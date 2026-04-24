Bitcoin 77.911 dolar seviyesinde tutundu, yükseliş ivmesi kırılmaya direniyor

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken, Bitcoin’in fiyatı dikkat çekici bir seviyede sabitlenmiş durumda. Son verilere bakıldığında Bitcoin, 77.911 dolar civarına tırmandı. Son 24 saatlik dönemde yüzde 0,67’lik hafif bir yükseliş kaydedilse de, piyasa analistleri bu seviyelerde kalıcı bir kırılma yaşanmadığına işaret ediyor. Böyle bir dirençte uzun süre tutunulması, yatırımcılar arasında temkinli bir havanın oluşmasına neden oluyor.

Vadeli işlemlerde durağan tablo

Vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarı son dönemde bir miktar azalma kaydetti. En son veriler ışığında, toplam açık pozisyon büyüklüğü 122,62 milyar dolar seviyesinde ölçüldü. Söz konusu rakam yüzde 0,81’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Aynı anda tasfiye olan pozisyonlarda da kayda değer bir azalma görülüyor. Son açıklamada toplam tasfiye tutarı 163,29 milyon dolar olarak açıklandı. Piyasa hacminin daralması ve volatilite eğiliminin düşmesi, kısa vadeli yatırımcı davranışlarında daha tedbirli hareketlerin ön plana çıkmasına yol açabilir.

USDC’de önemli artış

Binance borsasındaki USDC yani USD Coin bakiyelerinde dikkate değer bir artış gözlendi. Mart ayı boyunca yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesindeyken, 21 Nisan itibarıyla bu miktar 7,51 milyar dolara yükseldi. Bu artış, özellikle sabit kripto varlıklara olan ilginin canlı kaldığına ve yatırımcıların volatil piyasalarda güvenli liman arayışlarını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Küresel piyasalardan yansıyanlar

Küresel finansal göstergeler, kripto para piyasalarındaki gelişmelerle birlikte dalgalı bir tablo çiziyor. Altın fiyatı bu hafta gerilerken, dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık Hazine tahvili faizleri yükselişte. Analistler, risk algısındaki değişimin emtia ve döviz piyasalarındaki hareketliliğe yansıdığını belirtiyor.

Paralel olarak, kripto varlık yatırımcıları hem makro ekonomik verileri hem de geleneksel piyasa göstergelerini yakından izliyor. Özellikle sabit kripto paraların tercih edilmesi, piyasada anlık dalgalanmalara karşı risk yönetimi ihtiyacının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Bitcoin fiyatının 77.911 dolarda yatay seyretmesi, yatırımcıların yeni bir haber ya da katalizör beklediğine işaret ediyor. Söz konusu hareketin sürdürülebilir olup olmayacağı önümüzdeki günlerde piyasanın genel havasına bağlı olacak.

Faiz ve emtia cephesindeki gelişmelerin, kripto para piyasasının oynaklığını artırabileceği belirtiliyor. Kripto yatırımcılar hem güvenli liman arayışında hem de kısa vadede hızlı hareket etmeye devam ediyor.

Öte yandan, piyasa uzmanları Binance üzerindeki USDC hareketlerinin, yatırımcıların stratejik pozisyon değişikliklerine işaret edebileceğini vurguluyor. Bu verilerin önümüzdeki piyasa eğiliminde belirleyici olması bekleniyor.