Kripto paralarda gerçek yükseliş için aşılacak eşik burası

Bitcoin (BTC) 78 bin doları korumak için mücadele ederken İran gündemi halen sıcak. Kaynaklar İran Dışişleri Bakanının 3 ülkeyi gezeceğini söylüyor ve muhtemelen hafta sonu birçok önemli açıklama göreceğiz. Peki kripto paralarda kalıcı yükseliş için aşılması gerekilen hedef neresi?

Uzun vadeli BTC yatırımcılar

Darkfost son on-chain değerlendirmesinde LTH (Uzun Vadeli Yatırımcı) grubunun durumunu ele aldı. LTH kategorisine geçen tüm BTC yatırımcıları son 6 ay içinde BTC keskin biçimde düştüğünden zarar yazmaya başladı. Bugün, uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunan ve kârda kalan arzın yüzdesi %66,5’e ulaştı. Bu, genel tarihsel aralıkla karşılaştırıldığında nispeten düşük bir seviye.

“Hatta -1 standart sapma ortalamasına ulaştık; bu da, söz konusu göstergenin geçmişte tipik olarak gözlemlenen ortalama değerlere göre şu anda negatif bir uç noktaya yaklaştığını gösteriyor.” – Darkfost

Zarar zaman geçtikçe artacak gibi görünüyor çünkü 6 ayını dolduran BTC’ler daha yüksek seviyelerden alındığı için güncel fiyat yükselse bile güncel fiyat düşük kalıyor. LTH kategorisine geçiş yapan tüm BTC yatırımcıları zarar yazarken LTH arzının zarar yüzdesinin ilginç seviyelere ulaştığını görebiliriz.

Uzun vadeli yatırımcılar üzerindeki baskının kırılması için BTC fiyatının LTH maliyetine yaklaşması yani daha fazla yükselmesi gerekecek. Muhtemelen 90 bin dolar civarı iyi bir buluşma noktası olacaktır. LTH arzının üzerindeki zarar baskısı kalkarken on-chain ölçümler çok daha boğaların lehine işaretler verecek.

Özetle kripto paralarda gerçek yükseliş için BTC’nin hızla 80 bin dolarlı seviyeleri kazanıp bu bölgeyi geride bırakması gerekiyor. Bu da ancak İran ile uzun vadeli anlaşmayla tetiklenebilir.

İran ve ABD

Henüz ikinci tur görüşmeler olacağına dair bir işaret yok. Şu an itibarıyla sadece Pakistan ve İran birbirleriyle bir görüşme yapacağını doğruladı. Axios ise hafta boyunca İran’ın Hürmüz’e daha fazla mayın döşediğini söylüyor. Bu hafta sonu görüşmeler olacaksa ilerleyen saatlerde haber akışı buna göre şekillenecektir şimdilik pek umut yok.

Fakat görüşme olmasa da tarafların yeni açıklamaları hafta sonu boyunca devam edecektir. İran ve ABD birbirlerine ağır şartlar koştuğundan ortada buluşmak için taraflardan birinin ciddi tavizler vermesi gerekiyor. ABD elini güçlendirmek için ablukayı desteklemek adına bölgeye yeni gemi gönderirken İran mayınları artırıyor. Her halükarda İran savaşı 2026 için küresel enflasyon görünümünü değiştirdi ve bu saatten sonra anlaşmaya varılsa da hiçbir şey 2026 başındaki gibi olmayacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere ve hatta Japonya bu yıl fazi artırımlarına başlayabilir Fed ise Warsh göreve gelse bile bu koşullar altında indirim yapamayacak. Elbette kripto sürprizlerle dolu ve farklı gelişmelerin yönü aniden diğer tarafa çevirme potansiyeli de var.

ABD, İran Savaşı’nın başlamasından bu yana 1.000’den fazla Tomahawk füzesi ve 1.500 ila 2.000 kritik hava savunma füzesi ateşledi. Bu stokların tamamen yerine yenilerini koymak altı yıla kadar sürebilir. ABD ayrıca Orta Doğu’daki operasyonları desteklemek için Pasifik’ten hava savunma ekipmanları çekti. Her iki taraf için de orta yolu bulmak zorunlu gibi görünüyor.