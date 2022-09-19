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Ethereum Ve Solana Sahipleri Dikkat! Bu Değerler Tavan Yaptı!

Ethereum ve Solana'da yaşanan son gelişmeler yatırım yapan kişiler için güzel günlerin yakın olduğuna işaret ediyor olabilir.
22:35
19 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tüm stake edilmiş kripto varlıkların piyasa değeri neredeyse 95 milyar dolara ulaşırken, ETH ve SOL başı çekiyor. StakingRewardscom’un verilerine göre Ethereum (ETH), Beacon Chain konsensüs katmanının 15 Eylül 2022’de Ethereum yürütme katmanıyla başarılı bir şekilde birleştirilmesinin ardından en çok stake edilen kripto varlığı ödülünü aldı.

Ethereum Sonrası Sıralama Nasıl İlerliyor

İkinci en yüksek staking işlemi piyasa değerine sahip ağ 12,7 milyar dolarla Solana oldu. Hemen arkasından 11 milyar doların üzerindeki değeriyle Cardano, 5 milyar doların üzerindeki değeriyle Binance Smart Chain ve yaklaşık 4,6 milyar dolarlık kilitli varlığıyla Avalanche geliyor.

İlk on blok zinciri Polkadot, Cosmos Hub, Tron, Polygon ve Near Protocol olarak sıralanıyor. Piyasa değerine göre stake edilen ilk on kripto para arasında Cosmos (ATOM) %17,89 ile en yüksek getiriyi sunuyor.

Ödül kazanmak için kriptoyu uzun bir süre boyunca kilitleme işlemi olan stake etme, aynı zamanda işlem doğrulayıcılarının blok zincirine yeni bir blok ekleme şansı için birbirleriyle yarışmalarının bir yolu olarak görülür. Deterministik bir algoritma, işlemleri doğrulamak için en fazla kriptoyu yatıranlar arasından bir düğümü seçer.

Buna karşılık madencilik, Biden yönetimi de dahil olmak üzere birçok çevrede endişe uyandıran enerji yoğun bir hesaplama süreci kullanarak blok zincirine yeni bir işlem bloğu ekleme şansı için rekabet etmeyi içerir. Staking, blockchain geliştiricisi Sunny King ve Scott Nadal tarafından 2012 tarihli bir makalede Bitcoin’in yüksek enerji tüketimine bir rakip olarak tanıtıldı.

Ethereum Öncülük Ediyor

Yazım saatine göre, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 430.080 doğrulayıcı ve yıllık %4,1 getiri ile 14.545.424 ETH’ye sahipti. Analiz firması Nansen’e göre, şu anda yatırılan ETH’nin çoğu mevcut Ethereum fiyatlarına bakıldığında kârda değil. Coingecko’ya göre, Ethereum yazım zamanında 1.360,79 dolardan işlem görüyordu.

Ethereum’un yakın zamanda iş kanıtından hisse kanıtına geçişi, kripto para biriminin ihraç modelinde bir değişiklik getirdi ve kripto para biriminin bir arz sınırı getirilerek “sağlam para” statüsü kazanma olasılığını ortaya çıkardı.

Birleşmeden bu yana dolaşımdaki arza 3.095,12 ETH eklendi. Ödül elde etmek için stake edilmiş ETH’yi geri çekme işlemleri 2023’ün başındaki Şangay yükseltmesi gerçekleşene kadar mümkün olmayacak. Birleşmeden önce Ethereum ağında doğrulayıcı olmak için 32 ETH stake etmek gerekiyordu. Stake havuzları, istekli doğrulayıcıların 0,01 ETH gibi düşük bir miktarla katkıda bulunarak yarışa girmelerine de olanak tanıyordu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanına göre, Ethereum’un bir proof-of-stake blok zincirine geçişi, coin’in bir varlığın menkul kıymet olup olmadığına karar vermek için kullanılan temel test olan Howey Testini geçtiği anlamına gelebilir.

Birden Fazla Yöntem Var

Stake edilebilen çoğu kripto para birimi, staking ödülleri kazanmak için çeşitli yollar sunar. Ethereum stake etme ya da kendi doğrulayıcı düğümünüzü çalıştırma imkanı sunuyor. Bir hizmet olarak stake etme, bir doğrulayıcı düğüm çalıştırma yükünü ortadan kaldırır ancak bir katılımcının ödülleri toplamasına olanak tanır.

Stake havuzlarını kullanmak da bir başka seçenek olarak görülür; burada stake edenlere stake ettikleri ETH’yi temsil eden ERC-20 likidite token’ı verilir. Piyasa değerine göre ikinci en büyük stake edilen kripto para birimi olan Solana, token’ların node çalıştıran doğrulayıcılara devredildiği delege edilmiş proof-of-stake sunmakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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