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  •   Kripto Kışını Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu! Fiyat Bu Seviyeye Gelecek!

Kripto Kışını Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu! Fiyat Bu Seviyeye Gelecek!

Bitcoin ve kripto paralar için bir çok analist yorumlarını ve analizlerini paylaşmaya devam ediyor. Bir yorum da Youtube'un tanınmış simasından geldi.
23:59
22 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler bir analist, kripto yatırımcılarının şu anda Bitcoin’e (BTC) hücum ederek aceleci davrandıkları konusunda uyardı ve bazı açıklamalarda bulundu..

Youtube Abonelerinin Dikkatini Çekti

Yeni bir Youtube oturumunda kripto stratejisti Nicholas Merten, 511.000 YouTube abonesine Bitcoin’in fiyatının muhtemelen düşeceğini ve bunun da BTC’nin son yükseliş fiyat hareketini uzun süre devam ettiren trader’lar için bir boğa tuzağına yol açacağını söylüyor.

Bitcoin’in henüz 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmediği ve destek bulamadığı konusunda uyarıyor ve mevcut fiyatlarda bir likidite tuzağı oluştuğuna işaret ediyor.

Fiyatın 200 haftanın üzerinde kalmasını ve orada destek bulmasını beklemek yerine, insanlar zaten devam ediyor. Bu durum kovalıyor. Bunu daha önce nerede gördük? Ağustos ayında kendimizi içinde bulduğumuz aynı arz bölgesi ya da direnç aralığı, insanları heyecanlandırmak için belki biraz daha yüksek, Ağustos ayındaki fiyat hareketinin üzerine çıktı, birkaç kez 200 haftanın biraz üzerine çıktı ve aslında destek oluşturamadı.

Ama yine de yatırımcılar bunu beklemiyor. Bu 200 haftalık desteği beklemiyorlar. Devam ediyorlar ve şu anda alım yapıyorlar. Herkesin yaptığı en büyük hata bu çünkü bu bir likidite tuzağı, piyasa yatırımcılarının ya da daha spesifik olarak kurumsal yatırımcıların perakende trader’ları nasıl kandırabileceğinin ve pozisyonlar için çıkış likiditesi olarak hizmet etmek üzere bu çıkış tarafı baskısından nasıl yararlanabileceğinin Klasik 101 örneği.

Düşüncesinden Geri Mi Döndü?

Merten, Bitcoin’in 10.000 ya da 12.000 dolara kadar düşebileceğine dair önceki tahminlerinin asla gerçekleşmeyebileceğini kabul ediyor. Ancak Bitcoin’in mevcut fiyatından %32,5’lik bir düşüşle 16.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada 23,790 dolar değerinde işlem görüyordu.

200 günlük seviyeyi geçerken çok fazla iyimserlik olduğunu anlıyorum. Fiyat hareketi kesinlikle heyecan verici görünüyor ve fiyatın bu aralığa yükseldiğini görmek güzel. Belki de Bitcoin için daha düşük fiyat etiketi fiyatlarımızı almayacağız. Beş haneli rakamların altına inmeyebiliriz, 10.000 ila 12.000 dolara inmeyebiliriz. Bunu kabul etmekte bir sakınca görmüyorum ve belki de fiyatların beklenenden biraz daha düşük olmasına odaklanmıştık.

Ancak, aynı zamanda, bunun uzun vadeli bir birikim kanalı olamayacağı anlamına gelmez, esasen konuşursak, 2014 ve 2015’teki ayı piyasasında gördüğümüz gibi, bu aralıkta 16.000 dolar civarında yeniden test edeceğiz. Bir yıl boyunca nasıl yatay bir seyir izlediğimize ve hatta yeni düşük seviyeler belirlediğimize dikkat edin.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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