, yükseliş beklentisi güçleniyor
RIPPLE (XRP)
