ABD ordusu Bitcoin node işletmeye başladı, fiyat 77.000 doları aştı

ABD ordusu, Bitcoin ağında aktif olarak bir node çalıştırdığını ve siber güvenlik testleri yürüttüğünü açıkladı. Bu gelişme, devletin blockchain teknolojisine finans dünyasının ötesinde ilk kez bu kadar açık bir şekilde ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

ABD ordusundan kritik Bitcoin hamlesi

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın başında bulunan Amiral Samuel Paparo, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada ordunun ağı üzerinde doğrudan bir Bitcoin node’u çalıştırdığını duyurdu. Paparo, bu node’u kullanarak ağ güvenlik kapasitesinin artırılması için çeşitli operasyonel testler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amiral Paparo, yapılan testlerin tamamen bilgisayar bilimi ve ağ savunması odaklı olduğunu aktardı. Buna göre, Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı, blockchain sistemi, kriptografisi ve proof-of-work mekanizması, hassas verilerin korunmasında Amerikan ordusuna çeşitli avantajlar sunabiliyor. Ordunun Bitcoin üzerinden yaptığı bu operasyonel testler, rakip ülkelerin siber saldırılar ile ilgili maliyetlerini artırmayı ve dijital savaş ortamında caydırıcılığı yükseltmeyi hedefliyor.

Amiral Paparo, “Bitcoin’e ilgimiz finansal bir değer saklama amacı taşımıyor; bilgisayar bilimi ve kriptografi açısından sunduğu altyapı fırsatlarını araştırıyoruz. Proof-of-work sayesinde ağları güvence altına alma konusunda katı teknik bariyerler oluşturulabiliyor,” şeklinde özetledi.

ABD ve Çin’in Bitcoin rekabeti

ABD ve Çin, global Bitcoin ekosisteminde önemli bir güç mücadelesi yürütüyor. Bağımsız verilere göre Çin, 2019 yılındaki bir dolandırıcılık operasyonunda el koyduğu yaklaşık 190.000 BTC bulunduruyor. Bu miktar, ülkede toplam 14,8 milyar dolar değerinde bir rezerv oluşmasına sebep oldu ve Çin’in sektördeki ağırlığını gösteriyor.

Öte yandan ABD, şu anda dünyanın en büyük Bitcoin rezervine ve toplam küresel Bitcoin hashrate’inin büyük bir bölümüne sahip durumda. Mart ayı sonunda, Senatörler Bill Cassidy ve Cynthia Lummis ABD’de Bitcoin madenciliğini desteklemeye yönelik Mined in America Act adlı bir yasa tasarısı sundu. Ayrıca, Donald Trump’ın başlattığı Stratejik Bitcoin Rezervi’nin de bu yasa ile yasal çerçeveye oturtulması amaçlanıyor.

Bitcoin fiyatına etkisi ve siber tehditler

ABD ordusundan gelen bu açıklama, Bitcoin piyasasını da etkiledi. 22 Nisan’da, Paparo’nun ifadesinin ardından BTC fiyatı 77.000 doları geçti. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in bu yükselişi, piyasalarda hareketlilik yarattı ve Bitcoin Korku & Açgözlülük Endeksi üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa tarafında ayrıca Michael Saylor’ın strateji şirketinin 34.164 BTC satın alması, toplamda 2,5 milyar doları aşan işlem hacmiyle arz sıkışıklığını belirginleştirdi. Yatırımcı Anthony Scaramucci ise Bitcoin’in uzun vadede 21 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine ulaşabileceğini; bu senaryoda bir BTC’nin 1 milyon dolar olabileceğini dile getirdi.

Amiral Paparo, Başkan Trump’ın geçirdiği GENIUS Act yasasını da ABD dolarının küresel üstünlüğünü koruma noktasında önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bunun yanında, Hazine Bakanlığına bağlı Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Ofisi yeni bir girişim başlattı; şirketler tehditleri devlete bildirerek daha etkin karşı önlemler alabiliyor.

Kuzey Kore gibi dış tehditlerin kripto para kaynaklı saldırılardaki rolü ise ordunun merkeziyetsiz yapıları siber savunma alanında test etmesinin bir diğer gerekçesi olarak öne çıktı. Nisan 2026’da sadece Lazarus Group’un 600 milyon dolarlık kripto saldırısı düzenlemesi, bu alandaki çalışmaların önemini daha da artırdı.