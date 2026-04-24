Metaplanet 8 milyar yenlik tahville Bitcoin alımını hızlandırdı, hisse sert düştü

Japonya merkezli Bitcoin alım stratejisiyle tanınan Metaplanet, yeni bir tahvil ihracı ile kripto varlık portföyünü daha da genişletmek için önemli bir adım attı. Şirket, yaklaşık 50 milyon dolar değerinde sıfır faizli tahvil çıkaracağını açıkladı. Bu tahvil ihracının duyurulmasının ardından Metaplanet’in hisselerinde dikkat çekici ölçüde değer kaybı görüldü; Bitcoin’in ise 77.800 dolar civarında işlem gördüğü bir döneme denk gelmesi piyasada yankı buldu.

Yeni tahvil, Bitcoin stokunu büyütecek

Metaplanet’in duyurusuna göre, ihraç ettiği 8 milyar yen tutarındaki tahvilin tamamını EVO Fund aldı. Yatırım fonu, şirketin önceki finansman turlarında da yer almıştı. Böylece Metaplanet, Nisan 2024’te başlattığı Bitcoin’e dayalı hazine yönetimi stratejisini bir adım ileri taşımış oldu. Şirket, bu yeni tahvil ile fonladığı Bitcoin alımları sayesinde elindeki kripto varlık miktarını artırmayı hedefliyor.

Bu adım aynı zamanda Metaplanet’in 20’nci tahvil ihracı olarak kayda geçti. Şirket şimdiye dek borçlanma ve hisseye dayalı finansman araçlarıyla, bilançosunu güçlendirmeye ve Bitcoin birikimini artırmaya odaklandı.

Piyasa tepkisi: Metaplanet hisselerinde kayda değer düşüş

Tahvil ihracının ardından Metaplanet hisselerinde yüzde 3,5’e yaklaşan günlük düşüş gözlendi. Son beş günlük performansta yüzde 2’lik kayıp yaşanırken, altı aylık dönemde hisselerde yaklaşık yüzde 27’lik bir gerileme meydana geldi. Buna karşın son bir ayda yaklaşık yüzde 10’luk bir yükseliş kaydedilmişti.

Bu hareketlilik, yatırımcıların şirketin Bitcoin’den aldığı yüksek riskli pozisyonu borçlanma ile büyütmeye devam etmesine halen temkinli yaklaştığını gösteriyor. Özellikle şirketin BTC fiyatındaki dalgalanmalara doğrudan bağlı olması, borsadaki performansını belirleyen en önemli etkenlerden biri olmaya devam ediyor.

BTC alımları ve büyük zarar: Stratejiye devam

Metaplanet 2026’nın ilk çeyreğinde 5.075 BTC daha satın alarak, 31 Mart itibarıyla Bitcoin portföyünü 40.177 BTC’ye çıkardı. Bu miktar, şirketi Japonya’da dijital varlık sahibi en büyük şirketler arasına yerleştiriyor ve uluslararası alanda da Bitcoin hazinesi bulunduran halka açık şirketler içinde üst sıralarda gösteriliyor.

Ancak bu agresif BTC alım stratejisinin şirkete maliyeti ağır oldu. Metaplanet, 2025 mali yılında net 619 milyon dolar zarar açıkladı. Zararın önemli kısmının, elde tutulan Bitcoin’lerin değer kaybından kaynaklanan gerçekleşmemiş kayıplara dayandığı belirtildi.

Şirket, “Büyük miktarda Bitcoin tutmak bilanço üzerinde ciddi baskı yaratıyor; yine de hazine politikamıza uygun şekilde sermayemizi Bitcoin alımlarında kullanmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Metaplanet’in uzun vadeli planında, Bitcoin varlıklarını artırmaya paralel olarak borç yükünü de yönetmek bulunuyor. Buna rağmen, son tahvil ihracının getirdiği riskler ve gerçekleşmemiş zararlar, şirketin mali yapısı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bitcoin cephesinde de piyasadaki hareketlilik sürüyor. BTC, son bir ayda yüzde 9 değer kazanmasına karşın, Ekim 2025’teki 126 bin dolarlık rekor seviyesinin oldukça gerisinde seyrediyor. Kripto para biriminin kısa vadeli grafiği ise hala dalgalı bir seyir izliyor.