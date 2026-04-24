Cardano’da 9 yeni öneriyle yön değişiyor, ADA fiyatı kritik seviyede

Cardano ağının kurucusu Charles Hoskinson, platformun gelecek yol haritasının topluluk oylamaları, hazine fonları ve şu an gündemde olan dokuz öneriye bağlı şekilde şekilleneceğini açıkladı. Kripto ekosisteminde merkeziyetsiz yönetime geçişin hızlandığı bu dönemde Hoskinson’ın vurgusu, Cardano’nun en büyük 10 projesi arasına tekrar girebilmesi için yönetim ve uygulama süreçlerinin belirleyici olacağı yönünde oldu.

Topluluk odaklı yönetim ve hazine bütçesi

Cardano’nun teknik geliştirmelerinin çoğundan sorumlu Input Output Global (IOG), 2026 yılı için topluluğa azaltilmiş hazine bütçesini onaylaması çağrısında bulundu. IOG tarafından sunulan ve toplamda 46,8 milyon dolar—166 milyon ADA—değere ulaşan dokuz ayrı teklif, gelecek yılki operasyon ve ağ güncellemeleri için destek bekliyor. Geçen yıla göre bu rakam yüzde 52 daha düşük, bu da merkeziyetsiz yönetim yapısına geçişin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Hoskinson, platformun artık tek taraflı kararlar yerine, topluluk odaklı öneri ve oylama süreçlerinden etkileneceğini belirtti. Merkeziyetsizleşmenin tam başarı kadar kısmi başarısızlıkları da içereceğinin altını çizdi; başarılı projelerin devam edeceğini, başarısız bulunanların ise sonlandırılacağını ifade etti.

Proje yol haritasının hangi parçalarının ilerletileceği konusunda son sözü topluluk verecek. Oylama sadece fon aktarımı için değil, aynı zamanda hangi başlıkların önceleneceğini belirleyecek.

Oylama süreci ve önerilerin detayları

Cardano’daki resmi oylama Intersect adlı üye tabanlı yönetim organizasyonu üzerinden yürütülüyor. Temsilciler (DReps), Ekklesia platformu üzerinden oy verebiliyor. Oylama süreci 22 Nisan–24 Mayıs 2026 arasında devam edecek ve sonrasında kararların onaylanması planlanıyor.

Sunulan dokuz teklifin merkezinde ağ ölçeklenmesi, Bitcoin entegrasyonu ve geliştiriciler ile ekonomi altyapısının güçlendirilmesi öne çıkıyor. Leios adlı konsensüs yükseltmesi, Cardano’nun işlem hızını 10 ile 65 kat artırmayı ve saniyede 1.000’den fazla işlemi desteklemeyi hedefliyor. Leios test ağının Haziran 2026’da başlaması, ana ağ için ise yıl sonunda hazır olması öngörülüyor.

Bir diğer önemli teklif Pogun; bu sayede Bitcoin tabanlı kredi piyasaları, getiri araçları ve köprü altyapısının Cardano’ya taşınması hedefleniyor. Babel Fees ile kullanıcıların işlem ücretlerini doğrudan yerel token’larla da ödeyebilmesi sağlanacak. Geliştiricilere daha esnek kazanç modelleri de öneriler arasında yer aldı.

Paketin geri kalan kısmı; Hydra ve Midgard ile ikinci katman ölçeklenmesi, Plutus akıllı sözleşme ortamı güncellemeleri, cardano-init gibi yeni geliştirici araçları, daha gelişkin doğrulama ve güvenlik sistemleriyle API- veri hizmetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

ADA fiyatında kilit seviyeler gündemde

Yönetim süreci ilerlerken ADA fiyatındaki hareket de dikkat çekiyor. Son veriler, ADA’nın 0,23 dolar seviyesinden toparlanmasının ardından yeni dipler oluşturmaya başladığına işaret ediyor. Kısa vadede alıcıların üstünlüğünü kanıtlaması için 0,25–0,26 dolar bandının aşılması kritik görülüyor.

Ardından 0,265–0,27 dolar seviyesinin yeni bir direnç alanı oluşturduğu, bu bölgede satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor. Eğer ADA bu bandı kırarsa, bir sonraki güçlü likidite alanının 0,28–0,30 dolar aralığında olduğu belirtiliyor. Tersine, son toparlanmanın zayıf kalması fiyatı destek seviyelerini tekrar test etmeye itebilir.