FTX iflasında 200 bin dolarlık Cursor payı SpaceX anlaşmasıyla 3 milyar dolara fırladı

FTX’in iflas sürecinde satışa çıkan ve başlangıçta neredeyse dikkate alınmayan bir girişim hissesi, bugün milyar dolarlık bir değere ulaştı. Uzay ve teknoloji devi SpaceX’in, yapay zeka yazılım girişimi Cursor’ı 60 milyar dolar değerleme üzerinden satın alma anlaşması yaptığı açıklandı. Bu gelişmede kripto para sektörünü ilgilendiren noktaysa, FTX ve ilişkili alım-satım şirketi Alameda Research’ün Cursor’daki ilk yatırımının piyasadaki şaşırtıcı değer değişimiyle gündeme gelmesi oldu.

Geçmişte yapılan satış bugün milyar dolarlık zarara dönüştü

Alameda Research, 2022’nin Nisan ayında, Cursor’ı geliştiren Anysphere’e 200 bin dolar yatırarak şirketin yüzde 5 hissesini satın aldı. Bu yatırım, firmanın toplamda 4 milyon dolar gibi oldukça düşük bir değerlemeye sahip olduğu dönemde gerçekleşti. Ancak FTX’in 2022 sonunda yaşanan büyük çöküşü ve ardından başlatılan iflas süreci sırasında, ilgili hisseler mahkemece atanan yönetim tarafından 2023 yılının Nisan ayında yine 200 bin dolara elden çıkarıldı.

Son bir yılda Cursor’ın değerinde yaşanan olağanüstü artış ise, bu satışın FTX alacaklıları için kaçırılan dev bir fırsat anlamına geldiğini ortaya koydu. SpaceX’in yaptığı son anlaşmaya göre, Cursor’daki yüzde 5’lik pay artık 3 milyar dolar değerinde. Böylece, iflas masasının 200 bin dolar elde ettiği satışın bugünkü değeriyle kıyaslandığında, yaklaşık 15.000 katlık bir fark oluştu.

SpaceX’in Cursor hamlesi ve stratejik detaylar

SpaceX, bu hafta yaptığı açıklamada, Cursor’ı 60 milyar dolar karşılığında satın alma hakkına bu yıl sonuna kadar sahip olduğunu duyurdu. Tam alım gerçekleşmezse, 10 milyar dolarlık bir tazminat ödenmesi de anlaşmada yer alıyor. Elon Musk’ın liderliğinde yürütülen bu stratejik hamle, SpaceX’in yapay zeka kodlama alanında OpenAI ve Anthropic gibi rakiplere yaklaşma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Musk’ın yönettiği ve geçtiğimiz yıl SpaceX’le birleşen xAI şirketinin aynı alanda geride kaldığını belirtmesi, satın alma motivasyonunu güçlendiriyor.

SpaceX’in anlaşmayı hemen hayata geçirmekten kaçınmasının nedeni ise, yakında planlanan halka arz süreci. Şirket, iki trilyon dolar değerlemeyi hedefleyen bu dev adımla piyasaya açılmayı planlarken, olası alım iptali halinde ödenecek 10 milyar dolar tazminat da sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kripto alacaklıları ve kaybedilen potansiyel kazanç

FTX’in çöküşünün ardından iflas sürecini yöneten ekip, varlıkları hızla elden çıkararak kısa vadede alacaklılara ödeme yapılmasını sağladı. Ancak geçen yıl başından bu yana, özellikle kripto piyasasındaki toparlanma ile birlikte, satılan bazı varlıkların değeri olağanüstü artış gösterdi. Sam Bankman-Fried’in önderliğinde kurulan Alameda Research ve FTX’in Cursor yatırımı, bu durumun en somut örneklerinden biri oldu. Bankman-Fried, geçen yıl boyunca mahkemede ve basına gönderdiği mektuplarda, iflas masasının varlıkları hızla satmasının büyük zarar anlamına geldiğini vurgulamıştı.

Bankman-Fried, şirket varlıklarının kriz döneminde elden çıkarılmak yerine tutulmuş olmasının, FTX alacaklılarının zararsız hatta daha kazançlı çıkmasını sağlayabileceğini savunuyor. Hapisteyken paylaştığı bir projeksiyonda, FTX’in varlıklarının tutulması halinde toplam değerinin 78 milyar dolara ulaşabileceği görüşünü iletmişti.

Cursor’ın 2023’te piyasaya sürdüğü yapay zeka yazılım aracı, şirkete hızla değer kazandırdı. Son üç yılda kaydedilen büyümenin, yazılım girişimleri arasında nadir rastlanan bir ivmeye sahip olduğu belirtiliyor. FTX iflas yönetimi, alacak sahiplerine ana para ve faiz geri ödemelerini dolar cinsinden gerçekleştirirken, varlıkların bugünkü değer artışının kazancını sunamadı.

Bankman-Fried’in ailesi, oğullarının affedilmesi için kamuoyunda bir kampanya yürütmeye başladı. Mart ayında CNN’e konuşan ailesi, “FTX alacaklılarının sonuçta paralarını geri aldığı ve davanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği” açıklamasını yaptı. Cursor hissesi ise, ailenin kamuoyundaki savunusunda ve Bankman-Fried’in kendi açıklamalarında, iflas sürecinde kaçırılan değerin en somut örneği olarak öne çıkmaya devam ediyor.