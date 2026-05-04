Ripple’ın halka arzına dair beklentiler ertelendi

Kripto para sektöründe sıkça gündeme gelen halka arz konusu, Ripple tarafından yapılan son açıklamalarla bir kez daha tartışıldı. Özellikle XRP Las Vegas 2026 etkinliğinde Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un vurguladığı gibi, şirket halka açılma konusunda acele etmiyor. XRP ve blockchain tabanlı ödeme teknolojileriyle bilinen Ripple, piyasanın mevcut ortamını ve stratejik hedeflerini gözeterek bu süreci öteledi.

Halka arz için uygun zamanlama bekleniyor

Brad Garlinghouse, IPO (halka arz) spekülasyonlarına nokta koyan açıklamasında ‘halka açılmak önceliğimiz değil’ ifadesini kullandı. Garlinghouse, BitGo, Gemini ve Kraken gibi sektörün önemli borsalarının halka açıldıktan sonraki performansının beklentileri karşılamadığını belirtti. Bu tablo, Ripple’ın da benzer bir adım için şu an doğru zaman olmadığına işaret ediyor.

Bizim için halka arz olmak pek çok nedenle şu an öncelikli değil. Piyasadaki diğer örneklere bakınca acele etmeye hiç gerek olmadığını düşünüyoruz.

Garlinghouse’un açıklamaları, sektör genelinde halka arzın büyüklük ve meşruiyet açısından dönüm noktası olarak görüldüğü dönemde dikkat çekici bir yaklaşım sunuyor. Ancak Ripple’ın kapıları tamamen kapatmadığı, şirket içinde zaman zaman halka arz ihtimalinin tartışıldığı da ortaya çıktı.

Regülasyonlar ve piyasa dengesi belirleyici olacak

Ripple’ın eski teknoloji direktörü David Schwartz, etkinlikte yaptığı değerlendirmede halka açılmanın hâlâ masada olduğuna değindi. Schwartz, özellikle 2024’te Donald Trump’ın yeniden başkan olmasının ardından oluşan siyasi ve regülasyon ikliminin şirketin yol haritasına etkisi olabileceğini aktardı. Buna göre Ripple, daha net bir yasal çerçeve, uygun piyasa koşulları ve stratejik zamanlama arayışında.

2026 yılının başında şirket, IPO söylentilerini küçümser bir tavırla reddetmiş ve odak noktasını XRP’nin kurumsal çapta benimsenmesi, altyapının güçlendirilmesi ve yasal uyumluluk süreçlerine çevirmişti. Kripto sektöründeki genel trend de kısa vadeli fiyat artışlarından çok, uzun vadeli güvenilirlik ve finansal kuruluşlarla iş birliğine kaymış durumda.

XRP’de kurumsal hareketlilik ve fiyat beklentisi

2025 yılının ortalarında Ripple’ın halka arz olacağı söylentileri yeniden ivme kazandı. Avukat John Deaton, Ripple’ın yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değere ulaşabileceğini öne sürmüştü. Aynı dönemde, Chicago Mercantile Exchange’de XRP vadeli işlem hacmi 500 milyon doları aştı ve bu artış bir kamuya açılmanın işareti olarak yorumlandı.

Fakat Brad Garlinghouse’un son açıklamaları, piyasanın öngörülerinden farklı bir yol izlendiğini gösteriyor. Ripple kısa vadeli hareketlerden ziyade, temel değerlerin güçlendirilmesi, gerçek dünya kullanımının artırılması ve kurumsal kabulün yaygınlaştırılması üzerinde duruyor.

Ripple’ın yaklaşımı net: Sektörde birçok şirketin abartılı beklentiler ve ivme ile adım attığı bir ortamda, şirket önceliği ölçeklenme ve kurumsal altyapıya veriyor. Halka arz ise, yalnızca şartlar olgunlaştığında değerlendirilecek.