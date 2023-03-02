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  •   Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!

Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!

Önceki büyük diplerden birini doğru tahmin etmişti. Peki yine haklı çıkacak mı? FET ve Bitcoin hakkında konuştu.
16:20
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu Bitcoin’in ilk ayı piyasası değil fakat birçok altcoin ile birlikte çok sayıda yatırımcının ilk olduğu için 14 aylık panik normal karşılanabilir. Her boğa piyasasında büyük kitleler fiyatın sürekli olarak yükselmeye devam edeceğini düşünürken ayıda aynı kalabalıklar tam tersi yönde birleşir. Fakat kripto paralar bugüne kadar 4 yıllık döngülerde hep kendi bildiği yoldan gitti. Çoğu kez de yatırımcıları şaşırttı.

Bitcoin Dibini Bilen Analist

Birçok analist sık aralıklarla yeni tahminler açıklıyor ve bunların bir kısmı hedeflerine ulaşıyor. Yanılanların oranı daha fazla olsa da özellikle piyasalar düşerken yatırımcılar farklı görüşleri değerlendirmek istiyor. Bugün 2018 Bitcoin dibini doğru tahmin eden Smart Contracter takma adlı analistin piyasalara dair güncel görüşlerini inceleyelim. Önceki diplerden birini doğru tahmin eden analiste göre Bitcoin cephesinde momentum zayıflıyor ve daha düşük dipleri yakında görebiliriz.

“Gidin biraz çime dokunun, büyük bir hareket bekleyen her saatlik tersine dönüş mumunu özlemle bekleme tuzağına düşmeyin. Momentum azalıyor ve Bitcoin daha düşük dipler yapmaya hazırlanıyor”.

Fakat gözden kaçırmamız gereken bir şey daha var. Ocak ve Şubat aylarında RSI gevşeyip, momentum zayıfladığında herkes daha büyük kayıplar beklerken Bitcoin fiyatı toplu alımlarla hızla yükseldi. Bu alımların bir sebebi olmalı. Peki ya kademeli sattılarsa? Fiyatı yerel zirveye çıkaran alımları tepeden satmaya başlarsalar bile yine alıcılar başladığı yere geri dönecek. O halde bu alımların farklı bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. Belki de aylar sonra bunların insider alımlar olduğunu öğreneceğiz? Kripto paraların bu belirsiz yönünde ayrı bir tat var.

BTC ve Fetch (FET) Yorum

Kripto analistinin çizdiği tabloya göre Bitcoin, geçen ayın sonlarında başlayan üç dalgalı düzeltme formasyonunu tamamladıktan sonra 20.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir. Elliott Dalga teorisine göre, bir varlığın fiyatının ana eğilimi beş dalgalı bir modelde hareket ederken, düzeltme üç dalgalı bir modelde gerçekleşir.

Smart Contracter ayrıca merkezi olmayan yapay zeka ekosistemi Fetch (FET) için de düşüş bekliyor.

“FET burada bitmiş görünüyor, son üç ayın en güçlü altcoinlerinden biri ve en düşük seviyelerden 10 kattan fazla yükseldi.”

Analistin tahminine göre FET Coin’in mevcut fiyattan %50 aşağı düşme potansiyeli bulunuyor.

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