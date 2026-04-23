Bitcoin 78 bin dolarda kritik dirençle karşılaştı, büyük yatırımcıların satış baskısı arttı

Bitcoin, haftalık grafikte öne çıkan 78.000 dolar seviyesine yaklaşırken piyasada dikkatler buraya çevrildi. Kısa vadede güçlü alımlar görülse de, grafiklerde bu bölgenin hem geçmişte önemli bir destek olup daha sonra dirence döndüğü, hem de büyük yatırımcıların satış emirlerinin bu bantta yoğunlaştığı görülüyor.

Haftalık direnç bandı belirleyici oluyor

Kripto analiz platformlarında paylaşılan verilere göre, Bitcoin son sıçramasıyla yeniden gri direnç bandına adım attı. Özellikle 2026 başlarındaki derin düşüşten toparlanmasının ardından, fiyatın bu seviyeye ulaşması yatırımcıların iyimserliğini artırdı.

Haftalık grafikte öne çıkan bu alan daha önce destek görevi görmüş, şimdi ise direnç olarak çalışıyor. Paylaşılan analiz görsellerinde, 78.000 doların altında bir beyaz yatay çizgi ile bir önceki eşiğin üzerine çıkıldığı hatırlatılıyor. Ancak yukarıda kalan direnç hattının net şekilde aşılması gerekiyor.

Uzmanlara göre, Bitcoin’in haftalık kapanışı 78.000 dolar üzerinde gerçekleştirmesi, yükseliş senaryosuna ivme katabilir ve önemli bir eşiğin aşıldığı anlamına gelebilir. Tersi durumda ise, mevcut yükseliş momentumu hız kaybedebilir ve fiyat bu bölgede sıkışabilir. Son gelişmelerin ardından piyasada yön arayışının sürdüğü görülüyor.

“Fiyat, eski destek olan kritik banda tekrar yaklaştı. Buradan güçlü bir çıkış gelmezse düzeltme riski devam ediyor.”

Büyük yatırımcılar 80.000 dolarda satış için sıralandı

Bir başka önemli veri ise CoinGlass platformunun yayımladığı büyük alış ve satış emirleriyle ilgili. 15 dakikalık BTC emir defteri grafiklerinde, 78.000 ila 80.000 dolar arasında yoğun bir satış duvarı oluştuğu dikkat çekiyor. Şu anda Bitcoin’in 77.900 dolara yakın işlem yaptığı bu seviyede, üst üste gelen satış emirleri nedeniyle yükseliş önünde ciddi bir engel oluştu.

Buna karşın, 75.731 dolar seviyesinde yaklaşık 217 milyon dolarlık güçlü bir alım desteği olduğu da verilerle ortaya kondu. Yani fiyat düşüşünde, bu civardaki büyük limit alış emirleri önemli bir siper işlevi görebilir.

Emir defterindeki bu tablo, büyük yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı karşılıklı konumlandığını gösteriyor. Yükselişin önünde 80.000 dolar civarındaki yoğun satış emirleri öne çıkarken, düşüşte 75.731 dolar seviyesindeki alım desteği takip ediliyor.

“Emir defterinde, 78.000–80.000 dolar arasında üst üste gelen satış emirleri ve aşağıda önemli alıcılar olması, fiyatın bu aralıkta sıkışmasına yol açabilir.”

Özetle, hem teknik seviyeler hem de büyük yatırımcıların pozisyonları, Bitcoin’in kısa vadede yönünü belirleyecek temel faktörler arasında öne çıkıyor. Haftalık kırılım ve 80.000 dolar üstüne güçlü bir atak, piyasada yeni bir ivmenin başlamasına zemin hazırlayabilir.