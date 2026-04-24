BITCOIN (BTC)

Kripto paralarda gerçek yükseliş için aşılacak eşik burası

Bilmeniz Gerekenler

  • LTH zararı gün geçtikçe artıyor ve BTC fiyatı 90 bin dolara ulaştığında satış baskısı kırılacak.
  • Henüz ikinci tur görüşmeler olacağına dair bir işaret yok. Şu an itibarıyla sadece Pakistan ve İran birbirleriyle bir görüşme yapacağını doğruladı.
  • ABD, İran Savaşı'nın başlamasından bu yana 1.000'den fazla Tomahawk füzesi ve 1.500 ila 2.000 kritik hava savunma füzesi ateşledi. Stokları yerine koymak 6 yıl sürecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) 78 bin doları korumak için mücadele ederken İran gündemi halen sıcak. Kaynaklar İran Dışişleri Bakanının 3 ülkeyi gezeceğini söylüyor ve muhtemelen hafta sonu birçok önemli açıklama göreceğiz. Peki kripto paralarda kalıcı yükseliş için aşılması gerekilen hedef neresi?

İçindekiler
1 Uzun vadeli BTC yatırımcılar
2 İran ve ABD

Uzun vadeli BTC yatırımcılar

Darkfost son on-chain değerlendirmesinde LTH (Uzun Vadeli Yatırımcı) grubunun durumunu ele aldı. LTH kategorisine geçen tüm BTC yatırımcıları son 6 ay içinde BTC keskin biçimde düştüğünden zarar yazmaya başladı. Bugün, uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunan ve kârda kalan arzın yüzdesi %66,5’e ulaştı. Bu, genel tarihsel aralıkla karşılaştırıldığında nispeten düşük bir seviye.

“Hatta -1 standart sapma ortalamasına ulaştık; bu da, söz konusu göstergenin geçmişte tipik olarak gözlemlenen ortalama değerlere göre şu anda negatif bir uç noktaya yaklaştığını gösteriyor.” – Darkfost

Zarar zaman geçtikçe artacak gibi görünüyor çünkü 6 ayını dolduran BTC’ler daha yüksek seviyelerden alındığı için güncel fiyat yükselse bile güncel fiyat düşük kalıyor. LTH kategorisine geçiş yapan tüm BTC yatırımcıları zarar yazarken LTH arzının zarar yüzdesinin ilginç seviyelere ulaştığını görebiliriz.

Uzun vadeli yatırımcılar üzerindeki baskının kırılması için BTC fiyatının LTH maliyetine yaklaşması yani daha fazla yükselmesi gerekecek. Muhtemelen 90 bin dolar civarı iyi bir buluşma noktası olacaktır. LTH arzının üzerindeki zarar baskısı kalkarken on-chain ölçümler çok daha boğaların lehine işaretler verecek.

Özetle kripto paralarda gerçek yükseliş için BTC’nin hızla 80 bin dolarlı seviyeleri kazanıp bu bölgeyi geride bırakması gerekiyor. Bu da ancak İran ile uzun vadeli anlaşmayla tetiklenebilir.

İran ve ABD

Henüz ikinci tur görüşmeler olacağına dair bir işaret yok. Şu an itibarıyla sadece Pakistan ve İran birbirleriyle bir görüşme yapacağını doğruladı. Axios ise hafta boyunca İran’ın Hürmüz’e daha fazla mayın döşediğini söylüyor. Bu hafta sonu görüşmeler olacaksa ilerleyen saatlerde haber akışı buna göre şekillenecektir şimdilik pek umut yok.

Fakat görüşme olmasa da tarafların yeni açıklamaları hafta sonu boyunca devam edecektir. İran ve ABD birbirlerine ağır şartlar koştuğundan ortada buluşmak için taraflardan birinin ciddi tavizler vermesi gerekiyor. ABD elini güçlendirmek için ablukayı desteklemek adına bölgeye yeni gemi gönderirken İran mayınları artırıyor. Her halükarda İran savaşı 2026 için küresel enflasyon görünümünü değiştirdi ve bu saatten sonra anlaşmaya varılsa da hiçbir şey 2026 başındaki gibi olmayacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere ve hatta Japonya bu yıl fazi artırımlarına başlayabilir Fed ise Warsh göreve gelse bile bu koşullar altında indirim yapamayacak. Elbette kripto sürprizlerle dolu ve farklı gelişmelerin yönü aniden diğer tarafa çevirme potansiyeli de var.

ABD, İran Savaşı’nın başlamasından bu yana 1.000’den fazla Tomahawk füzesi ve 1.500 ila 2.000 kritik hava savunma füzesi ateşledi. Bu stokların tamamen yerine yenilerini koymak altı yıla kadar sürebilir. ABD ayrıca Orta Doğu’daki operasyonları desteklemek için Pasifik’ten hava savunma ekipmanları çekti. Her iki taraf için de orta yolu bulmak zorunlu gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
