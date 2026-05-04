Coinbase dai’yi listeden çıkarıyor BNB’de 35’inci yakım haftası başlıyor

  • ⚡ Coinbase, 4 Mayıs’ta DAI’yi delist ediyor ve kalan varlıkları USDS’e çevirecek.
  • 🚀 BNB’de 35’inci büyük token yakımı 4-10 Mayıs arasında gerçekleşecek.
  • 📅 Sektörde birçok önemli finansal rapor ve DAO oylaması bu hafta sonuçlanıyor.
  • 🧐 En kritik nokta, $BNB yakımı ve istihdam verileriyle piyasanın nasıl etkileneceği.
Kripto para sektöründe bu hafta hem makroekonomik veriler hem de kritik şirket gelişmeleri öne çıkıyor. Öncelikle ABD istihdam rakamları, uzun süren federal kapanmanın ardından ilk kez açıklanacak. Nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Kötü gelen veri faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken, güçlü bir istihdam artışı erteleme sebebi oluşturabilir.

Haftanın Kripto Sektörü ve Şirket Gelişmeleri

Şirketler tarafında ise Coinbase dahil birçok borsa ve madenci firmanın bilanço açıklamaları takvimde yer alıyor. Coinbase, bu hafta içinde popüler stablecoin DAI’yi platformdan kaldırarak varlıkları USDS’e dönüştürecek. Ayrıca Bitcoin madencisi Riot, geçen çeyrekte 3.778 adet BTC sattı; MARA ise 15.133 bitcoin elden çıkardı. CleanSpark, Hut 8 ve Core Scientific şirketleri de ilk çeyrek finansal sonuçlarını bu hafta duyuracak. Öte yandan BNB tarafında 35’inci çeyreklik yakım işlemi 4-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Sektörde öne çıkan etkinlikler arasında Miami’de düzenlenen Consensus konferansı ile Solana Accelerate USA bulunuyor. Etkinliklerde hem yeni teknolojiler hem de sektördeki güncel regülasyonlar masaya yatırılıyor.

Piyasalarda Beklenen Makro Veriler

Makro gündem de oldukça yoğun. 4 Mayıs’ta Avustralya Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı, 5 Mayıs’ta ABD JOLTs açık iş sayısı ile ISM hizmet PMI verileri açıklanacak. 6 Mayıs’ta Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi, 8 Mayıs’ta ise Kanada’da işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik ve saatlik kazançlar duyurulacak. Tüm bu veriler, piyasalarda kısa vadeli risk algısını ve dalgalanmayı etkileyebilir.

Jennifer Hanny, Echo Base şirketinin ortağı olarak yaptığı değerlendirmede, ‘Yatırımcılar şu anda aşırı pozisyonlanmış durumda değil ve oynaklık düşük seyrediyor. Bu nedenle görünüşte sakin olan piyasalarda, yeni bir katalizör risk algısında ani bir değişime yol açabilir’ ifadelerini kullandı.

DAO Oylamaları ve Token Hareketleri

Birçok merkeziyetsiz organizasyonda (DAO) topluluk oylamaları bu hafta bitiyor. Lido DAO, EarnETH’in koruma eşiğini geçici olarak standart %1’in altına indirerek rsETH açığı kapatılırsa kullanıcıların zarar görmesini engellemeye çalışıyor. Beefy DAO, benimsenen fiyatın altında kalan BIFI tokenları hazineden geri almak için izin talep ediyor. Ayrıca Arbitrum, Kelp DAO saldırısı sonrası dondurulan 30.766 ETH’nin DeFi United fonuna aktarılmasına; CoW DAO ise nisan ayında meydana gelen alan adı saldırının kullanıcı kayıplarını tazmin etmeye yönelik öneriye ilişkin oylama yapıyor. Bu karar süreçlerinin çoğu 6-8 Mayıs tarihlerinde sona erecek.

Token piyasasında, 5 Mayıs’ta Ethena (ENA) arzının %2,12’si; 6 Mayıs’ta ise Hyperliquid (HYPE) arzının %0,18’i kilitten çıkarılarak dolaşıma girecek. Bu gelişmeler ilgili tokenların fiyat hareketliliğini etkileyebilir. Ayrıca Mayıs ayında çeşitli projelerde airdrop etkinlikleri ve yeni token lansmanları da gündemde.

Sektörde öne çıkan bir diğer beklenti, BNB çeyreklik yakım sürecinin 4-10 Mayıs haftası boyunca gerçekleşecek olması. Düzenli yakımlar, toplam BNB arzını azaltıp fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor.

Fed tarafında ise San Francisco Merkez Bankası Başkanı Mary Daly ve Chicago Merkez Bankası Başkanı Austan Goolsbee, cuma günü merkez bankası bağımsızlığı konusunda Hoover Enstitüsü’nde konuşacak. Aynı hafta Jerome Powell’ın, başkanlık görevini bırakacağı ancak Fed içindeki rolünü sürdüreceği de belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor. Piyasada kısa süreli sert hareketler yaşanabileceği, özellikle makroekonomik veri akışı ve şirket açıklamalarının ani fiyatlamalar doğurabileceği aktarılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
