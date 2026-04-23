BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin’de nötr sinyal: Bull Score 50’ye ulaştı, piyasa yönü tartışma yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bull Score Endeksi 50’ye ulaştı, Bitcoin’de ayı piyasasının bitebileceği konuşuluyor.
  • Kritik gösterge, dipten güçlü bir toparlanmaya işaret etti.
  • 🔍 Mart 2022’de benzer bir sinyal yaşanmış, ardından düşüş derinleşmişti.
  • Katılımcılar, yeni bir $BTC yükselişi için hâlâ temkinli.
Bitcoin piyasasının genel sağlığını izleyen önemli bir gösterge, fiyatların 126.000 doların üzerine çıkmasından bu yana ilk kez nötr sinyal verdi. Piyasanın önde gelen veri platformlarından CryptoQuant’ın Bitcoin Bull Score Endeksi, uzun süren düşüş döneminin ardından 50 seviyesine ulaştı. Bu gelişme, ayı piyasasının sona erdiğine işaret ediyor olabilir ancak uzmanlar, daha önce benzer sinyallerin yanıltıcı olabileceğini hatırlatıyor.

Bull Score Endeksi: Piyasada yeni bir döneme mi giriliyor?

CryptoQuant tarafından geliştirilen Bitcoin Bull Score Endeksi, zincir üzerindeki on farklı göstergeden elde edilen verilerle hesaplanıyor. Blockchain üzerindeki işlem hareketliliği, yatırımcıların kârlılık oranı ve piyasa likiditesi gibi unsurlar bu bileşik endeksin temelini oluşturuyor. Endeks, ayı piyasasının başladığı 126.000 dolar seviyesinden bu yana ilk kez 50’ye yükseldi. Bu rakam, endekste yer alan göstergelerin tam olarak yarısının olumluya döndüğünü ve diğer yarısının ise hala zayıf kaldığını gösteriyor. Fiyatların 60.000 dolara yaklaştıktan sonra 78.000 dolara toparlanması, endeksin nötre dönmesinin ardındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Endeksin 40 altında seyretmesi piyasada yapısal bir düşüşü, 60 üzerinde olması ise sürdürülebilir ve güçlü bir yükseliş trendini işaret ediyor. 50 seviyesine ulaşılması, uzun zamandır ayı bölgesinde kalan endeks için kayda değer bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Geçmişte benzer sinyal yanıltıcı olmuştu

CryptoQuant’ın analiz ekibi, mevcut durumu 2022 Mart ayındaki gelişmelere benzetti. O dönemde endeks yine 50’ye ulaşarak ayı piyasasının sona erdiğini göstermişti. Fiyatlar o süreçte 35.000 dolardan başlayarak 48.000 dolara kadar tırmanmıştı. Pek çok yatırımcı, Kasım 2021’de 70.000 doları gören ve sonrasında başlayan düşüş trendinin bittiğini düşünmüştü. Ancak kısa süre sonra fiyatlar hızla gerileyerek 20.000 doların altına inerken, ayı atmosferi beklenenden çok daha sert bir şekilde devam etmişti.

CryptoQuant’ın araştırma ekibinden Julio Moreno, “Bu ayı piyasasında Bull Score Endeksi ilk kez nötr bölgeye (50) girdi. 2022 Mart’ında endeks nötrde bir hafta kaldıktan sonra fiyatlar yeniden düşüşe geçmişti” ifadelerine yer verdi.

CryptoQuant’ın bu endeksi yalnızca fiyat hareketlerini değil, zincir üzerindeki yapısal değişimleri de dikkate alıyor. Bu nedenle nötre dönmesi, zincir üstü metriklerde de anlamlı bir iyileşme yaşandığını gösteriyor.

Piyasa katılımcıları temkinli kalıyor

2022 yılı ile benzerlikler kurulmasına rağmen, mevcut pazar yapısı ve yatırımcıların davranışları önemli ayrışmalar içeriyor. Türev ürünlerdeki pozisyonlanmaya bakıldığında, fiyatlardaki toparlanmaya rağmen güçlü bir yukarı yönlü eğilim gözlemlenmiyor. Bunun yerine piyasanın dar bir aralıkta dalgalandığı ve büyük bir kopuşa işaret etmediği vurgulanıyor.

Singapur merkezli dijital varlık işlem şirketi QCP Capital tarafından yayımlanan piyasa notunda, “Kısa vadeli volatilite 40 seviyelerinde yatay seyrediyor, eğilim ise yatırımcıların aşağı yönlü koruma arayışında olduğunu gösteriyor. Pozisyonlanma, belirgin bir yükseliş hareketinden çok, yatay seyre işaret ediyor” değerlendirmesine yer verildi.

Piyasa uzmanları, bu tür nötr sinyallerin özellikle geçiş dönemlerinde sıkça görülebileceğini ve yakın gelecekte fiyatında ani yön değişiklikleri yaşanabileceğini belirtiyor. Geçmişte yaşanan yanıltıcı sinyaller, yatırımcılar için dikkatli bir yaklaşımı ön plana çıkarıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
