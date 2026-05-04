XRP kritik $1.40 seviyesini aştı yeni direnç bölgesine ilerliyor

Kripto para piyasalarında volatil hareketlerin yaşandığı Asya saatlerinde XRP, önemli bir adım atarak 1,40 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Fiyatın bu eşiği aşması, işlem hacmindeki ani artışın ardından geldi ve yatırımcıların pozisyon almaya başladığını gösterdi. Bu hamleyle birlikte piyasada dikkatin, yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklandığı gözlemlendi.

İşlem Hacmi ve Teknik Görünüm

XRP, son günlerde 1,35 dolar ila 1,45 dolar arasında hareket ediyordu. Bu dar fiyat aralığından kurtulmak için yeni bir girişim gerçekleştiren kripto para, 1,3990 dolar civarındaki direnci kırarak 1,4065 dolara kadar yükseldi. Özellikle hareketin son saatinde fiyatın net şekilde 1,40 doları geçmesi, piyasada kısa vadeli yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Fiyat şu anda kırılma bölgesinin hemen üzerinde, 1,4040–1,4060 dolar bandında dengeleniyor. Analistler, bu seviyedeki konsolidasyonun, ilerleyen saatlerde fiyatın hangi yönde hareket edeceğine dair belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Piyasa Geneline Etkisi ve Kritik Seviyeler

Aynı zaman diliminde Bitcoin’in de ivme kazanarak yukarı yönlü hareket etmesi, kripto paralarda genel olarak risk iştahının arttığına işaret etti. XRP’nin güçlü alımlarla direnç noktasını aşması, piyasa yapısında da yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Teknik göstergelere göre, fiyatın giderek daha yüksek dipler oluşturması, talepte güçlenme sinyali verdi.

CryptoAppsy verilerine göre XRP 1,3840 dolardan hızlı yükselişle 1,4065 dolara ulaşırken, artan hacim yükselişin arkasında güçlü bir katılım olduğunu ortaya koydu.

Özellikle 1,40 dolar seviyesi, son dönemde fiyat hareketlerinin yukarı taşınmasında bir eşik noktası olarak öne çıktı. Şimdi ise 1,41–1,42 dolar aralığı, bir sonraki direnç alanı olarak takip ediliyor. Eğer fiyat yeni desteğin üzerinde kalmayı başarırsa, yükseliş hareketinin devamı mümkün olabilir.

Fiyatın 1,40 dolar üzerinde seyretmeye devam etmesi, XRP’deki yükselişin kalıcı olup olmayacağının belirleyicisi olarak gösteriliyor. Mevcut aralığın dışına çıkılması halinde yeni bir yön tayini bekleniyor.

Piyasa uzmanları, hareketin hacim desteğiyle gelmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, yükseliş ivmesinin devam etmesi için fiyatın 1,40 dolar üzerinde kalıcılığının kritik olduğunu vurguluyor.

Bunun yanında, yükselişin kalıcı olabilmesi için 1,41–1,42 dolar direncinin de aşılması gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde fiyat tekrar 1,40 doların altına inerse, sıkışık bantta yatay hareketin devam etmesi öngörülüyor.