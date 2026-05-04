Dogecoin $0,109 üzerinde kalıcı oldu yeni direnç 0,114 seviyesi

Dogecoin, Asya işlem saatlerinde Bitcoin’in 80.000 dolar eşiğini aşmasının ardından önemli bir yükseliş yaşadı. Kripto para piyasasında artan risk iştahı, Dogecoin başta olmak üzere birçok altcoinin fiyatını yukarı taşıdı. Özellikle son dönemde yatay bir fiyat hareketi sergileyen DOGE, bu hareketliliğin ardından hacimli bir yükselişle dikkat çekti. Dogecoin’in öne çıkan bu fiyat hareketinin, genel piyasa dinamiklerinden ve Bitcoin’deki hızlı yükselişten güç aldığı gözlemleniyor.

Yükselişin Arkasındaki Etkenler

Son haftalarda sıkışık seyreden Dogecoin, Asya işlemlerinin başında 0,1075 dolardan 0,1119 dolara kadar tırmandı. Fiyatın 0,109 dolarlık direnci yüksek hacimli bir hareketle aşması, piyasada gerçek alımlara işaret etti. Sonrasında ise fiyat 0,111 dolara yakın seviyede denge buldu. CryptoAppsy verilerine göre, Dogecoin’in 0,109 dolar seviyesini yukarı yönde kırması, güncel piyasa yapısına güçlü bir destek kazandırdı.

Piyasa analistleri, hacimdeki bu ani artışın, bireysel alıcılardan ziyade kurumsal ağırlıklı veya büyük ölçekli yatırımcıların devreye girmiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu gelişme Dogecoin’in baskı altında kaldığı 0,109 doları kalıcı olarak aşması ve burasının artık yeni bir kısa vadeli destek olarak öne çıkması anlamına geliyor.

Kritik Seviyeler ve Beklentiler

Fiyatın mevcut konsolidasyon bölgesi olan 0,111 dolar civarında seyrettiği belirtiliyor. 0,109 doların destek olarak çalışmaya devam etmesi durumunda, analistler bir sonraki direnç noktasının 0,114 dolar olabileceğini aktarıyor. Tersi bir harekette, yani fiyatın tekrar 0,109 dolar altına sarkması halinde ise yükseliş denemelerinin başarısız sayılacağı ve Dogecoin’in yeniden önceki yatay bandına dönebileceği vurgulanıyor.

Teknik göstergeler, özellikle Göreli Güç Endeksi (RSI) tarafında yükselişe işaret ediyor. Ancak, bu göstergenin aşırı alım bölgesine yaklaşması, bazı yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğine işaret etti. Piyasa oyuncuları, yeni bir ivme olup olmayacağını ve yoğunlaşan pozisyonların sürdürülebilirliğini yakından takip ediyor.

Dogecoin’de Hacim Artışı Dikkat Çekiyor

Ocak ayından bu yana volatilitesinde yavaşlama görülen Dogecoin, son yükselişte özellikle hacimdeki sıçramadan güç aldı. Piyasa gözlemcileri, böylesi hacim patlamalarının genellikle kalıcı fiyat değişimlerinin habercisi olabildiğini belirtti.

Öte yandan, Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesine ulaşması ile piyasa geneline yayılan iyimserlik, Dogecoin gibi diğer altcoinlerin de yukarı hareketine ivme kazandırdı. DOGE fiyatı kısa sürede kırdığı direnç sonrası, yatırımcıların radarına girmeye devam ediyor.

Kripto para piyasasında aktif işlem gören Dogecoin, 0,109 dolar eşiğini güçlü hacimle kırdıktan sonra 0,114 doları test etmeye hazırlanıyor. Kısa vadeli hareketin sürdürülebilmesi için 0,109 doların destek olarak korunması önem taşıyor.

Altcoin piyasasında volatilitenin artığı bu dönemde, Dogecoin fiyatı kritik seviye üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Teknik açıdan 0,109 doların altına inilmediği sürece yükseliş eğiliminin korunması bekleniyor. Piyasadaki pozitif hava şimdilik korunuyor, fakat olası bir geri çekilmede yatırımcıların yeniden temkinli davranabileceği ifade ediliyor.