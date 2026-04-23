Ethereum’da balinalar kısa pozisyon artırdı, fiyat 2.000 dolar desteğinde tutunuyor

Ethereum’un mevcut piyasa hareketlerinde dikkat çeken bir ayrışma gözleniyor. On-chain analizlerine göre, büyük yatırımcılar olarak bilinen balinaların Ethereum üzerindeki pozisyonlarının ağırlıkla düşüş yönüne kaydığı, buna karşılık bireysel yatırımcıların ise ters yönde hareket ettiği görülüyor. Özellikle nisan ayında balina ile küçük yatırımcı arasındaki pozisyon farkı negatif seviyelere geriledi. Bu durum, Ethereum’un kısa vadede büyük oyunculardan gelen satış baskısıyla karşılaşıyor olabileceğine işaret etti.

Balinalar ve küçük yatırımcılar arasında beklenti farkı genişledi

AlphaFractal verileri ve CryptoJack’in aktardıklarına göre, Ethereum piyasasında balinalar tarafında açık pozisyonlardaki ağırlık ciddi biçimde aşağıya çekildi. Önceki aylarda daha olumlu seyreden bu gösterge, son dönemde sürekli kırmızı bölgede kalarak balinaların piyasa konusunda daha temkinli olduğu izlenimini verdi. Analizde Ethereum fiyatı ortalama 1.000 dolar seviyelerinde denge bulmaya çalışırken, büyük yatırımcıların riskten kaçmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Bu kırılma, piyasanın genel eğilimine dair belirleyici bir sinyal olarak yorumlanmasa da balinaların hem kısa vade için güven kaybı yaşadıkları hem de önemli bir düzeltme ihtimalini göz ardı etmedikleri anlamına geliyor. Yine de Ethereum fiyatı, balinalardaki artan düşüş beklentisine rağmen mevcut seviyeleri korursa, piyasadaki ayrışmanın tersine dönebileceği bir senaryo mümkün olabilir.

Ethereum’da balina ve küçük yatırımcı pozisyonları nisan itibarıyla zıt yönlere kaydı; balinalar satış baskısı yaratırken, bireysellerin alım ağırlıklı kalması piyasadaki belirsizliğe işaret ediyor.

Fiyat kritik destek alanına tutundu

Diğer yandan, Ethereum’un ABD Doları karşısındaki haftalık grafiği Castillo Trading tarafından paylaşılan analizde, önemli bir uzun vadeli destek bölgesine yaklaşıldığı görülüyor. Fiyat, son zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 65’lik bir geri çekilme yaşadıktan sonra 2.000 dolar civarında dengelendi. Bu seviye, hem geçmişte fiyatı destekleyen bir bölgeye hem de yükselen trend eğrisiyle buluştuğu için kritik önem taşıyor.

Söz konusu kritik bölgede fiyatın kalıcılığı, Ethereum için yeni bir yükseliş hareketinin başlaması konusunda alıcıları cesaretlendiriyor. Fiyat halen mavi renkli destek bandının üzerinde seyretmesi, toparlanma senaryosunu canlı tutmasına yol açıyor. Analize göre, mevcut düşüş uzun vadeli kırılmadan ziyade desteğin yeniden test edilmesi olarak değerlendirilebilir.

Bununla beraber, destek bölgesinde kalıcı olunamazsa yükselişe yönelik beklentinin zayıflayacağı, grafikte uzun vadeli yapının da kırılganlaşabileceği ifade ediliyor. Şu anda piyasadaki farklılaşan yatırımcı görüşleriyle birlikte, Ethereum’un bu kritik alandaki hareketi kısa vadeli ve orta vadeli seyri açısından belirleyici olacak.

Piyasa yönünde belirsizlik sürüyor

Kripto para piyasasında Ethereum için son dönemdeki fiyat hareketleri, yatırımcıları kutuplaşmış bir yapıya itti. Büyük yatırımcılar ve kurumsal aktörler ağırlıkla satış pozisyonunu artırırken, bireysel yatırımcılar yeniden alıcı konumuna geçti. Teknik analizlerde ise, ETH fiyatının bir süredir önemli destek noktasından ayrılmaması, yavaşlayan düşüş trendinde yeni bir zemin arandığını gösterdi.

Kimi piyasa analistleri, Ethereum’un uzun vadede 2.000 dolar civarının tutunması halinde piyasada olumlu algının güçleneceğini belirtiyor. Ancak bu seviyeden aşağıya sarkması durumundaysa düşüşlerin daha fazla derinleşmesi ihtimali öne çıkıyor. Sonuçta, Ethereum’da balina-küçük yatırımcı ayrışmasının kısa vadeli fiyat performansına etkisi yakından izlenmeye devam ediyor.