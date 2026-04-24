24 Nisan ABD piyasaları ve kripto paralar son durum

Teknoloji şirketlerinin olumlu kazanç raporları kripto paraları destekliyor. İran’a süre tanıyan Trump henüz saldırı tehditlerini sıklaştırmadı bu da doğru zamanı beklediğini gösterdiğinden en azından kısa vadede baskının bir miktar zayıfladığı söylenebilir. Peki ABD piyasaları ve kripto paralarda son durum ne?

ABD piyasaları son durum

Intel ve SAP olumlu kazanç raporlarıyla teknoloji hisse senetlerinin yükselişine zemin hazırladı. Nasdaq 100 dört haftalık yükseliş serisine ilerliyor. ABD-İran geriliminin yatışacağına dair bir işaret görmediğimizden petrol halen yüksek ancak gerilimin en azından sahada artmadığı gerçeği açık olduğundan yükseliş sınırlı kalıyor.

Intel, güçlü satış tahminlerinin ardından piyasa açılış öncesi işlemlerde %29 değer kazandı. TSMC, yetkililerin tek hisse senedi fonu sahipliğine yönelik kısıtlamaları gevşetmesinin ardından Taipei’de %5 yükseldi. Nasdaq 100 vadelileri %1’e yakın artarken S&P 500 vadeli işlemleri dalgalı, eğer toparlanmazsa Mart ayınan bugüne ilk haftalık düşüş görülebilir.

Özellikle SAP yapay zekanın yazılım sektörünü tepe taklak edeceği endişesini törpülediğinden güçlü kazanç raporuyla geçmişteki negatif fiyatlamayı tersine çevirdi.

İran ve Kripto paralar

Washington ve Tahran, krizi çözmek için müzakerelerin nasıl yürütüleceği konusunda anlaşmaya varamadı. Fakat İran Dışişleri Bakanı’nın Cuma gecesi İslamabad’a gelmesi bekleniyor. Bu durum şimdilik dedikodudan ibaret olan olası Pazar günü görüşmesinin gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

75727 dolar üzerindeki ikna edici kapanışlarla BTC paralel kanaldan kurtuldu ve önceki aralığı olan 80285 doları hedefliyor. Eğer Pazar günü görüşmeler gerçekleşirse bu hedefe hızla ulaşılabilir. 77.500 dolar yükselişin devam edebilmesi için önemli bir eşik.

Yazı hazırlandığı sırada açıklama yapan ABD Savaş Bakanı Hegseth şunları söyledi;

“İran’ın iyi bir anlaşma yapma şansı var. Şu ana kadar Hürmüz Boğazı’ndan 34 gemi geri çevrildi. İran’ın nükleer silahı olmayacak. ABD, sarsılmaz bir abluka uyguladı. İkinci bir ABD uçak gemisi de ablukaya katılacak. Ablukamız genişliyor ve küresel hale geliyor. İran’ın müzakere masasında akıllıca bir seçim yapma şansı var. Abluka ne kadar sürerse sürsün devam edecek. Zaman İran’ın lehine işlemiyor”