DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 0,0980 dolar kritik direnç, yön arayışı hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0,0980 dolar direncini aşmakta zorlanıyor, yön arayışı devam ediyor.
  • Fiyat 0,0955 dolar desteğine tutunursa kısa vadeli toparlanma mümkün.
  • Hedefte sırasıyla 0,0985 ve 0,10 dolar seviyeleri var, altında ise 0,0920 öne çıkıyor.
  • 🔎 Asıl kritik veri, $DOGE ’de 0,0980 üzerinde kalıcılığın sağlanıp sağlanamayacağı olacak.
COINTURK
COINTURK

Son dönemde 0,0985 dolar seviyesini aşmakta zorlanan Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum’la birlikte bir düzeltme sürecine girdi. Fiyat dalgalanması sonucu 0,0980 ve 0,0970 dolar seviyelerinin altına gerileyen DOGE, 0,0955 dolar civarında alıcıların devreye girmesiyle birlikte toparlanma sinyali verdi. Her ne kadar geri çekilme yaşansa da orta vadeli teknik görünümdeki pozitif yapı korunmaya devam ediyor. Fiyat, şu anda 0,0950 dolar ve saatlik grafiklerde 100 periyotluk basit hareketli ortalamanın üzerinde kalarak boğaların hâlâ piyasadan çekilmediğini işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergelerde kritik sinyaller
2 Fiyatta kritik direnç ve destek alanları
3 Piyasa hareketleri ve olasılıklar

Teknik göstergelerde kritik sinyaller

Dogecoin’in aşağı yönlü hareketi, 0,0936’dan 0,0985’e uzanan son yükselişin yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesinin de altına sarkmasına neden oldu. Fakat 0,0955 dolar desteği, kısa vadeli yatırımcılar için önemli bir kale haline geldi. Şu anda saatlik grafikte yükselen bir trend çizgisi dikkat çekiyor ve trend desteği olarak yine 0,0955 dolar ön plana çıkıyor. Teknik momentum ise temkinli bir iyimserlik ortaya koyuyor; göreli güç endeksinin (RSI) 50’nin üzerinde kalması, alıcıların baskınlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Saatlik MACD ise pozitif bölgede güç kazanıyor. Tüm bu sinyaller, mevcut düzeltmenin derinleşmek yerine yüzeysel kalabileceğini ima ediyor.

Fiyatta kritik direnç ve destek alanları

Gözler, ilk etapta 0,0980 dolarda bulunan güçlü dirençte. Buranın aşılması, Dogecoin’in kısa vadede yeniden 0,0985 doları hedeflemesini sağlayabilir. Her iki seviye de boğalar için net turnusol noktası olarak görülüyor. Fiyat, bu engelleri aşarsa, 0,10 doların üstündeki bir kapanış yeni bir hareketliliğin önünü açabilir. Analizlere göre, 0,10 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa 0,1120 dolara, ardından sırasıyla 0,1150 ve 0,12 dolar seviyeleri test edilebilir.

Ancak, 0,0980 doların üzerinde tutunamaması halinde ise aşağı yönlü riskler öne çıkıyor. Böyle bir senaryoda ilk savunma hattı, trend çizgisi desteğinin de geçtiği 0,0955 dolar olacak. Bu bölge ayrıca, yakın dönemde oluşan yükseliş dalgasının yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesiyle de örtüşüyor ve grafiklere dayalı işlem yapan yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Dogecoin grafiklerinde 0,0980 dolar ve altındaki hareketler için, “Zayıf bir sıçramayla bu seviyenin altında kalıcı olunursa, aşağı yönlü risklerin artacağı” belirtiliyor; ancak aksi bir senaryoda güçlü bir atağın kapıyı aralayabileceği de vurgulanıyor.

0,0955 doların da kırılması halinde sıra 0,0950 dolar psikolojik desteğine geliyor. Altında ise 0,0920 dolar ana taban olarak konumlanıyor. Burada kalıcı bir kayıp, fiyatı 0,0880 dolara, hatta daha da aşağıda 0,0850 dolar civarına kadar çekebilir.

Piyasa hareketleri ve olasılıklar

Dogecoin’de son fiyat hareketleriyle, mevcut fiyat ile ana destek noktaları arasında halen bir pay bırakıyor. Ancak 0,0980 dolar üzerindeki baskı sürdükçe bu marj daralabilir. Kripto piyasalarında hızla değişebilen momentuma Dogecoin de yabancı değil. Sonuç olarak, kısa vadede fiyatın yönünü 0,0980 dolar direncinde oluşacak hareketler belirleyecek. Alıcıların hacmi ve piyasadaki mum yapısı da yakından izleniyor; bu dinamikler bir sonraki hamleyi şekillendirecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
