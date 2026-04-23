Kripto Para

Trump ailesinin desteklediği DeFi projesinde 1 milyar dolarlık dava ve sert suçlamalar!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Justin Sun ile Trump ailesinin desteklediği $WLFI davasında 1 milyar dolarlık varlık donduruldu.
  • Sun, şirkete karşı “temelsiz suçlamalar ve usulsüzlük” iddiasında bulundu.
  • WLFI, token fiyatındaki ani çöküşün sorumlusu olarak Sun’ı suçladı.
  • 🔍 Ancak şirket, KYC suçlamalarında net veri sunmadı; yeni nesil DeFi projelerinde güven gündemde.
Kripto dünyasında son günlerde gündeme oturan gelişmelerden biri, Justin Sun ile Trump ailesinin destek verdiği merkeziyetsiz finans girişimi World Liberty Financial arasındaki devasa davayla ilgili. Sektörde TRON’un kurucusu olarak tanınan Sun, geçtiğimiz hafta Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi’ne başvurarak World Liberty Financial’ı yaklaşık dört milyar WLFI token’ı yasa dışı şekilde dondurmakla suçladı. Bu varlıkların toplam değeri 1 milyar doları buluyor.

İçindekiler
1 Sun’dan ağır suçlamalar, World Liberty’den sert yanıt
2 WLFI Fiyatındaki Çöküş ve Anlaşmazlıklar
3 Trump Tokenları ve KYC Uyuşmazlıkları

Sun’dan ağır suçlamalar, World Liberty’den sert yanıt

Sun, mahkemeye sunduğu belgelerde World Liberty’nin kendisine özel görüşmelerde farklı suçlamalarda bulunduğunu, ancak hiçbirini kanıtlayacak somut veri ortaya koymadığını belirtti. Öte yandan World Liberty’nin ortaklarından Eric Trump ve Zach Witkoff ise sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla suçlamaları reddedip, bu davanın “çaresiz bir yön değiştirme çabası” olduğunu öne sürdü.

Şirketin açıklamasında, açılan bu davanın yalnızca gündemi değiştirmeye yönelik olduğu ve yatırımcılarının çıkarlarını korumayı sürdürecekleri vurgulandı. Zach Witkoff, ayrıca Justin Sun’ı ciddi usulsüzlüklerle itham etti.

Ne Witkoff ne de şirket, Sun’a atfedilen bu usulsüzlüklerin detayları konusunda ise net bir açıklama yapmadı. Şirketin basın sözcüsü de iddialarla ilgili detay vermedi, yönlendirmeyi sosyal medya paylaşımlarına bıraktı.

WLFI Fiyatındaki Çöküş ve Anlaşmazlıklar

Sun’ın mahkemeye sunduğu iddialara göre, World Liberty ekibi WLFI token’ın 1 Eylül 2025’te borsalarda işlem görmeye başladığı ilk gün yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı nedeniyle kendisini suçladı. Ancak Sun, bu düşüşü tetiklediğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını ve söz konusu işlemlerin büyük kısmının fiyat düşüşünden sonra yapıldığını kaydetti.

Diğer bir tartışma konusuysa, Sun’ın merkezi bir borsada WLFI vadeli işlemlerinde kısa pozisyon açıp fiyatı düşürmeye çalıştığı iddiası oldu. Sun açtığı davada bu suçlamanın da temelsiz olduğunu savundu ve transferlerinin düşüşten birkaç saat sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.

Trump Tokenları ve KYC Uyuşmazlıkları

Belgelere göre World Liberty, Sun’ın başka bir Trump ailesiyle bağlantılı projede 100 milyon dolarlık TRUMP tokenı almasına da tepki gösterdi. Ancak Sun, bu satın almanın Trump ailesinin iştiraki olan bir ortağın onayıyla yapıldığını vurguladı. Şirket ayrıca Sun’ı üçüncü kişiler adına hareket etmek ve token satış anlaşmasına aykırı şekilde Binance ve HTX gibi borsalara varlık aktarmakla itham etti.

KYC (müşterini tanı) prosedürleriyle ilgili de tartışmalar yaşandı. Mahkeme başvurusunda, World Liberty’nin Sun’ı zayıf kimlik doğrulama süreçleriyle suçladığı, firma ortağı Mr. Herro’nun KYC ihlallerini gerekçe göstererek Sun’ı birkaç kez ABD’deki kolluk kuvvetlerine bildirmekle tehdit ettiği aktarıldı. Ancak iddia edilen eksikliklerin ve suçlamaların ne olduğu konusunda şirketten ayrıntılı bilgi alınamadı.

World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteren ve Trump ailesinin de ortakları arasında yer aldığı bir girişim olarak dikkat çekiyor. Şirket, son dönemde kripto para tabanlı projelere agresif bir şekilde yatırım yapan ekiplerden biri olarak biliniyor. Justin Sun ise kripto dünyasında TRON ekosistemiyle adından söz ettirmiş bir isim.

Tarafların karşılıklı suçlamaları ve dava süreci, özellikle yeni nesil kripto projelerinde yönetim, şeffaflık ve yasal süreçlerin ne kadar kritik olduğunu yeniden gündeme taşımış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

