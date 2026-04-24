Shiba Inu fiyatında yeni direnç: SHIB 0.00000618 dolara takıldı

Shiba Inu (SHIB), kripto para piyasasında 2020’den bu yana popülerliğini sürdüren bir meme token olarak öne çıkıyor. Başlangıçta Dogecoin‘e alternatif olarak piyasaya çıkan SHIB, özellikle topluluk desteği, geliştirici güncellemeleri ve ekosisteme kazandırdığı yeni projelerle dikkat çekiyor. Son dönemde SHIB ekibinin ödeme sistemleri, yapay zeka destekli araçlar ve yeni uygulamalar üzerinde yoğunlaşması, proje için farklı alanlarda kullanım fırsatları doğurdu.

Son durum: Fiyat analizi ve teknik göstergeler

CryptoAppsy verilerine göre Shiba Inu, anlık olarak 0.00000614 dolardan işlem görüyor. Günlük açılış fiyatı 0.00000616 dolar olan SHIB, gün içinde 0.00000618 dolar seviyesini test etti ancak bu noktada dirençle karşılaşarak geri çekildi. Son 24 saatte fiyat yüzde 0.32 oranında azaldı. Yatırımcıların kısa vadede yön konusunda kararsız davrandığı, piyasanın yatay hareket ettiği görülüyor.

RSI göstergesi 53 seviyesine yakın seyretse de hafif düşüş eğilimi dikkat çekiyor. MACD ise yatay görüntüyle alımların zayıfladığını teyit ediyor. Kısa vadede 0.00000618 dolar direnç, 0.00000610 dolar ise destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyat bu destek altında kalırsa, satıcıların yeniden kontrolü ele alabileceği ifade ediliyor.

Orta ve uzun vadede SHIB: Tahminler ve beklentiler

2026 yılı için yapılan tahminler SHIB’in fiyatının en düşük 0.000005173 dolar, en yüksek ise 0.000027 dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Ortalamanın ise 0.000016086 dolar civarında olması bekleniyor. Aynı tahminlerin devamında, 2029’da fiyatın 0.00002290 dolara, 2032’de ise maksimum 0.00004280 dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Güncel fiyat hareketleri konsolidasyon göstergesi sunuyor. Yatırımcılar fiyatın 0.00000600 dolar civarındaki destek hattının ne kadar güçlü olduğunu izlerken, yukarıda 0.00000640 dolar civarındaki dirençler yeni bir yükseliş için referans olarak öne çıkıyor.

Ekosistem gelişmeleri ve piyasa etkileri

SHIB ekosistemi son dönemlerde oldukça aktif. “Shib Owes You” (SOU) adlı yeni bir araç duyurulurken, Shibarium Skills ile yapay zeka destekli çözümler kullanıma açıldı. Ayrıca, ödeme ağı OnePay ile yapılan entegrasyon sayesinde SHIB, reel dünya ödemelerinde de kullanılmaya başlandı. Bu gelişmeler projeye uzun vadede kullanım alanı sağlıyor.

SHIB ile ilgili yakın zamanda yaşanan önemli haberlerden biri de Japonya’nın köklü borsalarından Rakuten Wallet’ın SHIB’i listelemesi oldu. SHIB’in ülkenin “Green List”inde Bitcoin ve Ethereum ile birlikte yer alması, Japon yatırımcıları için erişimi ve yasal uyumu kolaylaştırmış durumda.

“SHIB’in fiyatı yüksek miktarda token çıkışına rağmen düşüş yaşıyor. Piyasadan çıkan 80–90 milyar SHIB, anlık satış baskısını azaltsa da piyasaya giren yeni alım dalgası olmadıkça fiyat yatay seyretmeye devam ediyor.”

Tarihsel fiyat verilerine bakıldığında ise SHIB’in 2021’de ulaştığı 0.00008845 dolarlık zirveden bu yana yüksek dalgalanmalara maruz kaldığı, özellikle 2025 sonrası fiyatın kademeli olarak düşüş trendine girdiği görülüyor.

Teknik göstergeler açısından hamlelerin büyük kısmı kısa vadede alım-satım sinyalleri üretmekle sınırlı kalıyor. Hareketli ortalamalar (SMA ve EMA) kısa vadede alım önerse de, daha uzun süreli ortalamalar baskının devam ettiğine işaret ediyor. SHIB’in gelecekte yükselişe geçebilmesi için genel piyasa koşulları, makroekonomik gelişmeler ve yeni ortaklıklarla ilgili duyurular belirleyici olacak.