Solana (SOL)

Solana 89 doları test etti, yeni bir düşüş dalgası için sinyal verildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨Solana 89 dolara yaklaşırken, analistler 30 dolara sert bir düşüş ihtarını yineliyor.
  • Yükseliş, mevcut direnç bandında sınırlı kalırken yeni bir satış dalgası kapıda olabilir.
  • 📉Ayı piyasası uyarısı, haftalık grafikteki ayna deseninden geliyor.
  • Bütün gözler, kritik direnç ve destek alanlarında $SOL ’de olacak.
Solana son günlerde kısa ve haftalık grafiklerde çelişkili sinyaller üretiyor. Kısa vadede fiyat hareketi yukarı yönlü bir dalga B ihtimaline işaret etse de, haftalık bakış daha büyük çaplı bir düşüş olasılığına dikkat çekiyor.

Solana direnç bölgesinde yol arıyor

Anlık veriler Solana işlem çiftinde fiyatın 86,40 dolar seviyelerine yakın seyrettiğini ve yükseliş yönlü dalga B’nin, 85,91 ila 88,95 dolar arasında belirlenen direnç kuşağı içinde ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Grafik üzerinde belirginleşen ilk direnç noktası 85,91 dolar, ardından sırasıyla 86,79 dolar, 87,67 dolar ve son olarak 88,95 dolar öne çıkıyor. Şu an için fiyat, bu alanın alt sınırlarında tutunmaya çabalıyor.

Eğer alıcılar baskıyı artırmayı başarırsa, yükselişin direnç bölgesinin üst bandına kadar uzanması gündeme gelebilir. Ancak tersine bir hareketin başlaması halinde Solana’nın aşağıda 81,75 ila 78,81 dolarlık destek bölgesine doğru gerileyebileceği vurgulanıyor. Bu alan daha derin destek seviyelerine de yol açabilir; 77,92 dolar, 75,39 dolar ve 71,92 dolara varan düşüşler, fiyatın tutunamadığı senaryolarda masada kalabilir.

Analistlere göre, “Fiyat mevcut direnç bandında kalır ve aşağı dönerse, bu hareket, aşağı yönlü yeni bir C dalgasının başlangıcı olarak okunabilir.”

2022 grafiği ile benzerlik: Solana’da ‘aynalı’ düşüş uyarısı

Haftalık formasyona bakıldığında, 2022’deki Solana hareketleriyle son dönemdeki yapı arasında önemli benzerlikler olduğu iddia ediliyor. Grafik analizi, önce zirvede kısa ömürlü bir yükseliş (boğa tuzağı), ardından sert bir düşüş ve sonrasında yatay bir rahatlama bandı görüldüğünü ortaya koyuyor. Son dönemde benzer bir kutu içinde sıkışma yaşandığı için, uzmanlar mevcut yükselişin kalıcı olmadığını ve bir süre sonra fiyatın hızla aşağı yönlü hareket edebileceğini düşünüyor.

2022’deki örnekte, Solana hızlı bir düşüş sonrası 40–50 dolarlık bantta yatay seyretmiş, ardından yeniden ivme kaybederek aşağıya inmişti. Bu nedenle, güncel hareketliliğin de gerçek bir toparlanmadan ziyade geçici bir mola olduğu varsayımı öne çıkıyor. Ancak Mirror Pattern (Ayna Modeli) analizi tek başına kesin bir düşüş sinyali olarak görülmüyor.

Uzmanlar, “Yalnızca benzer bir grafik desenine dayanarak Solana’nın 30 dolara ineceğini söylemek mümkün değil; düşüş hareketinin teyit edilmesi için fiyatın mevcut yatay desteği net biçimde kırması gerek” uyarısını yapıyor.

Bir düşüş senaryosunun güçlenmesi için fiyatın önce mevcut destek bölgesini kaybetmesi, ardından haftalık grafikte yeni bir zayıflık işareti göstermesi bekleniyor. Şimdilik benzerlikler dikkat çekse de, piyasanın net yönü kısa vadede alıcı ve satıcı mücadelesine bağlı olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
