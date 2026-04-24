Bitcoin 78.000 doların üzerinde kalınca “kripto kışı bitti” iddiası gündeme oturdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Bitcoin 78.000 doları geçti, “kripto kışı bitti” iddiası X’te gündeme oturdu.
  • MicroStrategy yeni alımlarla BTC portföyünü 780.897’e çıkardı, lider rolünü güçlendirdi.
  • 🍂 Analistler “yükseliş başladı” diyor ama altcoin’ler için durum hâlâ durgun.
  • 🌎 Ama asıl kritik olan, $BTC ’de devletlerin ve kamu fonlarının oyuna girmesiyle piyasanın yepyeni bir döneme hazırlanıyor olması.
ABD’li teknoloji şirketi MicroStrategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, X platformunda yaptığı paylaşımla kripto piyasalarında yeni bir döneme girildiğini savundu. Son dönemde Bitcoin alımlarına hız kazandıran MicroStrategy, elindeki Bitcoin portföyünü 780.897 BTC’ye çıkardı. Saylor’un paylaştığı “Winter’s over” (Kış bitti) mesajı, Bitcoin’in 78.000 dolar seviyesini koruduğu bir dönemde gelerek sektörde geniş yankı buldu.

İçindekiler
1 Analistlerden farklı görüşler
2 Kurumsal ilgi ve yeni döngü tartışması
3 Bitcoin’in yeni dönemi: Ulusal rezervler ve kamu fonları

Analistlerden farklı görüşler

Bu açıklama her uzman tarafından paylaşılıyor değil. Piyasa analisti ve AdLunam kurucu ortağı Jason Fernandes, Bitcoin’de kışın bittiği yorumuna katılmadığına işaret etti. Fernandes, Bitcoin ve büyük kripto paralar için belki bir toparlanma yaşandığını, ancak altcoin piyasasında havanın hâlâ soğuk olduğunu belirtti.

Benzer şekilde, bir dönem eToro’da kıdemli piyasa analisti olarak çalışan, şu an ise Quantum Economics’in kuruculuğunu yapan Mati Greenspan da son düşüşlerin tipik bir “kripto kışı”na karşılık gelmediğini savunuyor. Greenspan, “Aslında yaşadıklarımızı tam olarak kripto kış olarak nitelendiremeyiz; daha çok yükseliş piyasası içinde büyük bir geri çekilme diyebilirim” şeklinde konuştu.

Greenspan ve diğer uzmanlar, MicroStrategy’nin Bitcoin alımlarının ve Saylor’un açıklamalarının, kurumsal yatırımcıların giderek daha fazla piyasaya girdiği yeni bir dönemin başladığının işaretçisi olduğuna inanıyor.

Greenspan ayrıca Saylor’un anlatmak istediğine katılıyor; fiyatta dip noktanın geride kaldığı ve yeni zirvelerin yolda olduğu kanısında. “Dip görüldü, bundan sonra yukarı yönlü hareketlerin devamı çok muhtemel,” ifadelerini kullandı.

Kurumsal ilgi ve yeni döngü tartışması

Birçok analist MicroStrategy gibi büyük şirketlerin yaptığı Bitcoin yatırımlarının, piyasada yeni bir kurumsal dönem başlattığı görüşünde. Artık yalnızca bireysel yatırımcılar değil, şirket hazineleri ve büyük fonlar da Bitcoin alımıyla ilgileniyor. Şirket portföylerinde Bitcoin gibi varlıkların ağırlığının artması, piyasada dengeyi kurumlar lehine değiştirebilir.

Bununla birlikte, kurumların piyasaya dahil olması döngünün sadece bir kısmı olarak görülüyor. Greenspan’e göre, yakın gelecekte büyük dalga, devlet seviyesindeki benimsemeyle yaşanacak. “El Salvador’un ardından, ABD başta olmak üzere başka ülkeler de Bitcoin’i stratejik rezervlerine kattığı zaman dördüncü ve son büyük benimseme döngüsüne geçilmiş olacak,” görüşü ön plana çıkıyor.

Greenspan, büyük devletlerin merkez bankalarının bir süredir altınla yaptıklarına benzer şekilde, fiyat istikrarı için rezervlerine Bitcoin eklemeye başladığını öne sürüyor.

Halen ABD hükûmetinin elinde 300.000 BTC bulunduğu, El Salvador’un günlük Bitcoin alımıyla 7.500 BTC biriktirdiği, Çin ve Birleşik Krallık’ın ise sırasıyla 190.000 ve 61.000 BTC’ye sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca ABD’de Wisconsin ve New Jersey gibi eyaletlerin kamu emeklilik fonlarında da Bitcoin yatırımı yer almaya başladı.

Bitcoin’in yeni dönemi: Ulusal rezervler ve kamu fonları

Greenspan, Bitcoin’in ilk benimsenme dalgasının 2013’te erken kullanıcılarla başladığını, 2017’de kitlesel bireysel yatırımla güçlendiğini ve 2021 ile beraber kurumsal yatırımcı etkisinin görüldüğünü aktarıyor. Ona göre artık bu döngüye, ülkelerin de hazinelerine Bitcoin eklemesiyle yeni bir halka eklenmek üzere.

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin’in fiyat istikrarı ve piyasa dinamiklerinin önümüzdeki dönemde kurumlar ve hükümetler aracılığıyla farklı bir boyut kazanması gündeme geliyor. Piyasadaki yatırımcılar artık devlet ve şirket politikalarını da yakından takip etmenin gerekliliğini hissediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
