DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin fiyatı 0,1 doları aştı, açık pozisyonlar 1,4 milyar doları gördü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin fiyatı 0,1 doları aştı, açık pozisyonlarda rekor kırıldı.
  • Piyasada toparlanma alımları fiyatı ve vadeli işlemleri yukarı taşıdı.
  • 📉 Düşen işlem hacmi konsolidasyon sinyali verirken, yeni bir hacim artışı ivmeyi yükseltebilir.
  • Olası bir atakta $DOGE ’de yüzde 40’ın üzerinde yükseliş beklentisi sürüyor.
Kripto para piyasalarında görülen genel toparlanma havası Dogecoin’e de yansıdı. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Dogecoin, piyasada güçlenen alımlarla beraber yeniden yükseliş ivmesi yakaladı. İlgi yeniden arttı; daha fazla yatırımcı fiyat hareketliliğinden faydalanmak için Dogecoin ile işlem açmaya başladı. Son gelişmeler, olası ters hareketlere rağmen yatırımcıların güvenini büyük ölçüde koruduğunu da gösterdi.

İçindekiler
1 Fiyat ve açık pozisyonlarda keskin artış
2 Risk ve beklentiler
3 İşlem hacmi düşerken konsolidasyon sinyali

Fiyat ve açık pozisyonlarda keskin artış

Yazı hazırlandığı sırada Dogecoin’in fiyatı 0,09832 dolar seviyesindeydi ve son 24 saatte yüzde 2,49 oranında yükseldi. Son hareketlerle birlikte fiyat 0,1 dolar seviyesini yukarı yönde geçti; bu gelişme yatırımcı kaynaklı açık pozisyonlarda belirgin bir artış yarattı. En güncel verilere göre vadeli piyasalardaki açık pozisyonlar 1,4 milyar doları aştı. Bu, son iki ayda kaydedilen en yüksek düzey olarak öne çıktı.

Coinglass tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, piyasa göstergeleri özellikle ocak 2026’daki zirvelere yakın seviyelere dayandı. Benzer bir hareket o dönemde de gözlenmişti ve bugünkü artış, türev piyasalardaki risk alma iştahının kayda değer ölçüde arttığına işaret ediyor.

Kısa süreli dalgalanmalar sonrası açık pozisyonlarda 1,2 milyar dolar seviyesine doğru hafif bir gevşeme görülse de, bu düzeylerin üzerindeki hareket piyasadaki ilginin sürdüğünü ve alıcıların hâlâ piyasada olduğunu gösteriyor.

Risk ve beklentiler

Analistlere göre, mevcut verilere rağmen aşağı yönlü risk halen masada. Daha önceki dalgalı hareketlerde fiyatlarda hızlı düşüş görülmesi, vadeli piyasalardaki pozisyon sayısını da hızla azaltmıştı. Benzer bir durumun yeniden yaşanıp yaşanmayacağı piyasada merak konusu olmaya devam ediyor.

Veri sağlayıcıların analizine göre, mevcut tabloya rağmen yatırımcılarda temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor ve piyasada büyük oranda “bekle-gör” havası hakim.

İşlem hacmi düşerken konsolidasyon sinyali

Fiyat hareketlerinin yanında işlem hacminde dikkat çekici bir düşüş izlendi. Son dönemde Dogecoin’in işlem hacmi, piyasadaki hareketin yavaşlamasıyla birlikte gerilemeye başladı. Analist The Alchemist Trader’a göre, bu eğilim piyasanın bir konsolidasyon sürecine girdiğini düşündürüyor. Konsolidasyon fazlarının, tarihsel olarak büyük fiyat hareketlerinin öncüsü olabildiği biliniyor.

Analist, Dogecoin’in halen kritik öneme sahip 0,07 dolar seviyesinin üzerinde tutunduğunu belirtti. Bu teknik düzey, iyimser beklentilerin korunabilmesi açısından oldukça önemli. Fiyatın bu destek üzerinde kalması, orta vadede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesinin önünü açabilir.

Analist, işlem hacminde yeni bir sıçrama yaşanması durumunda Dogecoin fiyatında yüzde 40’ı aşan bir yükseliş beklenebileceğini öngörüyor ve kısa vadede 0,14 dolar hedefini gündeme getiriyor.

Söz konusu yükselişin gerçekleşebilmesi için hem destek bölgesinin güçlü kalması hem de piyasaya yeni katılımların gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
