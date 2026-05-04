Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Kuzey Kore ile bağlantılı 877 milyon dolarlık dava nedeniyle Kelp saldırısından dondurulan 73 milyon dolarlık Ether transferine ABD’de blokaj

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD mahkemesinin kararıyla Kelp saldırısından dondurulan 73 milyon dolarlık Ether’in transferi engellendi.
  • 🤔 Hukuk firması, bu paranın müvekkillerine Kuzey Kore’den kaynaklanan 877 milyon dolarlık tazminat için kullanılmasını talep ediyor.
  • 💡 Eğer süreç böyle devam ederse, $ETH mağdurları paralarına daha geç kavuşabilir.
  • ⚠️ Kritik durum: Mağdurların ikinci kez zarara uğrama riski tartışılıyor.
COINTURK
COINTURK

Amerika merkezli hukuk bürosu Gerstein Harrow, Kuzey Kore’ye yönelik 877 milyon dolarlık tazminat talebini gerekçe göstererek Kelp saldırısına ait dondurulmuş Ether’in transferini engellemek için mahkeme kararı çıkardı. Buna göre New York bölge mahkemesi tarafından verilen resmi yazı, Arbitrum DAO’nun dondurulan Ether fonlarını başka yere aktarmasını yasaklıyor. Gerstein Harrow, başvurusunda müvekkillerinin Kuzey Kore’ye karşı 2010, 2015 ve 2016 yıllarında üç ayrı davada toplam 877 milyon dolarlık tazminat hakkı kazandığını aktarıyor. Şirket ayrıca dondurulan Ether’in Kuzey Kore devletiyle bağlantılı hacker gruplara ait olduğunu iddia etti.

İçindekiler
1 Kelp saldırısı ve dondurulan varlıklar
2 ABD hukuk firmasının iddiası: Tazminat hakkı ve fonlara el koyma çabası
3 Kripto fonlarda yasal anlaşmazlıklar ve daha önceki örnekler

Kelp saldırısı ve dondurulan varlıklar

Geçtiğimiz nisan ayında Kelp DAO, 292 milyon dolarlık büyük bir saldırıya uğradı. Saldırının, Kuzey Kore tarafından desteklenen ve Lazarus Group adlı meşhur hacker ağının bir alt grubu olduğu belirlenen TraderTraitor tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Olaydan kısa bir süre sonra Arbitrum Güvenlik Konseyi, saldırıyla bağlantılı bir cüzdandaki 30.766 Ether’i (yaklaşık 73 milyon dolar) acil olarak dondurdu. Ardından, bu fonların nasıl kullanılması gerektiği tartışma konusu oldu.

Aave Labs, saldırıdan beş gün sonra Arbitrum DAO’ya, söz konusu Ether’in çözülerek “DeFi United” adlı bir fona aktarılması ve rsETH sahiplerinin kayıplarının telafi edilmesi yönünde teklif sundu. Ancak, dondurulan fonların sahipliği üzerine çıkan yasal talepler, süreci karmaşık hale getirdi.

ABD hukuk firmasının iddiası: Tazminat hakkı ve fonlara el koyma çabası

Gerstein Harrow hukuk bürosu, Kuzey Kore’ye açılan ve sonuçlanan üç farklı davadaki müvekkillerinin alacakları bulunduğunu, bu nedenle dondurulmuş Ether’in de “Kuzey Kore’ye ait varlık” sayılması gerektiğini belirtiyor. Avukat Charlie Gerstein, Arbitrum DAO forumunda yaptığı paylaşımda, Amerikan mahkemesinden alınan resmi yazının Arbitrum DAO’nun Ether transferini engellediğini ve kararın çiğnenmesi halinde sonuçlarının ağır olacağını açıkladı.

Kuzey Kore ile bağlantılı hacker gruplarına ait olduğu gerekçesiyle dondurulan Ether’in mülkiyetinin devletle bağlantılı olduğunu ve müvekkillerin bu varlık üzerinde hak iddia ettiğini vurgulayan açıklamalar yer aldı.

Arbitrum DAO topluluğundan Zeptimus rumuzlu bir üye, eğer hukuk firması amacına ulaşırsa, Kuzey Kore’ye ait olan borcun Kelp DAO saldırısında mağdur olanlara devredilebileceğine dikkat çekti.

DAO’nun başka üyeleri ise, dondurulan paranın gerçek mağdurlara ulaşması için bu engelin adil olmadığını, asıl zarara uğrayanların ikinci kez mağdur edileceğini düşünüyor.

Kripto fonlarda yasal anlaşmazlıklar ve daha önceki örnekler

Gerstein Harrow, daha önce de benzer şekilde Kuzey Kore kökenli olduğu iddia edilen ve farklı borsalarda veya projelerde dondurulmuş fonlar üzerinde hak iddiasında bulundu. 2023’te yaşanan Heco Bridge saldırısı sonucu Tether’de dondurulan varlıklar için de şubat ayında başvuru yapıldığı biliniyor. Ayrıca, şirket Bybit’te yaşanan 1,5 milyar dolarlık hack ve çeşitli DAO’lara karşı açılan toplu davalarda da aktif olarak yer aldı.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, şirkete dava süreçlerinde kendi araştırmalarını belge olarak kullandığı suçlamasında bulundu. Şirketin internet sitesinde üç aktif dava olduğu görülüyor.

Kuzey Kore bağlantılı aktörlerin, nisan ayı boyunca kripto varlık ekosisteminde toplamda en az 578 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan birçok hack olayına karıştığı ve sektördeki en büyük siber saldırılarda isminin geçtiği biliniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ETH aralığında hafta sonu direnci $2.365 olarak öne çıktı

Solana vakfi post kuantum güvenlik adımını duyurdu ethereum l2’lerde endişe arttı

Ethereum kritik 2.340 dolar direncine yaklaştı fiyat atılımı bekleniyor

Ethereum, 2.413 dolar direnci ile 1.725 dolar desteği arasında sıkıştı

Ethereum Foundation 10 bin ETH’yi BitMine’e sattı işlem tutarı 22.9 milyon dolar

Ethereum Foundation Bitmine’e iki haftada 20 bin ETH sattı toplam işlem tutarı 46 milyon doları aştı

Ethereum FOMC sonrası kritik destek aralığında işlem görüyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Avalanche fiyatında 2026’da 18,10 dolar hedefi, güçlü dalgalanma sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avalanche fiyatında 2026’da 18,10 dolar hedefi, güçlü dalgalanma sürüyor
Avalanche (AVAX)
Coinbase dai’yi listeden çıkarıyor BNB’de 35’inci yakım haftası başlıyor
Kripto Para
Ripple’ın halka arzına dair beklentiler ertelendi
RIPPLE (XRP)
Spot Bitcoin ETF’lerinde iki ay üst üste net giriş 3,29 milyar doları aştı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 80.000 doları aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?