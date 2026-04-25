Cardano’da Mayıs ayı sert düşüşü: ADA fiyatı $0.235 seviyesine geriledi

2017 yılında Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından piyasaya sürülen Cardano, üçüncü nesil blokzincir platformları arasında öne çıkan projelerden biri. Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için hazırlanan ağ, enerji verimli Ouroboros mutabakat mekanizmasını kullanmasıyla tanınıyor. Yola çıktığı günden bu yana ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı bir araştırma yaklaşımını benimseyen Cardano, Ethereum gibi devlerin karşısında alternatif çözüm sunma hedefini sürdürüyor. Platformun yerel kripto varlığı ADA, işlem ücretlerinden staking’e ve yönetim süreçlerine kadar ağ içinde pek çok amaç için kullanılıyor.

Kritik destek seviyelerinde hareket

Cardano için yıl başından bu yana süren düşüş eğilimi devam ediyor. CryptoAppsy verilerine göre ADA, bugün %1 değer kazanarak 0,2512 dolara yükselmiş olsa da, fiyat genel olarak 0,240–0,265 dolar arasında sıkışmış bir seyir izlemekte. Ocak 2026’da 0,430 dolara çıkan ADA, buradan yaklaşık %41’lik bir kayıpla 0,248 dolara kadar geriledi. Ara ara yaşanan toparlanma denemeleri ise 0,305 ve 0,300 dolar seviyelerinde kısa sürede reddedildi.

4 saatlik grafikler incelendiğinde, ADA’nın Şubat sonunda 0,312 dolara hızla yükseldikten sonra Mart ayında tekrar sert düştüğü görülüyor. Son haftalarda 0,235–0,240 dolar bandında tutunmaya çalışan ADA için, bu destek bölgesinin altına inilmesi halinde 0,220 dolara kadar yeni bir düşüş riski bulunuyor. Kısa vadeli yükseliş için ise fiyatın önce 0,255 doların ve ardından 0,265 doların üzerine çıkması isteniyor.

Teknik göstergeler ve piyasa görünümü

Teknik göstergeler ADA için baskının sürdüğüne işaret ediyor. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların tümü satış sinyali üretirken, kısa vadeli (3, 5, 10 ve 21 günlük) hareketli ortalamalarda ise alım yönünde sinyal var. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 49,47 ile nötr alanda bulunuyor; piyasa duyarlılığı ise ziyadesiyle olumsuz. Korku ve Açgözlülük Endeksi 31 seviyesinde ve bu, piyasanın tedbirli davrandığını gösteriyor.

Cardano, son aylarda fiyatı yerinde sayan bir grafik içinde sıkışmış durumda ve her toparlanma denemesi üst dirençlerde hızla reddediliyor. 0,235 dolar seviyesi yakından izlenmeli; bu desteğin kırılması halinde satış baskısının kısa sürede artması bekleniyor.

Yaklaşan Protocol 11 hard fork ve 2026 yılına planlanan Ouroboros Leios ölçeklenebilirlik yükseltmesi Cardano ağının teknik olarak güçlenmesini öngörse de, genel piyasa durgunluğuyla birlikte fiyat şimdilik baskı altında kalmaya devam ediyor.

Orta ve uzun vadede ADA beklentileri

Nisan 2026 için Cardano fiyatı 0,2251 ile 0,3252 dolar aralığında öngörülüyor ve ortalama seviye 0,2686 dolar olarak tahmin ediliyor. 2026 yılı genelinde ADA’nın en yüksek 1,33 doları görmesi, ortalamada ise 1,20 dolardan işlem görmesi bekleniyor. 2027’den itibaren fiyat tahminlerinde kademeli bir artış öngörülmekle birlikte, 2029’da 4,72 dolar, 2032’de ise en fazla 4,46 dolar seviyesi öngörülüyor. Fiyat öngörülerinde volatilitenin yüksek olması, teknik gelişmeler ve regülasyonların yön tayin edici olabileceğine işaret ediyor.

Bazı analistlere göre ADA, 2030 itibarıyla ciddi bir sıçrama yapabilecek potansiyele sahip; ancak yüksek riskli bir varlık olarak görülmeye de devam ediyor. Yatırımcıların özellikle risk algılarını ve piyasadaki teknolojik ilerlemeleri takip etmelerinde yarar bulunduğu belirtiliyor.

Perakende kullanımda yeni adım

Cardano ekosistemi yalnızca teknolojiyle değil, gündelik hayattaki entegrasyonlarıyla da dikkat çekiyor. ADA, Cardano Foundation ve DFX işbirliğiyle İsviçre’deki 137 SPAR markette artık ödeme aracı olarak kabul edilmeye başlandı. Tüm işlemlerin anlık ve merkeziyetsiz biçimde gerçekleşmesi, ADA’nın gerçek dünyada kullanım alanının genişlediğini ortaya koyuyor.