Kuzey Kore ile bağlantılı 877 milyon dolarlık dava nedeniyle Kelp saldırısından dondurulan 73 milyon dolarlık Ether transferine ABD’de blokaj

Amerika merkezli hukuk bürosu Gerstein Harrow, Kuzey Kore’ye yönelik 877 milyon dolarlık tazminat talebini gerekçe göstererek Kelp saldırısına ait dondurulmuş Ether’in transferini engellemek için mahkeme kararı çıkardı. Buna göre New York bölge mahkemesi tarafından verilen resmi yazı, Arbitrum DAO’nun dondurulan Ether fonlarını başka yere aktarmasını yasaklıyor. Gerstein Harrow, başvurusunda müvekkillerinin Kuzey Kore’ye karşı 2010, 2015 ve 2016 yıllarında üç ayrı davada toplam 877 milyon dolarlık tazminat hakkı kazandığını aktarıyor. Şirket ayrıca dondurulan Ether’in Kuzey Kore devletiyle bağlantılı hacker gruplara ait olduğunu iddia etti.

Kelp saldırısı ve dondurulan varlıklar

Geçtiğimiz nisan ayında Kelp DAO, 292 milyon dolarlık büyük bir saldırıya uğradı. Saldırının, Kuzey Kore tarafından desteklenen ve Lazarus Group adlı meşhur hacker ağının bir alt grubu olduğu belirlenen TraderTraitor tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Olaydan kısa bir süre sonra Arbitrum Güvenlik Konseyi, saldırıyla bağlantılı bir cüzdandaki 30.766 Ether’i (yaklaşık 73 milyon dolar) acil olarak dondurdu. Ardından, bu fonların nasıl kullanılması gerektiği tartışma konusu oldu.

Aave Labs, saldırıdan beş gün sonra Arbitrum DAO’ya, söz konusu Ether’in çözülerek “DeFi United” adlı bir fona aktarılması ve rsETH sahiplerinin kayıplarının telafi edilmesi yönünde teklif sundu. Ancak, dondurulan fonların sahipliği üzerine çıkan yasal talepler, süreci karmaşık hale getirdi.

ABD hukuk firmasının iddiası: Tazminat hakkı ve fonlara el koyma çabası

Gerstein Harrow hukuk bürosu, Kuzey Kore’ye açılan ve sonuçlanan üç farklı davadaki müvekkillerinin alacakları bulunduğunu, bu nedenle dondurulmuş Ether’in de “Kuzey Kore’ye ait varlık” sayılması gerektiğini belirtiyor. Avukat Charlie Gerstein, Arbitrum DAO forumunda yaptığı paylaşımda, Amerikan mahkemesinden alınan resmi yazının Arbitrum DAO’nun Ether transferini engellediğini ve kararın çiğnenmesi halinde sonuçlarının ağır olacağını açıkladı.

Kuzey Kore ile bağlantılı hacker gruplarına ait olduğu gerekçesiyle dondurulan Ether’in mülkiyetinin devletle bağlantılı olduğunu ve müvekkillerin bu varlık üzerinde hak iddia ettiğini vurgulayan açıklamalar yer aldı.

Arbitrum DAO topluluğundan Zeptimus rumuzlu bir üye, eğer hukuk firması amacına ulaşırsa, Kuzey Kore’ye ait olan borcun Kelp DAO saldırısında mağdur olanlara devredilebileceğine dikkat çekti.

DAO’nun başka üyeleri ise, dondurulan paranın gerçek mağdurlara ulaşması için bu engelin adil olmadığını, asıl zarara uğrayanların ikinci kez mağdur edileceğini düşünüyor.

Kripto fonlarda yasal anlaşmazlıklar ve daha önceki örnekler

Gerstein Harrow, daha önce de benzer şekilde Kuzey Kore kökenli olduğu iddia edilen ve farklı borsalarda veya projelerde dondurulmuş fonlar üzerinde hak iddiasında bulundu. 2023’te yaşanan Heco Bridge saldırısı sonucu Tether’de dondurulan varlıklar için de şubat ayında başvuru yapıldığı biliniyor. Ayrıca, şirket Bybit’te yaşanan 1,5 milyar dolarlık hack ve çeşitli DAO’lara karşı açılan toplu davalarda da aktif olarak yer aldı.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, şirkete dava süreçlerinde kendi araştırmalarını belge olarak kullandığı suçlamasında bulundu. Şirketin internet sitesinde üç aktif dava olduğu görülüyor.

Kuzey Kore bağlantılı aktörlerin, nisan ayı boyunca kripto varlık ekosisteminde toplamda en az 578 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan birçok hack olayına karıştığı ve sektördeki en büyük siber saldırılarda isminin geçtiği biliniyor.