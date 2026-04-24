Bitcoin ETF’lerinde 8 gün aralıksız 2 milyar dolarlık giriş kaydedildi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, üst üste sekizinci gününde de net girişlerle dikkat çekti. Son sekiz günde bu fonlara toplamda 2 milyar doların üzerinde para aktı. Sadece Perşembe günü, net girişler 223,2 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BlackRock liderliğinde güçlü girişler

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock’un Bitcoin ETF’i olan IBIT, başı çekerek Perşembe günkü net girişlerin 167,5 milyon dolarlık kısmını tek başına topladı. Ark Invest/21Shares, Morgan Stanley ve Grayscale gibi başka büyük kuruluşların fonları da girişler kaydetti. Buna karşın Fidelity, Bitwise ve VanEck tarafından sunulan bazı ürünlerde yaklaşık 30 milyon dolarlık çıkış gözlendi. Ancak genel tabloya bakıldığında, spot Bitcoin ETF pazarında yatırımcı havası oldukça olumlu kaldı.

ETF’lere olan istikrarlı ilginin, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e uzun vadeli stratejik bir varlık olarak yaklaşmaya başladığını gösterdiği ifade ediliyor. Son birkaç yıl içinde yaşanan çıkışlara rağmen, son zamanlarda yeniden girişlerin hız kazanması, Bitcoin’in kısa vadeli alım-satım hareketleriyle sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

Fiyat dinamikleri ve piyasa hakimiyeti

Bitcoin son 30 günde yaklaşık yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Buna rağmen, Ekim 2025’te kaydettiği 126.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti de yıl içinde ilk kez yüzde 60’ın üzerine çıkmış durumda.

CryptoAppsy verilerine göre, haberin yayına hazırlandığı sırada Bitcoin 74.005 dolardan el değiştiriyor. Fiyat, son 24 saatte yüzde 0,40 gerileme gösterirken, işlem aralığında ise 77.300 ile 78.600 dolar arasında dalgalanmalar yaşandı.

“ETF’lerde gözlenen üst üste girişler, özellikle büyük yatırımcıların Bitcoin düzeltmesini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ve piyasadaki zayıflığın değil, aksine birikim sürecinin öne çıktığını gösteriyor,” değerlendirmesi yapıldı.

Ethereum fonlarında dalgalanmalar

Ethereum tabanlı ETF’ler de son dönemde artan bir talep yaşadı. Yakın zamanda bu ürünlere on gün boyunca aralıksız giriş gerçekleşti. Ancak son işlem gününde 76 milyon dolarlık net çıkış dikkat çekti. Bu durum, piyasa oyuncularının risk algılarında dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.

Bitcoin ise kurumsal yatırımcıların ve büyük ölçekli fonların desteğiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, alıcıların özellikle düşüşlerde hızlı bir şekilde piyasaya girişi fiyatı koruyor.

Analistler, bu tabloyu Bitcoin’in giderek geniş kurumsal portföylerde temel bir varlık haline gelmeye başladığı şeklinde yorumluyor. ETF piyasasının canlılığı ve fiyat hareketleri, dijital varlıkların finansal dünyadaki yerini sağlamlaştırmaya devam ettiği izlenimi yaratıyor.