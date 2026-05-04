Peter Brandt bitcoin için 2029’da 250.000 dolar seviyesini öngördü

Tecrübeli emtia traderı Peter Brandt, bitcoin fiyatında uzun süreli bir dip sürecinin ardından 2029 yılında 250.000 dolara ulaşılabileceğini dile getirdi. Brandt’a göre bu yükselişten önce piyasanın dibe vurması ve bir süre yatay seyretmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Brandt’ın bu tahmini, bitcoin’in dört yılda bir gerçekleşen madenci ödül yarılanması döngüsüne dayandırılıyor ve bu sistemin fiyat hareketlerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

Bitcoin’in döngüsel fiyat hareketleri

Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında, yarılanma döngülerinden yaklaşık 16 ila 18 ay sonra boğa piyasalarının zirveye ulaştığı, akabinde ise yıl boyu süren ayı piyasalarının yaşandığı gözlemleniyor. Yeni yükseliş trendleri ise bir sonraki yarılanmadan 12 ila 18 ay önce başlama eğilimi taşıyor. Son döngüde de bu modelin devam ettiği belirtiliyor. Nisan 2024’te gerçekleşen son ödül yarılanmasının ardından, bitcoin Ekim 2025’te tepe noktaya ulaşmıştı. Bu tarih, yarılanmadan yaklaşık 18 ay sonrasına denk geliyor. Brandt’a göre, benzer bir döngü 2028’deki bir sonraki yarılanma sonrasında da görülebilir.

Tahminlere göre mevcut ayı piyasasının ise yaklaşık Ekim 2026’da sona ereceği ve ardından başlayacak yeni yükseliş döngüsünde bitcoin’in 2029 sonuna doğru 250.000 dolar seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.

Brandt’ın analizi ve piyasaya bakışı

Peter Brandt, kariyerine 1970’lerde vadeli işlem piyasalarında başlamış deneyimli bir trader olarak tanınıyor. Uzun yıllar tarım, metal ve para birimleri gibi geleneksel varlıklarla işlem yapan Brandt, dijital varlıklar öncesinde klasik piyasalarda öne çıkan isimler arasında yer aldı. Kripto para dünyasındaki analizleri ise geniş bir takipçi kitlesi buluyor.

“Eylül ya da Ekim 2026’dan önce dip beklemiyorum. Son düşüş seviyesinin altına inilmesi gerekmiyor. Piyasa yukarı yönlü kısa süreli bir hareketten sonra yatay ya da aşağı yönlü dalgalanabilir. En kötü senaryoda, fiyatlar 50.000’ler civarına geriler; ardından 250.000 dolara doğru güçlü bir sıçrama yaşanabilir ve 2029 sonunda tepe noktası gelir.”

Brandt’ın bu yaklaşımı, piyasa genelinde yaygın olan görüşlerden ayrışıyor. Birçok kripto analistine göre, Ekim ayında 126.000 dolar civarında oluşan zirveden sonra başlayan düşüş şubat başında 60.000 dolarla son buldu; o tarihten bu yana yaşanan yükseliş yeni bir boğa trendinin başlangıcı olarak görülüyor.

CoinDesk verileri, şubattan bu yana bitcoin fiyatında %25’ten fazla artış olduğunu ve yaklaşık 80.300 dolara ulaşıldığını gösteriyor.

Belirsizlik ve dikkatli yaklaşım

Brandt yaptığı değerlendirmede, yıl sonunda beklenen dibe işaret etse de bu tahminin fiyatların şubat dibinin de altına ineceği anlamına gelmediğini belirtiyor. Ona göre, piyasa zaman zaman yukarı ve aşağı yönlü dalgalanarak bir süre yatay bir seyir de gösterebilir.

“Piyasa belirlediğim senaryoya uyduğu sürece projeksiyonlarımı sürdüreceğim. Ancak fiyat hareketi beklentimin dışına çıkar ve döngü bozulursa, düşüncemi daima güncellerim. Bu konuda inatçı ya da katı davranmayacağım.”

Brandt’ın analizlerinde kullandığı yöntemin temelinde ise bitcoin’in geçmiş döngülerine sadık kalarak ilerlemesi yatıyor. Yine de mevcut şartlarda piyasadaki riskler ve öngörülemeyen gelişmeler sebebiyle, görüşlerinin değişebileceğini vurguluyor.