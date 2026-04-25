Trump’ın Florida’da düzenlediği özel toplantıda $TRUMP sahiplerine büyük sürpriz

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde Palm Beach, Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde kripto para dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla kapalı bir etkinlik düzenleniyor. Bu özel toplantı, Trump’ın ismini taşıyan meme coin’in en büyük 297 yatırımcısına kapılarını açtı ve finans ile dijital varlık sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirdi.

Kripto ve finans dünyasının buluşması

Etkinliğe damga vuran konuşmacılar arasında TRUMP meme coin’in kurucularından Bill Zanker ve ardından ünlü boksör Mike Tyson da yer aldı. Katılımcı listesi, kripto ve geleneksel finans sektörlerinden dikkat çekici isimlerle doluydu.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, konuşmasında finansal kapsayıcılıkla Amerikan dolarının küresel rolü arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Aynı zamanda Ark Invest’in kurucusu Cathie Wood ile kripto altyapısı sağlayıcısı Alchemy’nin CEO’su Nikil Viswanathan, yapay zekâ ve kripto para kesişimini ele aldı. Her iki sektörün büyümesiyle birlikte bu başlık son dönemde yatırımcıların yakın takibine girdi.

Anchorage Digital CEO’su Nathan McCauley, etkinlikte hem kripto hem de geleneksel hisse piyasalarına dair güncel değerlendirmeler sundu. ProCap Financial’dan Anthony Pompliano da sahnede yer aldı. Katılımcılar arasında klasik finans yatırımcıları Tim Draper ve Grant Cardone ile yazar Tony Robbins de bulunuyor.

Trump’ın kripto para stratejisi ve tepkiler

Toplantı, Trump’ın 2025’te yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin ardından dijital varlık sektörünü desteklemek üzere attığı adımların yeni bir yansıması olarak öne çıkıyor. Etkinliğin internet sitesinde Trump’ın ana konuşmacı olacağı belirtilirken, katılımcıların yalnızca $TRUMP token’ın en büyük sahiplerinden oluştuğu vurgulandı. Bu token, başkanın adını taşıyan bir meme coin olarak piyasaya sürülmüş durumda.

Daha önce Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleşen benzer bir toplantı Demokrat siyasetçilerden tepkiler çekmişti. O dönemde yapılan açıklamalarda, Trump’ın hem kendi adına çıkarılan kripto token üzerinden gelir elde etmesi hem de sektör dostu düzenlemeler üzerinde çalışması eleştirilmişti.

“Trump’ın dijital varlık sektörünü desteklerken aynı zamanda kendi adıyla çıkarılan tokenlardan gelir sağlaması, politik çevrelerde etik tartışmaları beraberinde getirdi.”

$TRUMP ve $MELANIA tokenlarındaki sert düşüş

Trump’ın başkanlık görevine dönüşüyle birlikte başlatılan kripto projeler arasında $TRUMP ve $MELANIA adıyla iki meme coin öne çıkıyor. Bu tokenlar, başkan ve eşiyle özdeşleşen halka açık profiller üzerinden destek buldu. Ancak, herhangi bir teknik fayda sunmadan sadece isim etkisiyle büyüyen bu kripto paraların kısa sürede elde ettiği yükseliş, sonrasında yerini sert kayıplara bıraktı.

$TRUMP tokeni, Ocak 2025’teki ikinci yemin töreni sonrasında piyasaya sürüldükten sonra zirve değerinden yaklaşık yüzde 97 oranında geriledi. Benzer şekilde $MELANIA coin’inde de hızlı yükselişi takip eden yüzde 99’luk bir düşüş yaşandı. Bu iki meme coinden elde edilen işlem ücretleri ise Trump ve ailesine ait kuruluşlara milyonlarca dolar gelir sağladı.