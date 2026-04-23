Believe kurucusu Pasternak’a şok tutuklama, platformun token’ı yüzde 99,7 düştü

New York Ceza Mahkemesi kayıtlarına göre, SocialFi ve token lansman uygulaması Believe’in kurucusu Benjamin Pasternak, “ikinci derece boğma” ve “üçüncü derece saldırı” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yetkililer, 26 yaşındaki girişimcinin bu suçlamalara ilişkin olarak 31 Mart’ta gerçekleştiği bildirilen bir olay nedeniyle geçtiğimiz Salı günü tutuklandığını açıkladı.

Benjamin Pasternak, savcılığın iddialarını reddetti ve suçlamalara karşı kendisini mahkemede savunacağını belirtti. New York Eyaletinin birleşik mahkeme sistemindeki bilgilere bakıldığında, Pasternak’ın bir sonraki mahkeme duruşmasının 11 Haziran’da yapılması planlanıyor.

Solana tabanlı Believe ve fonksiyonları

Believe, Solana blok zinciri üzerinde çalışan bir platform olarak, içerik üreticileri ve influencer’lara ait token’ların alım satımını mümkün kılıyor. Kullanıcılar, Believe’in X’teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabından gelen paylaşımlara doğrudan yanıt vererek kendi token’larını da platform üzerinden çıkarabiliyor.

Platform, kripto topluluğunun son dönemdeki en dikkat çeken girişimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ancak, kısa sürede yaşanan bazı sorunlar ve iddialar nedeniyle kullanıcıların güveni sarsıldı.

Toplu dava ve “rug pull” iddiaları

Mart ayının sonunda açılan toplu davada, yatırımcılar Pasternak ve ekibinin bilinçli bir şekilde kullanıcıları zarara uğrattığını öne sürdü. Dava dilekçesinde, ekibin geçen yıl ekim ayında platformun yerel token’ı Launchcoin’den Believe adlı yeni bir token’a zorunlu geçiş uyguladığı belirtildi.

Söz konusu token değişimiyle içerideki kişiler için 333 milyon yeni token üretildiği ve bu durumun mevcut yatırımcıların ellerindeki payı yaklaşık üçte bir oranında azalttığı belirtildi. Ayrıca, eski token’larını yenisiyle değiştirmeyen kullanıcıların varlıklarının ise tamamen silindiği iddiası dava dosyalarında yer aldı.

Pasternak’ın zorunlu geçişin ardından hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolduğu, yatırımcılara bilgi verilmediği ve mağduriyet oluştuğu öne sürüldü.

Davanın iddialarına göre, bu durumdan dolayı yatırımcılar yüz milyonlarca dolar kayıp yaşadı. Şikayet metninde, ekibin daha önce de benzer yollara başvurduğu ve her defasında yüksek kazanç elde ettiği iddiaları öne çıktı.

Dilekçedeki ifadelere göre, Pasternak ve ekibi üç farklı token projesinde; önce heyecan oluşturarak kullanıcıları platforma çekip, ücret toplayarak, sonrasında ise kapanışla birlikte token fiyatlarının çökmesine yol açtı. Her işlemde kazanç sağlayan ekip, yatırımcıların tüm satış ve düşüşlerinden de gelir elde etti.

Token’da çöküş: Yüzde 99,7 düşüş

Platformun kendi token’ı, Mayıs 2025’teki en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 99,7 değer kaybetti. Bugün itibarıyla 0,0007009 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte de yüzde 24’lük ek bir düşüş yaşandı. CryptoAppsy verilerine göre, Believe platformunun token’ı şu anda 0,0007009 dolardan alıcı buluyor.

Pasternak’ın son tutuklanmasının sivil davadaki iddialarla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili Believe tarafından bir açıklama yapılmadı.