Strategy 3.273 BTC daha aldı toplam varlık 818.334 BTC’ye ulaştı

Kripto para alanında öne çıkan kurumsal yatırımcılar arasında yer alan Strategy, kısa süre önce yaklaşık 255 milyon dolar karşılığında 3.273 BTC satın aldı. Bu son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin birikimi 818.334 adete yükseldi. Strategy, kripto paralar yanında finansal yapısı ve sürdürülebilir temettü politikası ile de sıkça gündemde olan bir firma. Merkezi ABD’de bulunan şirket uzun süredir Bitcoin’e yönelik agresif yatırım politikası ile hem destekçilerin hem de eleştirmenlerin dikkatini çekiyor.

Alım kararında kısa süreli mola

Bu yüksek hacimli alımdan sonra, şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin biriktirme stratejisinde bu hafta için ara verdiklerini duyurdu. Saylor’ın “Bu hafta alım yok” şeklindeki açıklaması firmadan gelen resmi bir güncellemeyi yansıtıyor. Söz konusu mola, Strategy’nin yaklaşan çeyrek dönem finansal raporu öncesinde alınmış gibi görünüyor.

Şirket son olarak 20-26 Nisan tarihleri arasında yeni Bitcoin alımı gerçekleştirmişti. Edinilen bilgilere göre, bu süreçte 3.273 adet BTC yaklaşık 255 milyon dolar maliyetle portföye eklendi. Ortalama alım fiyatı ise 78.000 doların biraz altı olarak açıklandı.

Kısa vadeli fiyat hareketleri raporları etkiliyor

Şirketin elindeki Bitcoin’lerin toplam değeri, BTC’nin güncel piyasa fiyatlarına oldukça hassas bir şekilde değişiklik gösteriyor. Bunun sebebi, Strategy’nin muhasebe uygulamalarında “mark-to-market” yöntemini kullanıyor olması. Yani, Bitcoin varlıklarındaki gerçekleşmemiş kar veya zararlar doğrudan finansal raporlara yansıyor ve bu durum, çeyrek dönem sonuçlarında belirgin bir oynaklığa yol açıyor.

Geçmiş veriler dikkate alındığında, analistler bu çeyrek için hisse başına yaklaşık 19 dolar zarar bekliyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki kayıptan daha yüksek seviyede.

Analistlere göre, olası zarar asıl olarak Bitcoin’in fiyatındaki dalgalanmaların muhasebe gereği bilanço üzerinde doğrudan etkili olmasından kaynaklanıyor. Şirketin operasyonel performansında ise önemli bir zayıflama öngörülmüyor.

Finansal yapı ve sürdürülebilirlik tartışmaları

Strategy, finansman yapısı ile de gündeme geliyor. Şirket, STRC isimli süresiz öncelikli menkul kıymet aracılığıyla yüzde 11,5’lik temettü getirisi sunuyor. Bu yüksek getiri oranı, yatırımcılar ve eleştirmenler tarafından sürdürülebilir olup olmadığı konusunda sorgulanıyor.

Uzun yıllardır Bitcoin’e eleştirel yaklaşımıyla bilinen Peter Schiff, mevcut finansal modelin yüksek getiri vaadinin Bitcoin fiyatının sürekli yüksek kalmasına bağlı olduğunu ifade etti. Schiff, şirketin üzerindeki baskının artabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca bazı piyasa yorumcuları, mevcut nakit rezervlerinin uzun vadede temettü ödemelerine yetmeyebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir durumda, şirketin ek hisse arzı ya da varlık satışı gündeme gelebilir; bu da, Bitcoin piyasasındaki olası düşüşlerin Strategy için ekstra risk anlamına geliyor.

Tüm bu risklere rağmen, piyasa genelinde Strategy’nin uzun vadeli Bitcoin stratejisine yönelik güven duygusu halen güçlü. Analistlerin büyük bölümü hâlâ şirket hisselerinde “güçlü al” yönünde görüş bildiriyor.