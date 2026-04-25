Trump’ın diplomasi kararı sonrası Bitcoin 100 dolar geriledi

  • ⚡ Trump’ın ani diplomasi kararı sonrası Bitcoin 77.351 dolara geriledi.
  • ABD heyetinin Pakistan’daki görüşmesi iptal edilince BTC kısa süreli düşüş yaşadı.
  • Piyasada hareket sınırlı, kalıcı risk algısı oluşmadı, $BTC yatırımcıları yeni açıklamalara odaklandı.
  • 🔥 En kritik nokta: Trump’ın ve İran’ın atacağı yeni adımlar fiyatların yönünü belirleyebilir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmeler kapsamında planlanan diplomatik seyahati iptal ettiğini açıklamasının ardından, Bitcoin’de dalgalı bir seyir yaşandı. Kripto para piyasasında ani hareketlilik yaratan gelişme, ABD’nin doğu yakasında öğlen saatlerinde etkili oldu.

İçindekiler
1 Trump’ın açıklamaları Bitcoin’i etkiledi
2 Diplomatik beklenti kırıldı
3 Piyasada bekleyiş hakim

Trump’ın açıklamaları Bitcoin’i etkiledi

Trump’ın, danışmanları Steve Witkoff ve üvey oğlu Jared Kushner’ın Pakistan’a gerçekleştirmesi planlanan ziyareti son anda engellemesi piyasada yankı buldu. FOX muhabirinin X’te paylaştığı açıklamasında Trump, ekibine birkaç saat önce seyahate hazırlanmalarını söylediğini, ancak kısa sürede karar değiştirip uçuşu iptal ettiğini belirtti.

“Kendi adamlarıma biraz önce, gitmeye hazırlanıyorlardı ve onlara dedim ki, ‘Hayır, 18 saatlik bir uçuş yapmak yok. Tüm avantaj bizde. İstedikleri zaman bize ulaşabilirler, ama tekrar tekrar uzun uçuşlar yapıp boş konuşmayacaksınız.’”

Bu kararın ardından Bitcoin, kısa süre öncesine kadar 77.400 dolar seviyesine yaklaşırken, yaklaşık 100 dolarlık bir gerilemeyle 77.351 dolara düştü. CryptoAppsy verilerine göre, BTC fiyatındaki bu hareket düzeltme olarak öne çıktı.

Diplomatik beklenti kırıldı

Pakistan’da yeni bir görüşme turu için hazırlık yapan Witkoff ve Kushner’a yönelik bu son dakika gelişmesi, piyasanın gözünü yeniden jeopolitik risklere çevirdi. Trump’ın açıkladığı bu değişiklikten sadece birkaç saat önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’nin Pakistan’dan ayrıldığı öğrenildi. Bu detay, yakın vadede diplomatik temas beklentisini düşürmüş oldu.

Piyasadaki düşüş sınırlı kaldı; yatırımcılar yaşananları kalıcı bir trend değişikliğinden çok, kısa süreli risk artışı şeklinde yorumladı. Ani gerilim şimdilik sert satışlara yol açmadı.

Piyasada bekleyiş hakim

ABD yönetiminden bu karar sonrası gelecek yeni açıklamalar ve İran’ın olası tepkileri piyasanın odağına yerleşti. Devam eden diplomasi trafiğinin tekrar hareketlenip hareketlenmeyeceği yakından izleniyor.

Trump’ın gün içinde Florida Palm Beach’te düzenlenecek bir kripto para konferansında kameraların karşısına çıkacağı belirtildi. Bu konuşmanın hem piyasaya hem de Bitcoin fiyatına etkide bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
